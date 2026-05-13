Σημαντική είδηση:
13.05.2026 | 15:53
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο σακίδιο που βρέθηκε στη ΓΑΔΑ – Ανοιξε ο δρόμος
ΙΝΑΤ: Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; – Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
Επικαιρότητα 13 Μαΐου 2026, 17:09

Σε μία περίοδο όπου «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση» μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνουν απαντώντας στο ερώτημα: «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Οι Γιάννης Δρόσος, Ιωάννης Καμπουράκης και Ζωρζέτα Λάλη απαντούν

Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΝΑΤ, Γιάννης Δρόσος, Ιωάννης Καμπουράκης και Ζωρζέτα Λάλη πιάνουν το νήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από την αρχή. Από όταν συστάθηκε το 2017 και μετέχει σε αυτή η Ελλάδα με απόφαση της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα, αλλά και την αναγκαιότητα του οργάνου αυτού.

«Σε καμία άλλη χώρα της Ε.Ε. δεν υπήρξε τέτοια οργανωμένη επίθεση»

«Η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την παρούσα ελληνική κυβέρνηση. Σε καμία άλλη χώρα της Ε.Ε. δεν υπήρξε τέτοια οργανωμένη επίθεση, όπως συμβαίνει στη χώρα μας από το κυβερνών κόμμα και τον φιλοκυβερνητικό τύπο», σχολιάζουν στο ΙΝΑΤ.

Οι υπεύθυνοι του Ινστιτούτου σημειώνουν πως «χωρίς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι πολύ πιθανόν να μην φτάναμε ποτέ στην αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην ανάδειξή του ως παράδειγμα απάτης από ‘οργανωμένη εγκληματική οργάνωση’».

Το ΙΝΑΤ για την διορατικότητα της προηγούμενης κυβέρνησης

Τα παραπάνω, σύμφωνα με το ΙΝΑΤ «επιβεβαιώνουν τη διορατικότητα της προηγούμενης κυβέρνησης που το 2017 δεν φοβήθηκε τον έλεγχο, καθιστώντας τη χώρα μας μέλος της ομάδας των ευρωπαϊκών κρατών που πήραν την σχετική πρωτοβουλία».

-Τα κείμενα των Γιάννη Δρόσου, Ιωάννη Καμπουράκη και Ζωρζέτας Λάλη φιλοξενούνται στη σελίδα του ΙΝΑΤ.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen

Κόσμος
Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator
«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων, μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους, εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις
«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που ψήφισε θα καταφέρει να επιβάλλει σιωπητήριο στους δημόσιους υπαλλήλους είναι βαθιά γελασμένη» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Νέα Αριστερά: «Έπεα πτερόεντα» τα μεγαλόπνοα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ της κυβέρνησης – Απεντάσσονται με κρότο ανικανότητας
Η κυβέρνηση σήμερα «αναγκάζεται να αποσύρει έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ λόγω ανικανότητας, καθυστερήσεων και χαμηλής απορροφητικότητας», σημειώνει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά

Ταμείο Ανάκαμψης: Η «ιστορική» ευθύνη της κυβέρνησης – Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το ΠΑΣΟΚ
Προειδοποίηση του ΠΑΣΟΚ για να μη χαθεί το «στοίχημα» με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έβδομη από το τέλος η Ελλάδα στην απορρόφηση κονδυλίων που έχουν φτάσει στην αγορά.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου
Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών κλονίζουν την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις των τελευταίων ετών

Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι η «τροπολογία Βορίδη», αφαιρεί από τις αιρετές δημοτικές αρχές το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες εάν θα ασκήσουν ή όχι ένδικα μέσα σε αποφάσεις που αφορούν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους.

Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»
Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έκρινε μάλιστα ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εμμονή για το θέμα

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ ενώ από τα ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους

«Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές» – Ερωτήματα ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη μετά τις αντιφάσεις του Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Συνεχίζεται το πρέσινγκ του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με αφορμή και τα όσα υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης ο οποίος υπέπεσε σε αντιφάσεις σε σχέση με την κατάθεσή του το 2024 ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Πυρά κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι ο γενικός γραμματέας της ήταν εντολοδόχος του πρωθυπουργού.

Κικίλιας: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης
«Οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;
Η συνέντευξη Δημητριάδη, «είναι άθροισμα υποκρισίας, αλλά και προκλήσεων (...) Επιβεβαιώνει ότι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο Μητσοτάκης προς τη Δημοκρατία που πλήγωσε πολλαπλώς είναι η παραίτησή του», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει
Επιβεβαιώνεται η «παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία»

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»
«Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του;» αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

inStream - Ροή Ειδήσεων
Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προαναγγέλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυρηνικού πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους, την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones μέρα μεσημέρι σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Περιστέρι: Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια – Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών
Τα έξι ανήλικα παιδιά διαβιούσαν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, φέροντας εμφανείς ακαθαρσίες στο σώμα και τα ρούχα τους.

Φάμελλος: Λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου – Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός
«Το απόστημα έχει σπάσει. Και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται. Όπως και οι ευθύνες σας», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος με παρέμβασή του στη Βουλή

Ντόναλντ Τραμπ: Στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος – Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του
Η υποδοχή του Τραμπ στην Κίνα ήταν θερμή, με κόκκινο χαλί, λουλούδια και στρατιωτική απόδοση τιμών. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ και ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Η καλύτερη εμπειρία του Ματ Ντέιμον; Η «Οδύσσεια» του Νόλαν
Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση
«Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε 'γκρίζες ζώνες', ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης

Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας
Η Σερτάμπ Ερενέρ, η γυναίκα που χάρισε στην Τουρκία την πρώτη και μοναδική της νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision, αρνήθηκε την τιμητική πρόσκληση της EBU για τον τελικό της Eurovision στη Βιέννη

Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί ακούγονται στη Γερουσία – Αναμενόταν σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το ΔΠΔ
Ποιος είναι ο Ρόναλντ ντελά Ρόσα, πρώην αρχηγός της αστυνομίας στις Φιλιππίνες - Γιατί κατηγορείται, το κάλεσμα που απηύθυνε - Δείτε βίντεο

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

