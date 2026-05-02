Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
Αυτές είναι οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την αποστολή του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ (3/5, 21:00) για τα play off της Super League.
- Συνελήφθησαν τρεις νεαρές για τους βανδαλισμούς στο Εφετείο Αθηνών – Βρέθηκαν βαριοπούλες και αντιασφυξιογόνες μάσκες
- Συμμορία έκλεβε αυτοκίνητα, μηχανές και φορτηγά σε όλη την Αττική – Βρέθηκε πλήθος εξαρτημάτων από τα οχήματα
- Τα νεότερα για την υγεία του 5χρονου που ακρωτηριάστηκε σε νηπιαγωγείο
- Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες στη Σάμο - Περισυνελέγησαν 14 άνθρωποι, συνελήφθη ο φερόμενος διακινητής
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ (3/5, 21:00) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για την 3η αγωνιστική των play off της Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει γνωστή την αποστολή ενόψει του ματς.
Με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής αυτό του Ρενάτο Σάντσες ολοκληρώθηκε οι προετοιμασία των Πράσινων, με τον Πορτογάλο να μένει εκτός αποστολής, όπως και οι τραυματίες Κάτρης, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό.
Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:
Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.
- LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ
- LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά
- LIVE: Νιουκάστλ – Μπράιτον
- Ο Καμπάτσο αναδείχθηκε MVP των game 2 της Euroleague
- Ο Τσιτσιπάς προπονείται… οικογενειακώς: Παρέμβαση της μητέρας του σε άσκηση – την απομάκρυνε ο πατέρας του (vid)
- Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)
- Οι διαφαινόμενες προκρίσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού… εκτόξευσαν τις τιμές στα εισιτήρια του Final-4
