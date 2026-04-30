Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
Ινδός δισεκατομμυριούχος προσφέρεται να σώσει τους αδέσποτους «ιπποποτάμους του Εσκομπάρ»
Περιβάλλον 30 Απριλίου 2026, 13:40

Ινδός δισεκατομμυριούχος προσφέρεται να σώσει τους αδέσποτους «ιπποποτάμους του Εσκομπάρ»

Οι ιπποπόταμοι που εισήγαγε στην Κολομβία ο βαρόνος της κοκαΐνης Πάμπλο Εσκομπάρ αυξήθηκαν εκτός ελέγχου.

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Λίγες ημέρες αφότου η κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι αναγκάζεται να θανατώσει ορισμένους από τους ιπποποτάμους του Πάμπλο Εσκομπάρ, απογόνους των παχύδερμων που είχε φέρει πριν από δεκαετίες στη χώρα ο διαβόητος βαρόνος της κοκαΐνης, ένας ινδός δισεκατομμυριούχος προσφέρθηκε να τους φιλοξενήσει τα ζώα.

Ο Ανάντ Αμπάνι, γιος του Μουκές Αμπάνι, πλουσιότερου ανθρώπου στην Ινδία, έγινε παγκοσμίως γνωστός νωρίτερα φέτος για έναν από τους εντυπωσιακότερους γάμους όλων των εποχών.

Τώρα, ο υιός Αμπάνι δηλώνει «πρόθυμος να παραλάβει και να φροντίσει» τους ιπποποτάμους που ζουν αδέσποτοι γύρω από το ποτάμι Μαγκνταλένα της Κολομβίας, κοντά στο τεράστιο ράντσο «Ασιέντα Νάπολες» του Εσκομπάρ, το οποίο έχει πλέον μετατραπεί σε καταφύγιο άγρια ζωής.

Αν η πρόταση γίνει δεκτή, τα ζώα θα μεταφερθούν στον ιδιωτικό ζωολογικό κήπο Vantara του Αμπάνι, ο οποίος έχει έκταση 14.000 στρεμμάτων και φιλοξενεί 2.000 είδη.

Ο Πάμπλο Εσκομπάρ ήταν ένας από τους ισχυρότερους και πλουσιότερους εγκληματίες του κόσμου όταν αγόρασε τέσσερις ιπποποτάμους από ζωολογικό κήπο της Καλιφόρνια και τους μετέφερε στο ράντσο του.

Ο μεγαλέμπορος κοκαΐνης, ο οποίος εκτιμάται ότι συγκέντρωσε περιουσία 30 δισ. δολαρίων, έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας το 1993. Τα μέλη της συμμορίας του σκοτώθηκαν ή φυλακίστηκαν, όμως τα παχύδερμα κατοικίδια παρέμειναν στο ράντσο και πολλαπλασιάστηκαν.

Ο Ανάντ Αμπάνι και η σύζυγός του Ραντίκα Μέρκαντ (Reuters)

Σήμερα, 200 ιπποπόταμοι ζουν σε ακτίνα 150 χιλιομέτρων από το Ασιέντα Νάπολες, ο μεγαλύτερος πληθυσμός του είδους εκτός Αφρικής.

Θεωρούνται πλέον μείζον πρόβλημα για το τοπικό περιβάλλον, αφού ρυπαίνουν τα νερά με τα κόπρανά τους και απειλούν είδη όπως οι μανάτοι και οι υδρόβιες χελώνες. Ενίοτε δε τα παχύδερμα επιτίθενται σε αγρότες.

Το 2009 η κολομβιανή κυβέρνηση ξεκίνησε επιχείρηση για την εξόντωση των ιπποποτάμων, η οποία όμως ματαιώθηκε λόγω αντιδράσεων και μαζικών διαδηλώσεων. Αργότερα επιχειρήθηκε στείρωση των αρσενικών, όμως οι τεχνικές δυσκολίες και το κόστος απαγορευτικά υψηλό. Είναι εξάλλου δύσκολο να καταλάβει κανείς αν ένας ιπποπόταμος είναι αρσενικός, αφού οι όρχεις είναι κρυμμένοι μέσα στην κοιλιά.

Στα μέσα Απριλίου, η  υπουργός Περιβάλλοντος Ιρένε Βέλεθ ανακοίνωσε πρόγραμμα ελέγχου του πληθυσμού των ιπποποτάμων, το οποίο προβλέπει την θανάτωση 80 ατόμων. Η Βέλεθ επικαλέστηκε μελέτη του 2021 που υπολόγιζε ότι, χωρίς τη λήψη μέτρων, ο πληθυσμός θα εκτιναχθεί στα 1.400 άτομα μέχρι το 2034.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ζωολογικού κήπου του Αμπάνι έστειλε επιστολή στην υπουργό για την «εφ’ όρου ζωής φροντίδα» των ζώων.

«Στην καρδιά της πρότασης είναι η πεποίθηση του Βαντάρα ότι κάθε ζωή έχει αξία και ότι έχουμε την κοινή ευθύνη να προστατεύουμε τη ζωή όπου αυτό είναι δυνατόν» γράφει η επιστολή, η οποία αναρτήθηκε στο Instagram.

Ο ζωολογικός κήπος Vantara βρίσκεται στο Τζαμναγκάρ, κοντά στο διυλιστήριο του Μουσκές Αμπάνι, το μεγαλύτερο του κόσμου.

Η ιδιωτική εγκατάσταση έχει γίνει στόχος επανειλημμένων επικρίσεων, μεταξύ άλλων επειδή το θερμό και ξηρό κλίμα της περιοχής είναι ακατάλληλο για ορισμένα από τα φιλοξενούμενα είδη.

Μεσοπρόθεσμο: Στο 2% «χαμηλώνει» η ανάπτυξη για το 2026 – Στο 3,2% ο πληθωρισμός

Μεσοπρόθεσμο: Στο 2% «χαμηλώνει» η ανάπτυξη για το 2026 – Στο 3,2% ο πληθωρισμός

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Ιράν: Καταδικασμένος να αποτύχει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Ιράν: Καταδικασμένος να αποτύχει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι
Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι

Βλέπουν οι νέοι Ευρωπαίοι το ίντερνετ ως πολιτική αρένα; Δεδομένου ότι η online συμμετοχή τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, πώς συγκρίνονται οι χώρες σε ολόκληρη την ήπειρο;

Η στάθμη ανεβαίνει, η γη υποχωρεί – Εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται καθώς οι εκβολές των ποταμών βυθίζονται
Η στάθμη ανεβαίνει, η γη υποχωρεί – Εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται καθώς οι εκβολές των ποταμών βυθίζονται

Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις προκαλούν καθίζηση στις εκβολές των μεγαλύτερων ποταμών, ενώ παράλληλα η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει.

Εκθεση για το κλίμα: Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
Ευρώπη, η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη

Θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου βίωσε η Ευρώπη σε συντριπτικό ποσοστό, με αποτέλεσμα τη μείωση κάλυψης χιονιού και πάγου, που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής.

AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο
Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο

Ο πρωτότοκος γιος οικογένειας αγροτών είχε από μικρός πάθος με τους κινητήρες. Από μηχανικός του στρατού έγινε βιομήχανος τρακτέρ. Πείσμωσε όταν ο Φεράρι τον υποτίμησε και έφτιαξε αυτοκίνητα που αγγίζουν την τελειότητα.

Εργατικό ατύχημα στο Superstar II: Σε κρίσιμη κατάσταση 41χρονος λοστρόμος που έπεσε από ύψος έξι μέτρων
Σε κρίσιμη κατάσταση 41χρονος λοστρόμος που έπεσε από ύψος έξι μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών σε πλοίο

Ο τραυματίας ναυτικός υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση στο Νοσοκομείο Λάρισας, όπου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από την Αλόννησο - Ανακοινώσεις από το Λιμενικό και τη Seajets για το εργατικό ατύχημα

Ηλεία: Σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε με το πατίνι
«Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13;» - Σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του 13χρονου που σκοτώθηκε με το πατίνι

Η οικογένεια του 13χρονου που σκοτώθηκε με το πατίνι θρηνεί και σημείωσε ότι δεν ζητάει ευθύνες από τον οδηγό του αυτοκινήτου και την οικογένειά του

Κικίλιας για ναυτιλία και ενεργειακή μετάβαση: Χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις που να μην επιβαρύνουν τους πολίτες
Κικίλιας για ναυτιλία και ενεργειακή μετάβαση: Χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις που να μην επιβαρύνουν τους πολίτες

Ο Βασίλης Κικίλιας ανέδειξε τη σημασία ενίσχυσης των ναυτικών επαγγελμάτων, επισημαίνοντας ότι η ευημερία των ναυτικών αποτελεί ζωτικό πυλώνα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Λονδίνο: Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός – Υποψίες για διαρροή αερίου
Αναστάτωση στο Λονδίνο: Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός - Υποψίες για διαρροή αερίου

Επιβάτες αισθάνθηκαν αδιαθεσία με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές - Ο σταθμός έκλεισε προληπτικά προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό, καθώς υπάρχουν υποψίες για διαρροή αερίου

Κολωνός: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε 34χρονο διαρρήκτη – Βίντεο ντοκουμέντο
Βίντεο ντοκουμέντο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε διαρρήκτη - Ο δράστης του επιτέθηκε με κατσαβίδι

Ο αστυνομικός παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να τον αφοπλίσει και να τον ακινητοποιήσει - Στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κατσαβίδια, πλήθος κλειδιών και πένσα

Πρωτομαγιά: Ραγδαία αλλαγή του καιρού – Ψυχρό κύμα από την Ουκρανία φέρνει βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Ραγδαία αλλαγή του καιρού την Πρωτομαγιά - Ψυχρό κύμα από την Ουκρανία φέρνει βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Βροχές, τοπικές καταιγίδες, ενισχυμένοι βοριάδες και κρύο θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού την Πρωτομαγιά - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων
Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων

Άστραψε και βρόντηξε ο Αλέξης Τσίπρας για το αξιακό μάθημα που δίνουν τα «γαλάζια» κομματικά στελέχη στους νέους ανθρώπους παραθέτοντας την ιστορία που του εκμυστηρεύτηκε ένας καθηγητής.

Υπόθεση D4vd: Τα «φρικιαστικά» βήματα του διαμελισμού της 14χρονης
Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης D4vd: Τα «φρικιαστικά» βήματα του διαμελισμού της 14χρονης

Οι εισαγγελείς περιγράφουν τα «φρικιαστική» μέθοδο του D4vd για τον διαμελισμό της ανήλικης συντρόφου του την οποία φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου περασμένο Απρίλιο

Άγρια κόντρα και ξέσπασμα Δουδωνή κατά Κωνσταντοπούλου για τις ανεξάρτητες αρχές στη Βουλή: «Υπηρετείτε σχέδιο»
Άγρια κόντρα και ξέσπασμα Δουδωνή κατά Κωνσταντοπούλου για τις ανεξάρτητες αρχές στη Βουλή: «Υπηρετείτε σχέδιο»

Αφορμή για την κόντρα Δουδωνή - Κωνσταντοπούλου αποτέλεσε η σύμφωνη γνώμη που εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του Νίκητα Κακλαμάνη για τοποθέτηση της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΑΣΟΚ: Ήξερε η κυβέρνηση για την ενέργεια των ισραηλινών σκαφών στο Global Sumud Flotilla;
ΠΑΣΟΚ: Ήξερε η κυβέρνηση για την ενέργεια των ισραηλινών σκαφών στο Global Sumud Flotilla;

«Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση έναντι αυτής της παράνομης ενέργειας;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, μετά τις ενέργειες του Ισραήλ κατά του διεθνή στολίσκου

Νέα αποχή των δικαστικών υπαλλήλων: «Δεν μπορεί να εξαρτάται από την τύχη αν θα γυρίσουμε στα παιδιά μας»
Νέα αποχή των δικαστικών υπαλλήλων: «Δεν μπορεί να εξαρτάται από την τύχη αν θα γυρίσουμε στα παιδιά μας»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων δήλωσε ότι αυτό που ζητούν είναι να μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας τους

ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση
ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση

«Ο κ. Κακλαμάνης και η κυβερνητική πλειοψηφία με πρωτοφανείς τακτικισμούς και σκοτεινές μεθοδεύσεις ανέβαλαν τη συνεδρίαση», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος – Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα – Η υπερασπιστική γραμμή του
Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος - Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα - Η υπερασπιστική γραμμή του

Η πιο σοβαρή κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 89χρονος είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των πέντε υπαλλήλων - ενός στον ΕΦΚΑ και άλλων τεσσάρων γυναικών στο Πρωτοδικείο

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

