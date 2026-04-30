Ινδός δισεκατομμυριούχος προσφέρεται να σώσει τους αδέσποτους «ιπποποτάμους του Εσκομπάρ»

Λίγες ημέρες αφότου η κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι αναγκάζεται να θανατώσει ορισμένους από τους ιπποποτάμους του Πάμπλο Εσκομπάρ, απογόνους των παχύδερμων που είχε φέρει πριν από δεκαετίες στη χώρα ο διαβόητος βαρόνος της κοκαΐνης, ένας ινδός δισεκατομμυριούχος προσφέρθηκε να τους φιλοξενήσει τα ζώα.

Ο Ανάντ Αμπάνι, γιος του Μουκές Αμπάνι, πλουσιότερου ανθρώπου στην Ινδία, έγινε παγκοσμίως γνωστός νωρίτερα φέτος για έναν από τους εντυπωσιακότερους γάμους όλων των εποχών.

Τώρα, ο υιός Αμπάνι δηλώνει «πρόθυμος να παραλάβει και να φροντίσει» τους ιπποποτάμους που ζουν αδέσποτοι γύρω από το ποτάμι Μαγκνταλένα της Κολομβίας, κοντά στο τεράστιο ράντσο «Ασιέντα Νάπολες» του Εσκομπάρ, το οποίο έχει πλέον μετατραπεί σε καταφύγιο άγρια ζωής.

Αν η πρόταση γίνει δεκτή, τα ζώα θα μεταφερθούν στον ιδιωτικό ζωολογικό κήπο Vantara του Αμπάνι, ο οποίος έχει έκταση 14.000 στρεμμάτων και φιλοξενεί 2.000 είδη.

Ο Πάμπλο Εσκομπάρ ήταν ένας από τους ισχυρότερους και πλουσιότερους εγκληματίες του κόσμου όταν αγόρασε τέσσερις ιπποποτάμους από ζωολογικό κήπο της Καλιφόρνια και τους μετέφερε στο ράντσο του.

Ο μεγαλέμπορος κοκαΐνης, ο οποίος εκτιμάται ότι συγκέντρωσε περιουσία 30 δισ. δολαρίων, έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας το 1993. Τα μέλη της συμμορίας του σκοτώθηκαν ή φυλακίστηκαν, όμως τα παχύδερμα κατοικίδια παρέμειναν στο ράντσο και πολλαπλασιάστηκαν.

Σήμερα, 200 ιπποπόταμοι ζουν σε ακτίνα 150 χιλιομέτρων από το Ασιέντα Νάπολες, ο μεγαλύτερος πληθυσμός του είδους εκτός Αφρικής.

Θεωρούνται πλέον μείζον πρόβλημα για το τοπικό περιβάλλον, αφού ρυπαίνουν τα νερά με τα κόπρανά τους και απειλούν είδη όπως οι μανάτοι και οι υδρόβιες χελώνες. Ενίοτε δε τα παχύδερμα επιτίθενται σε αγρότες.

Το 2009 η κολομβιανή κυβέρνηση ξεκίνησε επιχείρηση για την εξόντωση των ιπποποτάμων, η οποία όμως ματαιώθηκε λόγω αντιδράσεων και μαζικών διαδηλώσεων. Αργότερα επιχειρήθηκε στείρωση των αρσενικών, όμως οι τεχνικές δυσκολίες και το κόστος απαγορευτικά υψηλό. Είναι εξάλλου δύσκολο να καταλάβει κανείς αν ένας ιπποπόταμος είναι αρσενικός, αφού οι όρχεις είναι κρυμμένοι μέσα στην κοιλιά.

Στα μέσα Απριλίου, η υπουργός Περιβάλλοντος Ιρένε Βέλεθ ανακοίνωσε πρόγραμμα ελέγχου του πληθυσμού των ιπποποτάμων, το οποίο προβλέπει την θανάτωση 80 ατόμων. Η Βέλεθ επικαλέστηκε μελέτη του 2021 που υπολόγιζε ότι, χωρίς τη λήψη μέτρων, ο πληθυσμός θα εκτιναχθεί στα 1.400 άτομα μέχρι το 2034.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ζωολογικού κήπου του Αμπάνι έστειλε επιστολή στην υπουργό για την «εφ’ όρου ζωής φροντίδα» των ζώων.

«Στην καρδιά της πρότασης είναι η πεποίθηση του Βαντάρα ότι κάθε ζωή έχει αξία και ότι έχουμε την κοινή ευθύνη να προστατεύουμε τη ζωή όπου αυτό είναι δυνατόν» γράφει η επιστολή, η οποία αναρτήθηκε στο Instagram.

Ο ζωολογικός κήπος Vantara βρίσκεται στο Τζαμναγκάρ, κοντά στο διυλιστήριο του Μουσκές Αμπάνι, το μεγαλύτερο του κόσμου.

Η ιδιωτική εγκατάσταση έχει γίνει στόχος επανειλημμένων επικρίσεων, μεταξύ άλλων επειδή το θερμό και ξηρό κλίμα της περιοχής είναι ακατάλληλο για ορισμένα από τα φιλοξενούμενα είδη.