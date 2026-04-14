14.04.2026 | 16:17
Με προβλήματα η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Σε θανάτωση θα οδηγηθούν 80 από τους διαβόητους «ιπποπόταμους του Εσκομπάρ» στην Κολομβία
Περιβάλλον 14 Απριλίου 2026, 15:50

O βαρόνος των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ εισήγαγε τέσσερις ιπποτάμους για το ράντσο του τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, ο πληθυσμός φτάνει τα 200 ζώα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Spotlight

Όταν ο βασιλιάς της κοκαΐνης Πάμπλο Εσκομπάρ έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας το 1993, άφησε πίσω του μια ασυνήθιστη κληρονομιά: τους κατοικίδιους ιπποποτάμους του, των οποίων οι απόγονοι ζουν ακόμα στη βόρεια Κολομβία. Είναι μάλιστα ο μεγαλύτερος άγριος πληθυσμός εκτός της Αφρικής.

Αντιμέτωπη με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των επικίνδυνων παχυδέρμων και τη ρύπανση των νερών από τα κόπρανά τους, η Κολομβία υλοποιεί πρόγραμμα ελέγχου του πληθυσμού, το οποίο προβλέπει την θανάτωση 80 ατόμων.

«Τα μέτρα αυτά είναι απαραίτητα για την προστασία των οικοσυστημάτων και των ντόπιων ειδών» δήλωσε η υπουργός Περιβάλλοντος Ιρένε Βέλεθ. Οι ιπποπόταμοι, είπε, απειλούν είδη όπως οι υδρόβιες χελώνες και οι μανάτοι.

Ο Πάμπλο Εσκομπάρ ήταν ένας από τους ισχυρότερους και πλουσιότερους εγκληματίες του κόσμου όταν αγόρασε τέσσερις ιπποποτάμους από ζωολογικό κήπο της Καλιφόρνια και τους μετέφερε στο ράντσο του «Ασιέντα Νάπολες» έξω από το χωριό Ντοραντάλ.

Τα μέλη της συμμορίας του σκοτώθηκαν ή φυλακίστηκαν, όμως τα παχύδερμα κατοικίδια παρέμειναν στο ράντσο και σταδιακά έμαθαν να φροντίζουν μόνα τους τον εαυτό τους.

H «Βανέσα» είναι ένας από τους ιπποποτάμους που περιφέρονται ακόμα γύρω από το «Ασιέντα Νάπολες» (Alvaro Morales Ríos / CC BY-SA 4.0)

Σήμερα, περίπου 200 ιπποπόταμοι ζουν σε ακτίνα 150 χιλιομέτρων από το Ντοροντάλ. Η Βέλεθ επικαλέστηκε μελέτη του 2021 που υπολόγιζε ότι, χωρίς τη λήψη μέτρων, ο πληθυσμός θα εκτιναχθεί στα 1.400 άτομα μέχρι το 2034.

Το 2009 η κολομβιανή κυβέρνηση ξεκίνησε επιχείρηση για την εξόντωση των ιπποποτάμων, η οποία όμως ματαιώθηκε λόγω αντιδράσεων και μαζικών διαδηλώσεων.

Αργότερα επιχειρήθηκε στείρωση των αρσενικών, όμως οι τεχνικές δυσκολίες και το κόστος απαγορευτικά υψηλό. Είναι εξάλλου δύσκολο να καταλάβει κανείς αν ένας ιπποπόταμος είναι αρσενικός, αφού οι όρχεις είναι κρυμμένοι μέσα στην κοιλιά.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την πλούσια βιοποικιλότητα της Κολομβίας, αφού τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί και επιθέσεις σε ανθρώπους. Στην πατρίδα τους την Αφρική, οι επιθετικοί ιπποπόταμοι σκοτώνουν κάθε χρόνο εκατοντάδες ανθρώπους, πολύ περισσότερους από ό,τι τα λιοντάρια.

Πέρα από τη θανάτωση ορισμένων ζώων, η κυβέρνηση της Κολομβίας προσπαθεί να μεταφέρει κάποιους ιπποπόταμούς σε άλλες χώρες.

Συνομιλίες ξεκίνησαν πριν από οκτώ μήνες, με την Ινδία, το Μεξικό, τις Φιλιππίνες, το Εκουαδόρ, το Περού και τη Νότια Αφρική για τη φιλοξενία τους.

Όμως οι ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ φέρουν γενετικές βλάβες λόγω αιμομιξίας, κάτι που μειώνει το ενδιαφέρον για την απόκτησή τους από ζωολογικούς κήπους.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Σφίγγει ο κλοιός για την υλοποίησή του

Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Πολιτική
Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να ξαναρχίσουν σε δύο ημέρες

Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.04.26

Κάτι περισσότερο μετά από έναν αιώνα, ο άνθρωπος έφτασε ξανά κοντά στη Σελήνη, με την αποστολή του Artemis II να γράφει ιστορία

Τι σημαίνει να είσαι καλά; Μελέτη αναγνωρίζει τις προϋποθέσεις για ψυχική υγεία
Επιστήμες 14.04.26

Θετική ψυχική υγεία «δεν σημαίνει να νιώθεις καλά όλη την ώρα». Είναι ένας συνδυασμός του πώς νιώθουμε, πώς λειτουργούμε και πώς συνδεόμαστε με τους άλλους.

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Scale AI 13.04.26

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» επέστρεψε στη Δαδιά και ανανέωσε την ελπίδα
Ελλάδα 13.04.26

Την ώρα που ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» αναζητούσε τη φωλιά και το ταίρι του, οι άνθρωποι που τον φρόντισαν και τον έσωσαν, επιβεβαίωναν στο έδαφος ότι αυτή ήταν «μια διαφορετική επανένταξη»

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Η Ισπανία χορηγεί νόμιμο καθεστώς σε μισό εκατομμύριο μετανάστες – Τι προβλέπει το διάταγμα
Βήματα μπροστά 14.04.26

Η κυβέρνηση Σάντσεθ υπερασπίστηκε την απόφαση με κριτήρια, πέρα από ανθρωπιστικούς λόγους, τη γήρανση του πληθυσμού στην Ισπανία, αλλά και την ανάγκη να λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους δύο ανήλικους δράστες λίγο μετά τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή
Ελλάδα 14.04.26

Στο βίντεο φαίνονται οι δύο ανήλικοι να τρέπονται σε φυγή αφού ο ένας έχει μαχαιρώσει μέχρι θανάτου τον τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου στις 22 Μαρτίου στην Καρδίτσα

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Μέση Ανατολή 14.04.26

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις IDF και Χεζμπολάχ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 14.04.26

Οι ΗΠΑ θέλουν να διαχωρίσουν τις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου από το ευρύτερο πλαίσιο των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έτσι, αφαιρούν από το Ιράν τη δυνατότητα επιρροής στον Λίβανο.

Γλυφάδα: Άγνωστοι βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα – Έκλεψαν ακόμα και τα χρήματα για την εκδρομή – Σοκάρουν οι εικόνες
Ελλάδα 14.04.26

Απίστευτες εικόνες καταστροφής αντίκρυσαν οι καθηγητές στο σχολικό συγκρότημα όπου συστεγάζονται το 5ο Γυμνάσιο και το 5ο Λύκειο στη Γλυφάδα

Διακοπές πρόσβασης στο ίντερνετ από κινητό στη Ρωσία – «Είναι προσωρινές», λέει το Κρεμλίνο
Ο λόγος 14.04.26

Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι οι διακοπές πρόσβασης είναι προσωρινές και θα αρθούν τελικά, ενώ μια πηγή δήλωσε ότι το είδος αυτό της καταστολής έχει εξοργίσει τμήματα της ελίτ

Διαιτησία: Η UEFA που στηρίζει αλλά δεν ορίζει!
Ποδόσφαιρο 14.04.26

Οι Έλληνες διαιτητές, όπως και με τις προηγούμενες ΚΕΔ, έτσι και επί Λανουά δεν ορίζονται σε υψηλού επιπέδου αγώνες. Άρα επιβεβαιώνεται το χαμηλό επίπεδο και με την τωρινή κατάσταση

Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.04.26

Κάτι περισσότερο μετά από έναν αιώνα, ο άνθρωπος έφτασε ξανά κοντά στη Σελήνη, με την αποστολή του Artemis II να γράφει ιστορία

Όλοι οι πόλεμοι έχουν έναν ηττημένο – Στο Ιράν θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ
The Economist 14.04.26

Αυτό που έχει καταστεί σαφές είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποδεσμευθεί από τον πόλεμο στο Ιράν. Ίσως γιατί κατάλαβε ότι η υπερβολική επίδειξη τεστοστερόνης τελικά υπονόμευσε την αμερικανική ισχύ.

Τριγμοί στην κυβέρνηση για την υπόθεση Λαζαρίδη – Τίτλοι τέλους στην… γαλάζια «Αριστεία»
Συννεφιά στο Μαξίμου 14.04.26

Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά αυτό έγινε, «γκρεμίζοντας» εμμέσως το κυβερνητικό αφήγημα περί «Αριστείας». Αποστάσεις έλαβε ο Στέλιος Πέτσας χρεώνοντας «λάθος επικοινωνίας». Χωρίς ουσιαστική απάντηση η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Βρέθηκαν «ξενώνες» και εργαστήριο κατασκευής πλαστών εγγράφων
Ελλάδα 14.04.26

Σύμφωνα με την Αστυνομία από τον Ιανουάριο το κύκλωμα είχε πραγματοποιήσει ή προγραμμάτιζε τουλάχιστον 203 παράνομες μεταφορές μεταναστών αποκομίζοντας κέρδη πάνω από 1 εκατ. ευρώ

Θεσσαλονίκη: Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη
Θεσσαλονίκη 14.04.26

Η έφεση αφορά τόσο στο ύψος των ποινών, θεωρώντας ότι έπρεπε να επιβληθούν μεγαλύτερες, όσο και στην αναγνώριση ελαφρυντικού στον καταδικασθέντα με τη χαμηλότερη ποινή

Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία
Κόσμος 14.04.26

Το επεισόδιο μέσα στην Αγία Σοφία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας - Το ζευγάρι Ελλήνων τουριστών οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους»

Ντε Γκρες και επίσημα: Με τη σφραγίδα του ΣτΕ ο Παύλος και ακόμη 9 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας
Ελλάδα 14.04.26

Σημειώνεται πως τα 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που ονομάζονται και επισήμως Ντε Γκρες είναι τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες, Φίλιππος Ντε Γκρες, Θεοδώρα Ντε Γκρες και Αλεξία Ντε Γκρες, καθώς και τα παιδιά του πρώτου. 

BBC: Τι συμβαίνει στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας; – Μασκοφόροι, κυβερνητική αμηχανία και ένα γραπτό ερώτημα
«Pushbacks» 14.04.26

Στρατολογεί η αστυνομία μετανάστες για να απωθήσουν βίαια άλλους μετανάστες πίσω στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία; Το δημοσίευμα «φωτιά» του BBC, το γραπτό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ανεπίσημη θέση των ελληνικών Αρχών.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

