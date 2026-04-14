Όταν ο βασιλιάς της κοκαΐνης Πάμπλο Εσκομπάρ έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας το 1993, άφησε πίσω του μια ασυνήθιστη κληρονομιά: τους κατοικίδιους ιπποποτάμους του, των οποίων οι απόγονοι ζουν ακόμα στη βόρεια Κολομβία. Είναι μάλιστα ο μεγαλύτερος άγριος πληθυσμός εκτός της Αφρικής.

Αντιμέτωπη με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των επικίνδυνων παχυδέρμων και τη ρύπανση των νερών από τα κόπρανά τους, η Κολομβία υλοποιεί πρόγραμμα ελέγχου του πληθυσμού, το οποίο προβλέπει την θανάτωση 80 ατόμων.

«Τα μέτρα αυτά είναι απαραίτητα για την προστασία των οικοσυστημάτων και των ντόπιων ειδών» δήλωσε η υπουργός Περιβάλλοντος Ιρένε Βέλεθ. Οι ιπποπόταμοι, είπε, απειλούν είδη όπως οι υδρόβιες χελώνες και οι μανάτοι.

Ο Πάμπλο Εσκομπάρ ήταν ένας από τους ισχυρότερους και πλουσιότερους εγκληματίες του κόσμου όταν αγόρασε τέσσερις ιπποποτάμους από ζωολογικό κήπο της Καλιφόρνια και τους μετέφερε στο ράντσο του «Ασιέντα Νάπολες» έξω από το χωριό Ντοραντάλ.

Τα μέλη της συμμορίας του σκοτώθηκαν ή φυλακίστηκαν, όμως τα παχύδερμα κατοικίδια παρέμειναν στο ράντσο και σταδιακά έμαθαν να φροντίζουν μόνα τους τον εαυτό τους.

Σήμερα, περίπου 200 ιπποπόταμοι ζουν σε ακτίνα 150 χιλιομέτρων από το Ντοροντάλ. Η Βέλεθ επικαλέστηκε μελέτη του 2021 που υπολόγιζε ότι, χωρίς τη λήψη μέτρων, ο πληθυσμός θα εκτιναχθεί στα 1.400 άτομα μέχρι το 2034.

Το 2009 η κολομβιανή κυβέρνηση ξεκίνησε επιχείρηση για την εξόντωση των ιπποποτάμων, η οποία όμως ματαιώθηκε λόγω αντιδράσεων και μαζικών διαδηλώσεων.

Αργότερα επιχειρήθηκε στείρωση των αρσενικών, όμως οι τεχνικές δυσκολίες και το κόστος απαγορευτικά υψηλό. Είναι εξάλλου δύσκολο να καταλάβει κανείς αν ένας ιπποπόταμος είναι αρσενικός, αφού οι όρχεις είναι κρυμμένοι μέσα στην κοιλιά.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την πλούσια βιοποικιλότητα της Κολομβίας, αφού τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί και επιθέσεις σε ανθρώπους. Στην πατρίδα τους την Αφρική, οι επιθετικοί ιπποπόταμοι σκοτώνουν κάθε χρόνο εκατοντάδες ανθρώπους, πολύ περισσότερους από ό,τι τα λιοντάρια.

Πέρα από τη θανάτωση ορισμένων ζώων, η κυβέρνηση της Κολομβίας προσπαθεί να μεταφέρει κάποιους ιπποπόταμούς σε άλλες χώρες.

Συνομιλίες ξεκίνησαν πριν από οκτώ μήνες, με την Ινδία, το Μεξικό, τις Φιλιππίνες, το Εκουαδόρ, το Περού και τη Νότια Αφρική για τη φιλοξενία τους.

Όμως οι ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ φέρουν γενετικές βλάβες λόγω αιμομιξίας, κάτι που μειώνει το ενδιαφέρον για την απόκτησή τους από ζωολογικούς κήπους.