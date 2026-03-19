Περιβάλλον 19 Μαρτίου 2026, 14:54

Έπειτα από απουσία 40 ετών, οι ρινόκεροι επιστρέφουν στην Ουγκάντα

Στη διάρκεια του 20ού αιώνα οι ρινόκεροι κυνηγήθηκαν μέχρι τέλους από λαθροθήρες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Τι να περιλαμβάνει το μεσημεριανό μας για ενέργεια και αντοχή όλη μέρα

Τι να περιλαμβάνει το μεσημεριανό μας για ενέργεια και αντοχή όλη μέρα

Σαράντα χρόνια μετά την εξόντωση μέχρι και του τελευταίου άγριου ρινόκερου στην Ουγκάντα, το μεγαλόπρεπο παχύδερμο επιστρέφει.

Την Τρίτη, δύο λευκοί ρινόνεροι που γεννήθηκαν σε αιχμαλωσία απελευθερώθηκαν στο Εθνικό Πάρκο της Κοιλάδας Κιντέπο, τα πρώτα από τα οκτώ ζώα που προορίζεται να μεταφερθούν στην περιοχή για να αναγεννήσουν τον τοπικό πληθυσμό.

Στο Κιντέπο ζούσε μέχρι το 1983 ο τελευταίος άγριος ρινόκερος στην Ουγκάντα, ο οποίος σκοτώθηκε από λαθροθήρες για το κρέας και τα κέρατά του, συστατικά διαφόρων παραδοσιακών «θεραπειών». Η πολιτική αστάθεια εκείνης της εποχής άφησε το πεδίο ελεύθερο για την παράνομη σφαγή.

Η απελευθέρωση των δύο πρώτων ζώων «σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για τους ρινόκερους στο Εθνικό Πάρκα Κοιλάδας Κιντέπο» δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ο Τζέιμς Μουσινγκούζι, εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής Άγριας Ζωής στην Ουγκάντα, η οποία επιβλέπει την προσπάθεια επανεισαγωγής του είδους.

Δεκάδες άνδρες συνεργάστηκαν για την απελευθέρωση των δύο ρινόκερων στο Κιντέπο (Reuters)

Οι δύο ρινόκεροι μεταφέρθηκαν στη σαβάνα του Κιντέπο, το οποίο βρίσκεται στην απομονωμένη βορειοανατολική Ουγκάντα, από ιδιωτικό ράντσο στην Νακασονγκόλα, περίπου 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Καμπάλα.

Το ράντσο εκτρέφει ρινόκερους από το 2005, όταν εισήγαγε τέσσερα ζώα από την Κένυα.

Η λαθροθηρία παραμένει σημαντικό πρόβλημα στην Ουγκάντα, παρά τις διώξεις που ασκούνται κατά υπόπτων που μεταφέρουν κέρατα ρινόκερου, ελεφαντόδοντο, παγκολίνους και άλλα απειλούμενα είδη.

Οι ρινόκεροι μεταφέρθηκαν με καλυμμένα τα μάτια για να περιοριστεί το στρες (Reuters)

Ο νότιος λευκός ρινόκερος (Ceratotherium simum simum) είναι το πλέον πολυπληθές υποείδος ρινόκερου, με τον συνολικό πληθυσμό του στην Αφρική να αριθμεί γύρω στα 20.000 άτομα.  Κατατάσσεται σήμερα στα «σχεδόν ευάλωτα» είδη της Κόκκινης Λίστας που εκδίδει η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης.

Οι ρινόκεροι χωρίζονται σε πέντε είδη και δέκα υποείδη.

Ο βόρειος λευκός ρινόκερος (Ceratotherium simum cottoni) κρέμεται από το χείλος της εξαφάνισης, καθώς τα τελευταία δύο άτομα είναι θηλυκά. Η μόνη ελπίδα για το υποείδος είναι πλέον η τεχνητή γονιμοποίηση με αποθηκευμένο σπέρμα νεκρών αρσενικών.

Ένα άλλο υποείδος, ο δυτικός μαύρος ρινόκερος  (Diceros bicornis longipes) κηρύχθηκε εξαφανισμένος το 2011.

Πέρα από τους μαύρους και λευκούς ρινόκερους της Αφρικής (μια μάλλον ατυχής ονομασία αφού και τα δύο είδη έχουν γκρίζο χρώμα), στην Ασία επιζούν ο ρινόκερος της Ινδίας (Rhinoceros unicornis), ο ρινόκερος της Σουμάτρας (Dicerorhinus sumatrensis) και ο ρινόκερος της Ιάβας (Rhinoceros sondaicus).

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση – Τα σενάρια για τον πόλεμο

Vita.gr
Τι να περιλαμβάνει το μεσημεριανό μας για ενέργεια και αντοχή όλη μέρα

Τι να περιλαμβάνει το μεσημεριανό μας για ενέργεια και αντοχή όλη μέρα

ΗΠΑ: Σήμερα θα γίνει η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν

Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek
Το δωρεάν μοντέλο, με την ονομασία Hunter Alpha, εμφανίστηκε σε πλατφόρμα προγραμματιστών και προσφέρει υψηλές επιδόσεις. Ίσως πρόκειται για μυστικές δοκιμές του νέου συστήματος της DeepSeek.

Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;
Τα fake news θεωρούνται ένας είδος «υβριδικής απειλής». Μπορεί η ΕΕ να βρει ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης του νέου ψηφιακού κινδύνου;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι υποψίες επιβεβαιώνονται – Η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε κατά σχεδόν 2 φορές σε μια δεκαετία
Οι ακραίες θερμοκρασίες των τελευταίων ετών δεν εξηγούνται από τις φυσικές διακυμάνσεις του κλίματος. Η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται και φέρνει πιο κοντά την υπέρβαση του συμφωνημένου στόχου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;
Η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει ερωτικές συνομιλίες στο ChatGPT, παρά τις έντονες αντιδράσεις συμβούλων της που προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, από συναισθηματική εξάρτηση έως έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα
Την Παρασκευή το πρωϊ αρχίζει στο Τόρουν της Πολωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με την Ελλάδα να μετέχει με 7 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση.

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, η ΔΕΗ ενσωματώνει την κυκλική οικονομία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, επενδύοντας σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο

Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
«Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο πρωθυπουργός είχε αποκλείσει», δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης

ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών
Το  Συμβούλιο της Επικρατείας  με δύο αποφάσεις του υποχρεώνει το υπουργείο Παιδείας να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλισθεί απολύτως η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος των θρησκευτικών

Μίνα Μουστάκα
Λήξη συναγερμού για τις απεργίες στα πρατήρια βενζίνης – Η συμφωνία για παροχή voucher
Το πλαφόν με τα συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους θα παραμείνει ως έχει, αλλά η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα χορηγήσει voucher ύψους 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων

Δημήτρης Χαροντάκης
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης
«Μας φέρατε μέτρο για πλαφόν κέρδους στη λιανική εμπορία των καταναλωτικών προϊόντων και των καυσίμων, στα πρατήρια δηλαδή. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τολμάτε να πείτε τη λέξη διυλιστήρια; Είναι απαγορευμένη λέξη για τη ΝΔ;», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη Βουλή

Κομόρος: Τουλάχιστον 17 Αφρικανοί μετανάστες πνίγηκαν στ΄ ανοικτά των νησιών
Πολλοί από τους 30 επιζήσαντες από την τραγωδία που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, δήλωσαν ότι οι διακινητές τούς είχαν διαβεβαιώσει πως βρίσκονταν στη Μαγιότ. Η τύχη άλλων τεσσάρων ανθρώπων αγνοείται.

Χέγκσεθ: Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ – Σήμερα η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά «θα το τελειώσουμε, θα τιμήσουμε τη μνήμη των νεκρών στρατιωτών»

Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη
Εργαζόμενοι της γραμμής 1566 καταγγέλλουν ελλιπή εκπαίδευση σε ένα τέτοιο σημαντικό πόστο, ενώ πολίτες κάνουν λόγο για μία δύσκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού ακόμα και 4 μήνες μετά - Τι απαντά ο υπουργός Υγείας

Απορρίφθηκε η αναστολή λειτουργίας της Shein στη Γαλλία που επιχείρησε η κυβέρνηση
Η απόφαση του δικαστηρίου του Δεκεμβρίου απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης να αναστείλει τη λειτουργία του ⁠marketplace του κινεζικού κολοσσού γρήγορης μόδας στη Γαλλία για τρεις μήνες, αλλά η κυβέρνηση άσκησε έφεση

ΠΑΣΟΚ: Απέτυχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κτηνοτροφία
«Οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν το τίμημα της αναποτελεσματικής κυβερνητικής πολιτικής, που αδυνατεί να προστατεύσει την παραγωγή», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Κουτσούμπας για δίκη Τεμπών: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να παίξει άλλα παιχνίδια με τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων
«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει την αποκλειστική ευθύνη συνολικά για τους όρους διεξαγωγής της κύριας δίκης που αφορά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ξεκινάει τη Δευτέρα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Το μέλλον είναι τώρα: Η Pophouse ετοιμάζει την «επιστροφή» της Τίνα Τέρνερ;
Μια τριετία μετά τον θάνατό της, η Pophouse Entertainment αγόρασε τα δικαιώματα του έργου της σταρ της μουσικής Τίνα Τέρνερ και, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να την επαναφέρει στη σκηνή.

Υποκλοπές: Ως πότε θα μας δουλεύουν;
Οι πληροφορίες θέλουν έξι ακόμα θύματα του Predator να είναι έτοιμα να καταθέσουν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την υπόθεση

Αναστασία Γιάμαλη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

