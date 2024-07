O γάμος της χρονιάς: Anant Ambani -Radhika Merchant παντρεύονται σήμερα μετά από εορτασμούς 130 εκατ. δολαρίων

Εδώ και μήνες βρίσκονται σε εξέλιξη οι εορτασμοί, που προετοιμάζονταν επί δύο χρόνια, για τον γάμο του μικρότερου γιου του πλούσιου άνδρα της Ασίας. Ο 28χρονος Anant Ambani και γιος του πάμπλουτου Mukesh Dhirubhai Ambani, παντρεύεται την 29χρονη Radhika Merchant.

Η περιουσία της επιχείρησης Mukesh Dhirubhai Ambani εκτιμάται ότι είναι 115 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Anant κατέχει θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Reliance Industries και δεδομένου ότι είναι ο τελευταίος γιος που θα δει ο μεγιστάνας να παντρεύεται, δεν λυπήθηκε τα λεφτά.

Κάπως έτσι, μετά από εορτασμούς που έφτασαν τα 130 εκατομμύρια δολάρια, ήρθε η ώρα του γάμου ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Ινδία, με πολλούς celebrities να φτάνουν στην Βομβάη για να δώσουν το παρών στον γάμο της χρονιάς.

Anant Ambani and Radhika Merchant’s wedding is the most awaited event of the year. The couple after elaborate celebrations which went on for three months, is getting married today at the Jio Convention Centre in Bandra Kurla complex.

