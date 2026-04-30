Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
Σημαντική είδηση:
30.04.2026 | 15:25
Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον - Εκρήξεις και απεγκλωβισμοί
ΕΚΤ: Αμετάβλητα διατηρεί τα επιτόκια παρά την άνοδο του πληθωρισμού
Διεθνής Οικονομία 30 Απριλίου 2026, 15:50

ΕΚΤ: Αμετάβλητα διατηρεί τα επιτόκια παρά την άνοδο του πληθωρισμού

Στάση αναμονής για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση - Στο 2% το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ

Τζούλη Καλημέρη
Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  παρά την άνοδο του πληθωρισμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Το Δ.Σ. της ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει, για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση, το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 2%.

Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στην πρόσφατη έρευνα του Bloomberg πλην ενός προέβλεψαν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει στα παρόντα επίπεδα το κόστος δανεισμού.

Προβλέπουν ότι τον Ιούνιο, όταν τα στοιχεία που θα λάβει μέχρι τότε θα προσφέρουν μια καλύτερη εικόνα για τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία, η κεντρική τράπεζα θα αποφασίσει να αυξήσει τα επιτόκια.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης παραμένουν αμετάβλητα σε 2%, 2,15% και 2,40% αντιστοίχως.

Το δίλημμα της ΕΚΤ

«Ενώ οι εισερχόμενες πληροφορίες είναι σε γενικές γραμμές συμβατές με την προηγούμενη αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και οι καθοδικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη έχουν γίνει εντονότεροι.» αναφέρει η ανακοίνωση και αναδεικνύει το δίλημμα της ΕΚΤ. Πώς δηλαδή η νομισματική πολιτική θα εξισορροπήσει τον κίνδυνο του πληθωρισμού με τον κίνδυνο της επιδείνωσης της οικονομίας.

Η απόφαση ελήφθη μετά από τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα και έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3% τον Απρίλιο, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας στην περιοχή.

Η κεντρική τράπεζα στην ανακοίνωση της υπογραμμίζει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε εκτόξευση τις τιμές της ενέργειας τροφοδοτώντας τις πληθωριστικές πιέσεις και αφήνοντας αρνητικό αποτύπωμα στην οικονομία.

« Οι συνέπειες του πολέμου για τον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα μεσοπρόθεσμα θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια της διαταραχής των τιμών της ενέργειας και την έκταση των έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεών της.

»Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος και οι τιμές της ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τόσο εντονότερος θα είναι ο πιθανός αντίκτυπος στον γενικότερο πληθωρισμό και στην οικονομία.»

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΚΤ επαναλαμβάνει ότι παραμένει «σε καλή θέση» για να διαχειριστεί την αβεβαιότητα από τον πόλεμο στο Ιράν. Σημειώνει ότι η οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα τα τελευταία τρίμηνα και πριν από τη σύγκρουση ο πληθωρισμός ήταν γύρω στον στόχο του 2%.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε θέση να διαχειριστεί την τρέχουσα αβεβαιότητα. Η ζώνη του ευρώ εισήλθε σε αυτήν την περίοδο απότομης ανόδου των τιμών της ενέργειας με πληθωρισμό γύρω από τον στόχο του 2% και η οικονομία έχει αποδειχτεί ανθεκτική τα τελευταία τρίμηνα.

»Οι πιο μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να είναι σταθεροποιημένες, μολονότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε πιο βραχυπρόθεσμους ορίζοντες έχουν μετατοπιστεί σημαντικά προς τα πάνω.»

Η ΕΚΤ θα παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα υιοθετήσει μια προσέγγιση που θα βασίζεται σε δεδομένα και θα διεξάγεται σε κάθε συνάντηση ξεχωριστά για τον καθορισμό της στάσης της νομισματικής πολιτικής. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν θα δεσμευτούν εκ των προτέρων σε μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η αντίδραση των αγορών

Το ευρώ μείωσε ελαφρώς τα κέρδη του μετά την ανακοίνωση, διαπραγματευόμενο 0,2% υψηλότερα στα 1,1696 δολάρια.

Τα ομόλογα της ευρωζώνης επέκτειναν τα προηγούμενα κέρδη, με την απόδοση του διετούς γερμανικού ομολόγου να μειώνεται κατά περίπου 9 μονάδες βάσης στο 2,66%. Η τιμολόγηση της χρηματαγοράς εξακολουθεί να αναμένει αυξήσεις περίπου 75 μονάδων βάσης μέχρι το τέλος του έτους.

Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η συνεδρίαση της τράπεζας τον Ιούνιο θα είναι αυτή που θα πρέπει να παρακολουθήσουμε, με πιθανή αύξηση 25 μονάδων βάσης για να φτάσει το βασικό επιτόκιο στο 2,25%.

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

