Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ

Η αναστολή δημιουργίας νέων data centers (κέντρων δεδομένων) στην πολιτεία του Μέιν θα δημιουργούσε ένα προηγούμενο για αντίστοιχες αποφάσεις και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ όπου ήδη εκδηλώνονται αντιδράσεις φορέων και ακτιβιστών ενάντια στις υψηλές απαιτήσεις των Data centers σε ενέργεια και νερό.

Ωστόσο, η κυβερνήτης του Μέιν, Τζάνετ Μιλς, άσκησε βέτο σε ένα νομοσχέδιο που θα είχε αναστείλει προσωρινά την έκδοση αδειών για νέα κέντρα δεδομένων έως το Νοέμβριο του 2027.

Με την αύξηση της δημόσιας αντίδρασης στα κέντρα δεδομένων, άλλες πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, έχουν εξετάσει παρόμοιες αναστολές.

Σε επιστολή προς το νομοθετικό σώμα της πολιτείας, η Μιλς — μια Δημοκρατική που αυτή τη στιγμή είναι υποψήφια για τη Γερουσία των ΗΠΑ — ανέφερε ότι η αναστολή νέων κέντρων δεδομένων θα ήταν «κατάλληλη, δεδομένων των επιπτώσεων των τεράστιων κέντρων δεδομένων σε άλλες πολιτείες στο περιβάλλον και στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας» και ότι «θα είχε υπογράψει αυτό το νομοσχέδιο» εάν περιλάμβανε εξαίρεση για ένα έργο κέντρου δεδομένων στην πόλη του Τζέι.

Το εν λόγω έργο, σύμφωνα με τη Μιλς , «απολαμβάνει ισχυρή τοπική υποστήριξη από την κοινότητα και την περιοχή που το φιλοξενεί».

Η Μέλανι Σοκς , Δημοκρατική εκπρόσωπος της πολιτείας που υποστήριξε το νομοσχέδιο, δήλωσε ότι το βέτο της Μιλς «ενέχει σημαντικές πιθανές συνέπειες για όλους τους καταναλωτές, το ηλεκτρικό μας δίκτυο, το περιβάλλον μας και το κοινό μας ενεργειακό μέλλον».

Οι αντιδράσεις στη Φλόριντα

Από την αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές έως την απαίτηση τεράστιων ποσοτήτων νερού για ψύξη, τα κέντρα δεδομένων συχνά ασκούν σημαντική πίεση στις κοινότητες κοντά στις οποίες έχουν κατασκευαστεί. Ειδικά την περίοδο αυτή το ζήτημα απασχολεί τις εκλογές για την ανάδειξη των νέων κυβερνητών στις αμερικανικές πολιτείες.

«Όταν κατασκευάζονται κέντρα δεδομένων, αυξάνουν τις τιμές των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για τις γειτονικές κοινότητες», αναφέρει μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. «Καθώς η ζήτηση αυξάνεται, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας συχνά μετακυλίουν το κόστος των αναβαθμίσεων υποδομών και της αυξημένης προμήθειας ενέργειας στους κατοίκους και τις μικρές επιχειρήσεις μέσω υψηλότερων τιμών.»

Τα προτεινόμενα κέντρα δεδομένων στη Φλόριντα αντιμετωπίζουν έντονη αντίδραση – συμπεριλαμβανομένου ενός συγκροτήματος που προορίζεται να κατασκευαστεί σε μια έκταση 200 στρεμμάτων στο Loxahatchee, καθώς και ενός άλλου που σχεδιάζεται στο Fort Meade σε μια έκταση 1.300 στρεμμάτων.

