Οι καθυστερήσεις στα data centers μπλοκάρουν την επέκταση της AI
Διεθνής Οικονομία 18 Απριλίου 2026, 23:52

Οι καθυστερήσεις στα data centers μπλοκάρουν την επέκταση της AI

Σχεδόν το 40% των υπό κατασκευή data centers τις ΗΠΑ διατρέχουν κίνδυνο καθυστερήσεων, περιλαμβανομένων έργων συνδεδεμένων με τη Microsoft και την OpenAI

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Οι καθυστερήσεις στα νέα data centers των ΗΠΑ απειλούν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου, με σχεδόν το 40% των έργων που αναμένονται φέτος να κινδυνεύουν με μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης.

Μεγάλα έργα για τις Microsoft, OpenAI και άλλες τεχνολογικές εταιρείες ενδέχεται να μην τηρήσουν τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης τουλάχιστον από τρεις μήνες και άνω, σύμφωνα με δεδομένα που κοινοποιήθηκαν στους Financial Times από την SynMax, μια ομάδα δορυφορικής και AI ανάλυσης.

Περισσότερα από δώδεκα βιομηχανικά στελέχη ανέφεραν ότι οι εγκαταστάσεις data centers που στοχεύουν σε εκατοντάδες μεγαβάτ καθυστερούν λόγω εμποδίων αδειοδότησης και χρόνιας έλλειψης εργατικού δυναμικού, ηλεκτρικού ρεύματος και εξοπλισμού.

Τα σημεία συμφόρησης εμφανίζονται ως βασικός περιορισμός στο πόσο γρήγορα οι εταιρείες μπορούν να μετατρέψουν τις τεράστιες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη σε έσοδα, εγείροντας ανησυχίες ότι τα δισεκατομμύρια σε προγραμματισμένες επενδύσεις θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο από το αναμενόμενο για να αποφέρουν απόδοση.

Οι hyper-scalers (δηλαδή οι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών cloud) ανταγωνίζονται για να χτίσουν ολοένα και μεγαλύτερα data centers, προσπαθώντας να φέρουν σε λειτουργία εγκαταστάσεις που θα καταναλώνουν τουλάχιστον 1 γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας — περίπου την παραγωγή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα. Μερικά τέτοια έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν φέτος, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα Epoch, συμπεριλαμβανομένων των αναπτύξεων από την Amazon Web Services, τη Meta και την xAI του Ίλον Μασκ.

Ωστόσο, πιθανές καθυστερήσεις σε πολλά άλλα έργα αναδεικνύουν το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ του μεγέθους των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και της ικανότητας των χειριστών να παρέχουν την απαραίτητη υποδομή για την υποστήριξή της. «Η χρηματοδότηση σε αυτήν την κλίμακα είναι δύσκολη», δήλωσε ο Γουές Κάμινς, διευθύνων σύμβουλος του χειριστή κέντρων δεδομένων Applied Digital. «Η εφοδιαστική (αλυσίδα) είναι δύσκολη. Η κατασκευή και η διαχείριση είναι δύσκολες».

Η περιορισμένη δυναμικότητα του δικτύου και οι ελλείψεις εξοπλισμού όπως αεριοστροβίλων και μετασχηματιστών προκαλούν επίσης καθυστερήσεις

Για να εκτιμήσει τις πιθανές ημερομηνίες ολοκλήρωσης, η SynMax χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες για να παρακολουθεί την πρόοδο της κατασκευής από τον καθαρισμό του εδάφους έως τις εργασίες θεμελίωσης. Συγκρίνει αυτά τα δεδομένα με τα πρότυπα της βιομηχανίας που έχουν συνταχθεί από την IIR Energy, μια ερευνητική ομάδα της βιομηχανίας, η οποία παρακολουθεί δημόσιες δηλώσεις, έγγραφα αδειών και διεξάγει συνεντεύξεις επιτόπου. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα είναι ένα campus 1,4GW στην κομητεία Σάκλεφορντ του Τέξας, που αναπτύσσεται για την Oracle, η οποία με τη σειρά της θα το εξοπλίσει με τσιπ και θα παρέχει υπολογιστική δυνατότητα στην OpenAI. Ο χώρος των 1.200 στρεμμάτων αναμένεται να φιλοξενήσει 10 κτίρια. Η Vantage Data Centers, που κατασκευάζει τον χώρο, ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι η παράδοση του πρώτου κτιρίου ήταν προγραμματισμένη για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Οι δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι έχει καθαριστεί γη για έξι προγραμματισμένες εγκαταστάσεις data centers, αλλά μέχρι τις αρχές Απριλίου μόνο μία παρουσίαζε σημάδια ανάπτυξης. Η SynMax εκτιμά ότι η πλησιέστερη πιθανή ημερομηνία παράδοσης για το πρώτο κτίριο είναι ο Δεκέμβριος, ενώ ένα χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με τα περισσότερα συγκρίσιμα έργα θα το έκανε να μεταφερθεί προς τα τέλη του 2027. Άλλοι χώροι που συνδέονται με την OpenAI φαίνεται επίσης ότι προοδεύουν αργά. Στην επαρχία Μίλαμ του Τέξας, όπου ο Γκρεγκ Μπρόκμαν δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ένας χώρος 1,2GW «παίρνει μορφή», οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι η κατασκευή έχει ξεκινήσει μόνο σε μία εγκατάσταση. Από τα μεγάλα έργα της ομάδας στο Τέξας, μόνο ένα στην Άμπιλεν αναμένεται να ολοκληρωθεί φέτος. Η OpenAI δήλωσε: «Η ιστορική μας ανάπτυξη κέντρων δεδομένων είναι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και θα επιταχύνουμε από εδώ και πέρα. Σε συνεργασία με την Oracle, την SB Energy και ένα ευρύτερο οικοσύστημα συνεργατών, προχωράμε γρήγορα σε Άμπιλεν, στην επαρχία Σακλφορντ και στην επαρχία Μίλαμ στο Τέξας».

Η Oracle δήλωσε στους Financial Times: «Κάθε κέντρο δεδομένων που αναπτύσσουμε για την OpenAI προχωρά στον χρόνο που έχει προγραμματιστεί, και η κατασκευή προχωρά σύμφωνα με το σχέδιο». Η SB Energy από την πλευρά της δήλωσε είπε: «Το Κέντρο Δεδομένων της επαρχίας Μίλαμ είναι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και στον ρυθμό για να γίνει ένα από τα ταχύτερα κέντρα δεδομένων του είδους του που έχουν ποτέ παραδοθεί».

Δύο στελέχη κατασκευής που εργάζονται σε έργα που συνδέονται με την OpenAI δήλωαν ότι δεν υπήρχαν αρκετοί εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, από ηλεκτρολόγους μέχρι τεχνίτες για τις σωληνώσεις, για να καλύψουν τη ζήτηση σε όλη την κατασκευή, καθώς οι εταιρείες αγωνίζονται να δημιουργήσουν ομάδες ολοένα και μεγαλύτερων και πιο σύνθετων εγκαταστάσεων.

Η περιορισμένη δυναμικότητα του δικτύου και οι ελλείψεις εξοπλισμού όπως αεριοστροβίλων και μετασχηματιστών προκαλούν επίσης καθυστερήσεις. Οι απομακρυσμένες τοποθεσίες αυξάνουν το κόστος εργασίας έως και 30%, πρόσθεσαν.

Η δορυφορική απεικόνιση υποδηλώνει ότι οι τελευταίες φάσεις του έργου προχωρούν πιο αργά, με τις κατασκευές να έχουν ολοκληρωθεί αλλά τα χρονοδιαγράμματα να καθυστερούν

Ο Νταγκ Ο’ Λάφλιν, πρόεδρος της SemiAnalysis, είπε ότι η συγκέντρωση των έργων σε ορισμένες περιοχές εντείνει τον ανταγωνισμό ακόμη και μεταξύ παρόχων που εξυπηρετούν τον ίδιο τελικό πελάτη. «Η OpenAI [στην ουσία] ανταγωνίζεται την OpenAI», είπε. «Οι εργαζόμενοι μετακινούνται μεταξύ των έργων αναζητώντας καλύτερα μισθολόγια». «Για όσους μένουν, ακόμη κι αν εργάζονται σε διπλές βάρδιες, θα είναι δύσκολο να τηρήσουν αυτά τα χρονοδιαγράμματα», πρόσθεσε.

Η Nebius, η αποκαλούμενη neocloud που δημιουργεί υπολογιστική ικανότητα για πελάτες, έκλεισε συμφωνία με τη Microsoft πέρσι για να δημιουργήσει μια εγκατάσταση 300MW στο Βάινλαντ, στο Νιου Τζέρσεϊ, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την πρώτη φάση της ικανότητας έως τα τέλη του 2025.

Data centers με καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα

Η δορυφορική απεικόνιση υποδηλώνει ότι οι τελευταίες φάσεις του έργου προχωρούν πιο αργά, με τις κατασκευές να έχουν ολοκληρωθεί αλλά τα χρονοδιαγράμματα να καθυστερούν. Η θερμική απεικόνιση που ελήφθη στον χώρο δείχνει ότι ο εξοπλισμός δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Το έργο στο Βάινλαντ αντιμετώπισε προκλήσεις αδειοδότησης και τοπική αντίδραση. Έχει ζητηθεί επίσης μια επίσημη διαδικασία δημόσιων σχολίων, ένα βήμα που συνήθως παρατείνει τα χρονοδιαγράμματα και υποδηλώνει αυξανόμενη αντίσταση της κοινότητας.

Η Nebius δήλωσε στους Financial Times: «Όλες οι δόσεις χωρητικότητας σύμφωνα με τη συμφωνία μας με τη Microsoft μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί εγκαίρως, και αυτήν τη στιγμή αναμένουμε να παραδώσουμε τις υπόλοιπες δόσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Μέχρι στιγμής δεν είμαστε ενήμεροι για ζητήματα που θα επηρεάσουν την εξέλιξη».

Η SynMax εκτιμά ότι πάνω από το 60% των έργων που έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη χρονιά δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει την κατασκευή, προσθέτοντας ανησυχίες για καθυστερήσεις στη γραμμή επέκτασης της βιομηχανίας. «Υπάρχει έμφαση στην ταχύτητα και την ανάπτυξη που συγκρούεται με καθυστερήσεις λόγω ρυθμιστικών διαδικασιών», είπε ο Τζος Πράις, διευθυντής ενέργειας στην Capstone, μια εταιρεία στρατηγικής. «Η κλίμακα και η πολυπλοκότητα αυτών των έργων θα οδηγήσει αναγκαστικά σε περισσότερη διερεύνηση και ενδεχομένως καθυστερήσεις».

Ο Κάμινς της Applied Digital δήλωσε: «Θα δούμε έναν αριθμό καθυστερήσεων φέτος. Η εστίασή μου είναι να βεβαιωθώ ότι δεν θα είμαστε εμείς».

Πηγή: ΟΤ

Πόλεμος με το Ιράν: H οικονομία, το αδύναμο σημείο του Τραμπ

Πόλεμος με το Ιράν: H οικονομία, το αδύναμο σημείο του Τραμπ

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Παγκόσμια οικονομία: Οι μεγαλύτεροι φόβοι των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής

Παγκόσμια οικονομία: Οι μεγαλύτεροι φόβοι των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

Νατάσα Σινιώρη
Τι ψάχνουν οι εργοδότες που δεν σου έμαθε το σχολείο: Οι 4 υποτιμημένες δεξιότητες που πρέπει να έχεις
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Τι ψάχνουν οι εργοδότες που δεν σου έμαθε το σχολείο: Οι 4 υποτιμημένες δεξιότητες που πρέπει να έχεις

Πολλοί απόφοιτοι πανεπιστημίου δίνουν προτεραιότητα στις λάθος δεξιότητες και δεν εστιάζουν σε αυτό που αναζητούν οι εργοδότες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Ελεύθερο εμπόριο 18.04.26

Πώς εξηγεί η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z

Ο αργός ρυθμός επαγγελματικής ένταξης οφείλεται λιγότερο στους ίδιους τους νέους και περισσότερο στα στερεότυπα που αποδίδονται στη Gen Z

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση

Σχέδιο δράσης για τιμές και διαθεσιμότητα καυσίμων αναμένεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου

Γιώργος Κανελλόπουλος
Ρωσικό πετρέλαιο: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρατείνει τελικά την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων
Υπουργείο Οικονομικών 18.04.26

Υπαναχώρηση των ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν τελικά να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο, κάτι που μόλις πριν από τρεις ημέρες είχε αρνηθεί ο Σκοτ Μπέσεντ.

Σύνταξη
Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Μαζικές ακυρώσεις 17.04.26

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα

Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασίασε τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ορμούζ: Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών στην ελληνική οικονομία – Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ
Γραφήματα 17.04.26

Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ στην ελληνική οικονομία - Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ

Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρας, εξαιτίας του «μπλοκαρίσματος» των Στενών του Ορμούζ

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Ινδός δισεκατομμυριούχος 16.04.26

Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο

Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί θα ζήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Τάδε έφη ο CEO της εταιρείας Perplexity, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Allbirds: Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και… εκτινάχθηκε η μετοχή της
Allbirds 16.04.26

Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και... εκτινάχθηκε η μετοχή της

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

Σύνταξη
ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο
Διεθνής Οικονομία 16.04.26

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο

Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και αναμένοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων η ΕΚΤ δεν αναμένεται να αποφασίσει μεταβολή στα επιτόκια

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας
Η ανακοίνωση 16.04.26

Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας λόγω του πολέμου

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται και η ενεργειακή κρίση βαθαίνει - Τι προτείνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας

Σύνταξη
Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο
Κόσμος 19.04.26

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο κελί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι

Σύνταξη
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο
Κόσμος 19.04.26

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διοικητής των εφέδρων ο οποίος βρίσκονταν στον Λίβανο και χτυπήθηκε με άλλους 3 στρατιώτες, πέθανε αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή από εκρηκτικό μηχανισμό

Σύνταξη
Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις
Υποτιτλισμένο βίντεο 19.04.26

Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μίλησε για το ποιος έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μια κρίση που συνέβη με αμερικανικό ναρκαλιευτικό κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)

Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο τελευταίος που είδε ζωντανό και μίλησε με τον Αλέκο Δασκαλάκη πριν τη μοιραία διαδρομή – Νέες πληροφορίες στο φως
Ελλάδα 19.04.26

Ο τελευταίος που είδε ζωντανό και μίλησε με τον Αλέκο Δασκαλάκη πριν τη μοιραία διαδρομή – Νέες πληροφορίες στο φως

Ένας αστυνομικός που φέρεται ήδη να έχει καταθέσει ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο αντάλλαξε τις τελευταίες κουβέντες στο καφενείο φεύγοντας για το χωράφι με έναν καφέ και τοστ ο 49χρονος Αλέξανδρος Δασκαλάκης ο οποίος δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του αλλά γύρισε σπίτι ύστερα από μισή διαδρομή με χτυπήματα στο κεφάλι, νοσηλεύτηκε και πέθανε χωρίς να προλάβει να μιλήσει!

Σύνταξη
Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’

Η Ρόμα αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα, παρέμεινε 6η και ισοβαθμεί με την 5η Κόμο, όμως δεν εκμεταλεύτηκε την ήττα της. Οι γηπεδούχοι κράτησαν τους φιλοξενούμενους στο -4.

Σύνταξη
Η Σαρλίζ Θερόν σχολιάζει τη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
Υπερήρωες 18.04.26

Η Σαρλίζ Θερόν προειδοποιεί τον Τιμοτέ Σαλαμέ ότι το ΑΙ θα αντικαταστήσει τη δουλειά του

Η Σαρλίζ Θερόν κλήθηκε να σχολιάσει την αμφιλεγόμενη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ σχετικά με την όπερα και τον χορό, λέγοντας ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε άλλες μορφές τέχνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατασχέθηκαν έπειτα από καταδίωξη 1,6 τόνοι κοκαΐνης ανοιχτά της Δομινικανής Δημοκρατίας
«Σκληρό πλήγμα» 18.04.26

Κατασχέθηκαν έπειτα από καταδίωξη 1,6 τόνοι κοκαΐνης ανοιχτά της Δομινικανής Δημοκρατίας

Το φορτίο βρέθηκε χθες Παρασκευή σε πλοίο που αναχαιτίστηκε στα ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας αυτής της Καραϊβικής κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της υπηρεσίας καταπολέμησης των ναρκωτικών και της DEA

Σύνταξη
Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»

«Ως πότε θα ανεχόμαστε μια κυβέρνηση συνώνυμη της διαφθοράς» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι είναι «ζωτική ανάγκη» ένα μεγάλο δημοκρατικό «ξεβόλεμα» και μια νέα ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά.

Σύνταξη
Τέλος τα στημένα brunch: Γιατί η νεολαία επιστρέφει μαζικά στα παλιά καφενεία;
Εμπρός πίσω 18.04.26

Τέλος τα στημένα brunch: Γιατί η νεολαία επιστρέφει μαζικά στα παλιά καφενεία;

Ξέχνα τα αβοκάντο τοστ, τις neon επιγραφές και τις ατελείωτες ουρές αναμονής. Η νέα, απόλυτη τάση εξόδου στην πόλη έχει άρωμα ελληνικού καφέ, παλιό μωσαϊκό και δεν απαιτεί να αδειάσεις το πορτοφόλι σου.

Σύνταξη
Αυτή είναι η τέχνη της «μικρο-απόδρασης» που σου φτιάχνει το Σαββατοκύριακο
Διακοπές χωρίς βαλίτσα 18.04.26

Αυτή είναι η τέχνη της «μικρο-απόδρασης» που σου φτιάχνει το Σαββατοκύριακο

Ξεχάστε το άγχος του πακεταρίσματος, τα ακριβά ξενοδοχεία και τα γεμάτα πλοία. Η απόλυτη τάση της άνοιξης είναι τα «micro-cations»: 12 ώρες γεμάτες εμπειρίες, μια ανάσα από την πόλη, και επιστροφή το βράδυ στο δικό σας κρεβάτι.

Σύνταξη
Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές

Το εμπόριο ποντάρει στον τουρισμό, αλλά η γεωπολιτική αβεβαιότητα κρατά χαμηλά τις προσδοκίες – Το Πάσχα και η επέλαση των e-shop από την Κίνα

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι
Ελλάδα 18.04.26

Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι

Οι τρεις κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν προσωρινά στις φυλακές Ναυπλίου και από εκεί τη Δευτέρα θα γίνει η μεταγωγή τους στις φυλακές Κορυδαλλού

Σύνταξη
Μακάριος Λαζαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησης
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Το παρασκήνιο της παραίτησης Λαζαρίδη

Εντονο παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη - Επιταχυντής εξελίξεων η Ντόρα Μπακογιάννη - Η κρίσιμη επικοινωνία με το Μαξίμου

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο

Ο Άλεξ Τεϊσέιρα διέλυσε την άμυνα του Παναιτωλικού με δύο γκολ και μία ασίστ και ο Πανσερραϊκός που έφτασε τους 7 βαθμούς στα play-out πήρε ένα διπλό-χρυσάφι (2-3) που τον έβγαλε μετά από πολύ καιρό από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)
Μπάσκετ 18.04.26

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)

Μετά τον Άρη, ο ΠΑΟΚ νίκησε σε 2ο σερί ντέρμπι, αυτή τη φορά με 76-72 επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, αυξάνοντας τις πιθανότητές του για κατάληψη της 3ης θέσης στην κανονική περίοδο.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

