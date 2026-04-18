Οι καθυστερήσεις στα data centers μπλοκάρουν την επέκταση της AI

Οι καθυστερήσεις στα νέα data centers των ΗΠΑ απειλούν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου, με σχεδόν το 40% των έργων που αναμένονται φέτος να κινδυνεύουν με μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης.

Μεγάλα έργα για τις Microsoft, OpenAI και άλλες τεχνολογικές εταιρείες ενδέχεται να μην τηρήσουν τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης τουλάχιστον από τρεις μήνες και άνω, σύμφωνα με δεδομένα που κοινοποιήθηκαν στους Financial Times από την SynMax, μια ομάδα δορυφορικής και AI ανάλυσης.

Περισσότερα από δώδεκα βιομηχανικά στελέχη ανέφεραν ότι οι εγκαταστάσεις data centers που στοχεύουν σε εκατοντάδες μεγαβάτ καθυστερούν λόγω εμποδίων αδειοδότησης και χρόνιας έλλειψης εργατικού δυναμικού, ηλεκτρικού ρεύματος και εξοπλισμού.

Τα σημεία συμφόρησης εμφανίζονται ως βασικός περιορισμός στο πόσο γρήγορα οι εταιρείες μπορούν να μετατρέψουν τις τεράστιες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη σε έσοδα, εγείροντας ανησυχίες ότι τα δισεκατομμύρια σε προγραμματισμένες επενδύσεις θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο από το αναμενόμενο για να αποφέρουν απόδοση.

Οι hyper-scalers (δηλαδή οι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών cloud) ανταγωνίζονται για να χτίσουν ολοένα και μεγαλύτερα data centers, προσπαθώντας να φέρουν σε λειτουργία εγκαταστάσεις που θα καταναλώνουν τουλάχιστον 1 γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας — περίπου την παραγωγή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα. Μερικά τέτοια έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν φέτος, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα Epoch, συμπεριλαμβανομένων των αναπτύξεων από την Amazon Web Services, τη Meta και την xAI του Ίλον Μασκ.

Ωστόσο, πιθανές καθυστερήσεις σε πολλά άλλα έργα αναδεικνύουν το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ του μεγέθους των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και της ικανότητας των χειριστών να παρέχουν την απαραίτητη υποδομή για την υποστήριξή της. «Η χρηματοδότηση σε αυτήν την κλίμακα είναι δύσκολη», δήλωσε ο Γουές Κάμινς, διευθύνων σύμβουλος του χειριστή κέντρων δεδομένων Applied Digital. «Η εφοδιαστική (αλυσίδα) είναι δύσκολη. Η κατασκευή και η διαχείριση είναι δύσκολες».

Για να εκτιμήσει τις πιθανές ημερομηνίες ολοκλήρωσης, η SynMax χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες για να παρακολουθεί την πρόοδο της κατασκευής από τον καθαρισμό του εδάφους έως τις εργασίες θεμελίωσης. Συγκρίνει αυτά τα δεδομένα με τα πρότυπα της βιομηχανίας που έχουν συνταχθεί από την IIR Energy, μια ερευνητική ομάδα της βιομηχανίας, η οποία παρακολουθεί δημόσιες δηλώσεις, έγγραφα αδειών και διεξάγει συνεντεύξεις επιτόπου. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα είναι ένα campus 1,4GW στην κομητεία Σάκλεφορντ του Τέξας, που αναπτύσσεται για την Oracle, η οποία με τη σειρά της θα το εξοπλίσει με τσιπ και θα παρέχει υπολογιστική δυνατότητα στην OpenAI. Ο χώρος των 1.200 στρεμμάτων αναμένεται να φιλοξενήσει 10 κτίρια. Η Vantage Data Centers, που κατασκευάζει τον χώρο, ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι η παράδοση του πρώτου κτιρίου ήταν προγραμματισμένη για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Οι δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι έχει καθαριστεί γη για έξι προγραμματισμένες εγκαταστάσεις data centers, αλλά μέχρι τις αρχές Απριλίου μόνο μία παρουσίαζε σημάδια ανάπτυξης. Η SynMax εκτιμά ότι η πλησιέστερη πιθανή ημερομηνία παράδοσης για το πρώτο κτίριο είναι ο Δεκέμβριος, ενώ ένα χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με τα περισσότερα συγκρίσιμα έργα θα το έκανε να μεταφερθεί προς τα τέλη του 2027. Άλλοι χώροι που συνδέονται με την OpenAI φαίνεται επίσης ότι προοδεύουν αργά. Στην επαρχία Μίλαμ του Τέξας, όπου ο Γκρεγκ Μπρόκμαν δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ένας χώρος 1,2GW «παίρνει μορφή», οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι η κατασκευή έχει ξεκινήσει μόνο σε μία εγκατάσταση. Από τα μεγάλα έργα της ομάδας στο Τέξας, μόνο ένα στην Άμπιλεν αναμένεται να ολοκληρωθεί φέτος. Η OpenAI δήλωσε: «Η ιστορική μας ανάπτυξη κέντρων δεδομένων είναι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και θα επιταχύνουμε από εδώ και πέρα. Σε συνεργασία με την Oracle, την SB Energy και ένα ευρύτερο οικοσύστημα συνεργατών, προχωράμε γρήγορα σε Άμπιλεν, στην επαρχία Σακλφορντ και στην επαρχία Μίλαμ στο Τέξας».

Η Oracle δήλωσε στους Financial Times: «Κάθε κέντρο δεδομένων που αναπτύσσουμε για την OpenAI προχωρά στον χρόνο που έχει προγραμματιστεί, και η κατασκευή προχωρά σύμφωνα με το σχέδιο». Η SB Energy από την πλευρά της δήλωσε είπε: «Το Κέντρο Δεδομένων της επαρχίας Μίλαμ είναι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και στον ρυθμό για να γίνει ένα από τα ταχύτερα κέντρα δεδομένων του είδους του που έχουν ποτέ παραδοθεί».

Δύο στελέχη κατασκευής που εργάζονται σε έργα που συνδέονται με την OpenAI δήλωαν ότι δεν υπήρχαν αρκετοί εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, από ηλεκτρολόγους μέχρι τεχνίτες για τις σωληνώσεις, για να καλύψουν τη ζήτηση σε όλη την κατασκευή, καθώς οι εταιρείες αγωνίζονται να δημιουργήσουν ομάδες ολοένα και μεγαλύτερων και πιο σύνθετων εγκαταστάσεων.

Η περιορισμένη δυναμικότητα του δικτύου και οι ελλείψεις εξοπλισμού όπως αεριοστροβίλων και μετασχηματιστών προκαλούν επίσης καθυστερήσεις. Οι απομακρυσμένες τοποθεσίες αυξάνουν το κόστος εργασίας έως και 30%, πρόσθεσαν.

Ο Νταγκ Ο’ Λάφλιν, πρόεδρος της SemiAnalysis, είπε ότι η συγκέντρωση των έργων σε ορισμένες περιοχές εντείνει τον ανταγωνισμό ακόμη και μεταξύ παρόχων που εξυπηρετούν τον ίδιο τελικό πελάτη. «Η OpenAI [στην ουσία] ανταγωνίζεται την OpenAI», είπε. «Οι εργαζόμενοι μετακινούνται μεταξύ των έργων αναζητώντας καλύτερα μισθολόγια». «Για όσους μένουν, ακόμη κι αν εργάζονται σε διπλές βάρδιες, θα είναι δύσκολο να τηρήσουν αυτά τα χρονοδιαγράμματα», πρόσθεσε.

Η Nebius, η αποκαλούμενη neocloud που δημιουργεί υπολογιστική ικανότητα για πελάτες, έκλεισε συμφωνία με τη Microsoft πέρσι για να δημιουργήσει μια εγκατάσταση 300MW στο Βάινλαντ, στο Νιου Τζέρσεϊ, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την πρώτη φάση της ικανότητας έως τα τέλη του 2025.

Data centers με καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα

Η δορυφορική απεικόνιση υποδηλώνει ότι οι τελευταίες φάσεις του έργου προχωρούν πιο αργά, με τις κατασκευές να έχουν ολοκληρωθεί αλλά τα χρονοδιαγράμματα να καθυστερούν. Η θερμική απεικόνιση που ελήφθη στον χώρο δείχνει ότι ο εξοπλισμός δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Το έργο στο Βάινλαντ αντιμετώπισε προκλήσεις αδειοδότησης και τοπική αντίδραση. Έχει ζητηθεί επίσης μια επίσημη διαδικασία δημόσιων σχολίων, ένα βήμα που συνήθως παρατείνει τα χρονοδιαγράμματα και υποδηλώνει αυξανόμενη αντίσταση της κοινότητας.

Η Nebius δήλωσε στους Financial Times: «Όλες οι δόσεις χωρητικότητας σύμφωνα με τη συμφωνία μας με τη Microsoft μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί εγκαίρως, και αυτήν τη στιγμή αναμένουμε να παραδώσουμε τις υπόλοιπες δόσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Μέχρι στιγμής δεν είμαστε ενήμεροι για ζητήματα που θα επηρεάσουν την εξέλιξη».

Η SynMax εκτιμά ότι πάνω από το 60% των έργων που έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη χρονιά δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει την κατασκευή, προσθέτοντας ανησυχίες για καθυστερήσεις στη γραμμή επέκτασης της βιομηχανίας. «Υπάρχει έμφαση στην ταχύτητα και την ανάπτυξη που συγκρούεται με καθυστερήσεις λόγω ρυθμιστικών διαδικασιών», είπε ο Τζος Πράις, διευθυντής ενέργειας στην Capstone, μια εταιρεία στρατηγικής. «Η κλίμακα και η πολυπλοκότητα αυτών των έργων θα οδηγήσει αναγκαστικά σε περισσότερη διερεύνηση και ενδεχομένως καθυστερήσεις».

Ο Κάμινς της Applied Digital δήλωσε: «Θα δούμε έναν αριθμό καθυστερήσεων φέτος. Η εστίασή μου είναι να βεβαιωθώ ότι δεν θα είμαστε εμείς».

