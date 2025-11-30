science
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 08:54
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 12:35
«Οδηγός» για τη Cyber Monday - Τι να προσέξετε και πως να αποφύγετε… παγίδες
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 14:54
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πώς θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία
Κυψέλες καυσίμου – Η απάντηση στη ζήτηση ενέργειας των Data Centers
Τεχνολογία 30 Νοεμβρίου 2025 | 22:00

Κυψέλες καυσίμου – Η απάντηση στη ζήτηση ενέργειας των Data Centers

Η Goldman Sachs αναλύει πώς οι «Κυψέλες Καυσίμου» (Fuel Cells) μπορούν να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας από τα Data Centers

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τόμπρα
Με την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για ενέργεια από τα data centers, που προκύπτει κυρίως από την ανάγκη υποστήριξης των ενεργοβόρων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (AI), η Goldman Sachs υπογραμμίζει ότι τα «behind-the-meter» (BTM) συστήματα, όπως οι κυψέλες καυσίμου, οι τουρμπίνες αερίου και οι γεωθερμικοί σταθμοί, μπορούν να αποτελέσουν σημαντική λύση για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης ενέργειας.

Τα BTM συστήματα, τα οποία παράγουν και αποθηκεύουν ενέργεια απευθείας στον τόπο χρήσης και όχι μέσω του δικτύου της κοινής παροχής ενέργειας, αναμένεται να καλύψουν το 25% με 33% της επιπλέον ζήτησης ενέργειας από τα data centers έως το 2030.

Πλεονεκτήματα των «Κυψελών Καυσίμου» για τα Data Centers

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, οι κυψέλες καυσίμου έχουν αναδειχθεί ως μία από τις πιο υποσχόμενες τεχνολογίες για τα data centers, καθώς προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές τουρμπίνες αερίου.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια από τα data centers θα αυξηθεί κατά 175% έως το 2030

Ειδικότερα, οι κυψέλες καυσίμου:

– Είναι πιο αποδοτικές: Έχουν απόδοση 10-30% καλύτερη από τις τουρμπίνες αερίου, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτούν λιγότερο καύσιμο για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας.

– Έχουν ταχύτερο χρόνο εγκατάστασης: Ενώ οι τουρμπίνες αερίου απαιτούν μέχρι και πέντε χρόνια για να εγκατασταθούν, οι κυψέλες καυσίμου μπορούν να λειτουργήσουν σε λιγότερο από έναν χρόνο.

– Παράγουν λιγότερους ρύπους: Χρησιμοποιούν χημική αντίδραση για την παραγωγή ενέργειας χωρίς καύση, μειώνοντας έτσι σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του αζώτου (NOx) και μονοξειδίου του άνθρακα (CO), τα οποία είναι επιβλαβή για το αστικό περιβάλλον όπου συνήθως βρίσκονται τα data centers.

– Λειτουργούν με χαμηλότερο θόρυβο: Σε αντίθεση με τις τουρμπίνες αερίου, οι κυψέλες καυσίμου μπορούν να εγκατασταθούν κοντά ή ακόμη και μέσα στα κτίρια, χωρίς να απαιτούν ειδικές ηχομονωτικές εγκαταστάσεις.

Προβλέψεις για το μέλλον

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια από τα data centers θα αυξηθεί κατά 175% έως το 2030, κυρίως λόγω της εξάπλωσης των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτή η αύξηση της ζήτησης ισοδυναμεί με την προσθήκη μιας ακόμη χώρας μεταξύ των 10 μεγαλύτερων καταναλωτών ενέργειας παγκοσμίως. Η εταιρεία προβλέπει ότι η επιπλέον ζήτηση ενέργειας από τα data centers την περίοδο 2024-2030 θα φτάσει τα 730 Terawatt-ώρες.

Τα BTM συστήματα αναμένεται να καλύψουν το 25-33% αυτής της επιπλέον ζήτησης, και ειδικότερα, οι κυψέλες καυσίμου θα μπορούσαν να καλύψουν το 6-15% της συνολικής αυξημένης ζήτησης.

Προκλήσεις

Παρά τα πλεονεκτήματα τους, η ανάπτυξη της τεχνολογίας των κυψελών καυσίμου αντιμετωπίζει περιορισμούς λόγω της μικρής υπάρχουσας παραγωγικής ικανότητας, καθώς η τεχνολογία αυτή έχει εφαρμοστεί σε περιορισμένο βαθμό στο παρελθόν.

Ωστόσο, η Goldman Sachs εκτιμά ότι η παραγωγή κυψελών καυσίμου θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ασία, με τις μεγάλες βιομηχανίες να επενδύουν στη κλίμακα παραγωγής και την τεχνολογική εξέλιξη.

Η ανάγκη για καινοτόμες λύσεις ενέργειας είναι επιτακτική, και η χρήση των κυψελών καυσίμου για την κάλυψη της ζήτησης ενέργειας από τα data centers αναμένεται να αποτελέσει έναν σημαντικό μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας, μειώνοντας την εξάρτηση από τα παραδοσιακά συστήματα καύσης και περιορίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Πηγή: ΟΤ

Σύνταξη
Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
Wall Street 30.11.25

Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένει Wall Street τις ανακοινώσεις για τη δραστηριότητα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, καθώς και για το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Μελίνα Ζιάγκου
ΕΕ: Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά – Οι ευρωπαϊκές τάσεις
Eurostat 30.11.25

Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά της ΕΕ - Οι ευρωπαϊκές τάσεις

Δυσανάλογη πίεση στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά όσον αφορά στη στέγαση δείχνουν τα νέα στοιχεία της Eurostat – Έντονη ανισότητα σε προσιτότητα, ποιότητα, τύπους ακινήτων και ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει
Ηγετική θέση 30.11.25

Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει

Η Κίνα κάνει γοργά βήματα ανάπτυξης σε δύο άλλες πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα καταδείξουν τη δύναμη της κινεζικής καινοτομίας, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει
Φεύγουν εκτός κέντρου 30.11.25

Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει

Πώς η κρίση στέγης αλλάζει το Παρίσι - Η δημογραφική πτώση, η ανατίμηση των ακινήτων και η «γεωγραφία της εκτόπισης» αλλάζoυν τον κοινωνικό χάρτη της γαλλικής πρωτεύουσας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον
Δυστοπία; 30.11.25

Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον

Η εργασία γίνεται ατομική υπόθεση, οι συλλογικοί θεσμοί υποχωρούν, οι ευκαιρίες για σταθερή ζωή περιορίζονται και η πίεση για συνεχή προσαρμογή αυξάνεται

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια
Διεθνής Οικονομία 30.11.25

Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια

Με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης να αναμένεται να κλείσει κοντά στο 2%, τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα όπως και η στρατηγική της

Σύνταξη
Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Παγκόσμια αναστάτωση 29.11.25

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320

Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Σύνταξη
Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές
Ανοδική πορεία 29.11.25

Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν αναδειχθεί ως ο κύριος μοχλός της διαρθρωτικής ζήτησης αλλάζοντας ριζικά τη δυναμική της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης

Τζούλη Καλημέρη
Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση
Με φόντο τον 20ο αιώνα 29.11.25

Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση

Όσο πιο περίπλοκος γίνεται ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο η κοινωνία χρειάζεται θεμέλια που θα εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στεγαστική κρίση: Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία – Ποιες αλλαγές έρχονται
Στεγαστική κρίση 29.11.25

Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία - Ποιες αλλαγές έρχονται

Συνολική παρέμβαση για τη στεγαστική κρίση σχεδιάζει η Κομισιόν - Η κατεύθυνση προς την οποία αναμένεται να κινηθεί η ΕΕ σύμφωνα με τον επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποιά τα τρία μυστικά της Μαδρίτης
Πρότυπο 29.11.25

Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποια τα τρία μυστικά της Μαδρίτης

Τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο, μια μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ευρώπης, υποφέρει οικονομικά, η άλλοτε λαβωμένη από την κρίση Ισπανία αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης προς μίμηση για πολλούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
Wall Street 30.11.25

Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένει Wall Street τις ανακοινώσεις για τη δραστηριότητα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, καθώς και για το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Μελίνα Ζιάγκου
Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 30.11.25

Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»

Αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε ο πρόεδρος της Παρτίζαν, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο «Ζοτς» ήθελε να αποχωρήσει πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Δείξαμε χαρακτήρα, αλλά τα ξεκάθαρα λάθη που κάναμε μας κόστισαν»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Μπενίτεθ: «Δείξαμε χαρακτήρα, αλλά τα ξεκάθαρα λάθη που κάναμε μας κόστισαν»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε εν μέρει ικανοποιημένος από την ομάδα του μετά την ήττα από την ΑΕΚ με 3-2, αποδίδοντάς την στα ξεκάθαρα λάθη που έκαναν οι παίκτες του όπως χαρακτηριστικά είπε.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Σλοτ στον Σαλάχ
On Field 30.11.25

Το μήνυμα του Σλοτ στον Σαλάχ

Η Λίβερπουλ πήρε «ανάσα» μετά τη νίκη επί της Γουέστ Χαμ και ο προπονητής των πρωταθλητών άφησε στον πάγκο τον Σαλάχ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αργεντινή: Ενθαρρυμένοι από τον Μιλέι, υποστηρικτές της χούντας ζητούν αποκατάσταση κρατούμενων στρατιωτικών
Επικίνδυνη στροφή 30.11.25

Αργεντινή: Ενθαρρυμένοι από τον Μιλέι, υποστηρικτές της χούντας ζητούν αποκατάσταση κρατούμενων στρατιωτικών

Διαδήλωση-πρόκληση πραγματοποίησαν στο Μπουένος Άιρες πρώην στρατιωτικοί της χούντας στην Αργεντινή και οι οικογένειές τους. Ζητούσαν αποκατάσταση φυλακισμένων για εγκλήματα της δικτατορίας.

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς
Αλεξανδρούπολη 30.11.25

Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς

Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων τα οποία είναι σκευάσματα χαμηλού κόστους η ζημιά όμως που προκαλούν στα ζώα είναι μεγάλη.

Σύνταξη
Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών – Αναζητούν «λύσεις και διατυπώσεις»
Βήμα-βήμα 30.11.25

Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών – Αναζητούν «λύσεις και διατυπώσεις»

Στόχος της συνάντησης ήταν να υπάρξει ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ώστε να τεθεί σε διαπραγμάτευση κατά τη συνάντηση του Αμερικανού απεσταλμένου με τον Ρώσο πρόεδρο. Ρούμπιο: «Υπάρχει δρόμος ακόμα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων! (vids)
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων! (vids)

Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων στον αγωνιστικό χώρο από τους οπαδούς του «Αίαντα», θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη συνοπαδού τους που «έφυγε» από τη ζωή μέσα στον μήνα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μουζακίτης για Αλόνσο: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή να μιλάει για μένα ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Μουζακίτης για Αλόνσο: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή να μιλάει για μένα ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος»

Ο Χρήστος Μουζακίτης «απάντησε» στα άκρως κολακευτικά λόγια που είχε να πει για τον ίδιο ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, κάνοντας λόγο για μια πολύ μεγάλη τιμή.

Σύνταξη
Οι δύο «μαθητές» του Πεπ
On Field 30.11.25

Οι δύο «μαθητές» του Πεπ

Ο Μαρέσκα είχε τις «απαντήσεις» στο πλάνο του Αρτέτα και ο Ιταλός κέρδισε… πόντους στην μονομαχία με τον Ισπανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σπανούλης: «Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα και παθιασμένη ομάδα, πολύ περήφανος για τις δύο νίκες»
Μπάσκετ 30.11.25

Σπανούλης: «Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα και παθιασμένη ομάδα, πολύ περήφανος για τις δύο νίκες»

Οι δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης και οι διεθνείς, μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Πορτογαλίας με 76-68 για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Σύνταξη
LIVE: Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 14η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Η Τζόντι Φόστερ θεώρησε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο «πραγματικά αδιάφορο» όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά
1976 30.11.25

Η Τζόντι Φόστερ θεώρησε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο «πραγματικά αδιάφορο» όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά

Μιλώντας για την καριέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, η Τζόντι Φόστερ θυμήθηκε ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο «την πήρε υπό την προστασία του» ενόσω γυρνούσαν την ταινία «Ο Ταξιτζής» - ωστόσο, εκείνη τον βρήκε βαρετό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ρόμα – Νάπολι
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Ρόμα – Νάπολι

LIVE: Ρόμα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Νάπολι για τη 13η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’: «Μοναδική λύση» στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων είναι αυτή των δύο κρατών
Εν πτήσει 30.11.25

Πάπας Λέων ΙΔ’: «Μοναδική λύση» στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων είναι αυτή των δύο κρατών

Η μοναδική λύση για το Μεσανατολικό είναι αυτή που θα περιλαμβάνει Κράτος της Παλαιστίνης, είπε ο Πάπας Λέων. «Επιδιώκουμε να βοηθήσουμε για να καταλήξουν σε λύση με δικαιοσύνη για όλους», πρόσθεσε.

Σύνταξη
Η Rosalía πιστεύει ότι η «μοναξιά» είναι μάθημα ζωής
Ισορροπία 30.11.25

Η Rosalía πιστεύει ότι η «μοναξιά» είναι μάθημα ζωής

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Popcast της εφημερίδας New York Times, η Rosalía μίλησε για την μοναξιά που νιώθει ως ένας άνθρωπος που συνεχώς ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσέλσι – Άρσεναλ 1-1: Ισόπαλο το λονδρέζικο ντέρμπι
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Τσέλσι – Άρσεναλ 1-1: Ισόπαλο το λονδρέζικο ντέρμπι

Η Τσέλσι έπαιξε με 10 παίκτες για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ωστόσο άντεξε και πήρε την ισοπαλία (1-1) από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, στο τελευταίο ματς της 13ης αγωνιστικής της Premier League.

Σύνταξη
Λούτσα: «Λυπάμαι για το παιδί», συγγνώμη ζητά η μητέρα του 29χρονου οδηγού – Το χρονικό της τραγωδίας
Ελλάδα 30.11.25

«Λυπάμαι για το παιδί»: Συγγνώμη ζητά η μητέρα του 29χρονου οδηγού - Το χρονικό της τραγωδίας στη Λούτσα

Το δυστύχημα καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φαίνεται η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου του 29χρονου, πριν εκτραπεί από τον δρόμο και παρασύρει την οικογένεια

Σύνταξη
Η Βίκινγκ πήρε το πρωτάθλημα Νορβηγίας και έκανε… δώρο στον επόμενο πρωταθλητή Ελλάδας
Αθλητισμός & Σπορ 30.11.25

Η Βίκινγκ πήρε το πρωτάθλημα Νορβηγίας και έκανε… δώρο στον επόμενο πρωταθλητή Ελλάδας

Η Βίκινγκ ξεπέρασε τη Μπόντο Γκλιμτ στη μάχη και στέφθηκε πρωταθλήτρια Νορβηγίας, κάνοντας έτσι ένα μεγάλο δώρο στην ομάδα που θα κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα Ελλάδας.

Σύνταξη
