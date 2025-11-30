Κυψέλες καυσίμου – Η απάντηση στη ζήτηση ενέργειας των Data Centers

Με την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για ενέργεια από τα data centers, που προκύπτει κυρίως από την ανάγκη υποστήριξης των ενεργοβόρων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (AI), η Goldman Sachs υπογραμμίζει ότι τα «behind-the-meter» (BTM) συστήματα, όπως οι κυψέλες καυσίμου, οι τουρμπίνες αερίου και οι γεωθερμικοί σταθμοί, μπορούν να αποτελέσουν σημαντική λύση για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης ενέργειας.

Τα BTM συστήματα, τα οποία παράγουν και αποθηκεύουν ενέργεια απευθείας στον τόπο χρήσης και όχι μέσω του δικτύου της κοινής παροχής ενέργειας, αναμένεται να καλύψουν το 25% με 33% της επιπλέον ζήτησης ενέργειας από τα data centers έως το 2030.

Πλεονεκτήματα των «Κυψελών Καυσίμου» για τα Data Centers

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, οι κυψέλες καυσίμου έχουν αναδειχθεί ως μία από τις πιο υποσχόμενες τεχνολογίες για τα data centers, καθώς προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές τουρμπίνες αερίου.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια από τα data centers θα αυξηθεί κατά 175% έως το 2030

Ειδικότερα, οι κυψέλες καυσίμου:

– Είναι πιο αποδοτικές: Έχουν απόδοση 10-30% καλύτερη από τις τουρμπίνες αερίου, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτούν λιγότερο καύσιμο για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας.

– Έχουν ταχύτερο χρόνο εγκατάστασης: Ενώ οι τουρμπίνες αερίου απαιτούν μέχρι και πέντε χρόνια για να εγκατασταθούν, οι κυψέλες καυσίμου μπορούν να λειτουργήσουν σε λιγότερο από έναν χρόνο.

– Παράγουν λιγότερους ρύπους: Χρησιμοποιούν χημική αντίδραση για την παραγωγή ενέργειας χωρίς καύση, μειώνοντας έτσι σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του αζώτου (NOx) και μονοξειδίου του άνθρακα (CO), τα οποία είναι επιβλαβή για το αστικό περιβάλλον όπου συνήθως βρίσκονται τα data centers.

– Λειτουργούν με χαμηλότερο θόρυβο: Σε αντίθεση με τις τουρμπίνες αερίου, οι κυψέλες καυσίμου μπορούν να εγκατασταθούν κοντά ή ακόμη και μέσα στα κτίρια, χωρίς να απαιτούν ειδικές ηχομονωτικές εγκαταστάσεις.

Προβλέψεις για το μέλλον

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια από τα data centers θα αυξηθεί κατά 175% έως το 2030, κυρίως λόγω της εξάπλωσης των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτή η αύξηση της ζήτησης ισοδυναμεί με την προσθήκη μιας ακόμη χώρας μεταξύ των 10 μεγαλύτερων καταναλωτών ενέργειας παγκοσμίως. Η εταιρεία προβλέπει ότι η επιπλέον ζήτηση ενέργειας από τα data centers την περίοδο 2024-2030 θα φτάσει τα 730 Terawatt-ώρες.

Τα BTM συστήματα αναμένεται να καλύψουν το 25-33% αυτής της επιπλέον ζήτησης, και ειδικότερα, οι κυψέλες καυσίμου θα μπορούσαν να καλύψουν το 6-15% της συνολικής αυξημένης ζήτησης.

Προκλήσεις

Παρά τα πλεονεκτήματα τους, η ανάπτυξη της τεχνολογίας των κυψελών καυσίμου αντιμετωπίζει περιορισμούς λόγω της μικρής υπάρχουσας παραγωγικής ικανότητας, καθώς η τεχνολογία αυτή έχει εφαρμοστεί σε περιορισμένο βαθμό στο παρελθόν.

Ωστόσο, η Goldman Sachs εκτιμά ότι η παραγωγή κυψελών καυσίμου θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ασία, με τις μεγάλες βιομηχανίες να επενδύουν στη κλίμακα παραγωγής και την τεχνολογική εξέλιξη.

Η ανάγκη για καινοτόμες λύσεις ενέργειας είναι επιτακτική, και η χρήση των κυψελών καυσίμου για την κάλυψη της ζήτησης ενέργειας από τα data centers αναμένεται να αποτελέσει έναν σημαντικό μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας, μειώνοντας την εξάρτηση από τα παραδοσιακά συστήματα καύσης και περιορίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Πηγή: ΟΤ