sports betsson
Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κόρι Τζόσεφ: Ο x factor του game 1 έχει δαχτυλίδι ΝΒΑ
On Field 29 Απριλίου 2026, 00:09

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφάνισε έτοιμο τον Κόρι Τζόσεφ. Και εκείνος του θύμισε πως…

Διονύσης Δελλής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Spotlight

Το πρώτο βήμα στον δρόμο για το ΟΑΚΑ, ο Ολυμπιακός το έκανε ίσως ευκολότερα από ότι μάρτυρα το τελικό 91–70 κόντρα στη Μονακό. Κόντρα ενός ημιχρόνου. Προηγήθηκαν 36-35 οι Μονεγάσκοι στο 18΄, δέχθηκαν ένα ξεγυρισμένο 0-10 σε δύο λεπτά και εκεί τελείωσαν όλα. Πέραν τούδε οι δύο ομάδες δεν συναντήθηκαν ποτέ…

Και ενώ πολύ λογικά οι σεσημασμένοι Σάσα Βεζένκοφ (20 π), Νικόλα Μιλουτίνοφ (13π, 10ριμπ, 3 ασίστ), Τάιλερ Ντόρσει (11π), Εβάν Φουρνιέ (13π, 7ριπ) και Τόμας Γουόκαπ (7ασίστ) έκαναν τη δουλειά τους; Η αλήθεια είναι πως η νύχτα στο μεγάλο λιμάνι είχε x factor. Μια έκπληξη με όνομα και επώνυμο που πριν διεκδικήσει το τρόπαιο της Euroleague έχει κερδίσει δαχτυλίδι ΝΒΑ.

Ναι, ο Κόρεϊ Τζόσεφ. Άφησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας εκτός 12άδας και τον Φρανκ Νιλικίνα και τον Μόντε Μόρις προσφέροντας στον Καναδό πλέι-μέικερ τον κύκλο του rotation που αφορά στον Τόμας Γουόκαπ. Και είναι αλήθεια ότι ο Έλληνας κόουτς πέτυχε διάνα. Διότι ο 35χρονος άσος έκανε ότι ήθελε στο παρκέ: 13 πόντοι, 2/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ σε 18 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Κανονική παράσταση από κάποιον που δίνει την εντύπωση πως όντως μπορεί να αποτελέσει τον παίκτη «παραπάνω» στην τελική ευθεία της σεζόν.

Δεκατρία χρόνια πριν ο Τζόσεφ άνοιγε τον playoffs κύκλο του φορώντας τα σπιρούνια του Γκρεγκ Πόποβιτς. Έπαιξε τελικούς το 2013 και πήρε το πρωτάθλημα του ΝΒΑ το 2014 με τους Spurs. Υπέγραψε για 30 εκατ δολάρια και έγινε τραγούδι από τον Drake το 2015 επιστρέφοντας στο Τορόντο, τη γενέτειρα του, για τους Raptors. Με εκείνους έφτασε στον τελικό της Ανατολής το 2016 και στους ημιτελικούς του 2017 χάνοντας δυο φορές από τον ΛεΜπρον. Είχε μια ακόμη διετία 2018-2019 με τους Pacers στην Ιντιάνα. Έφτασε ως εκεί με και τους Magic πρόπερσι.

Κάποιος με 87 playoffs ματς ΝΒΑ στην καριέρα του: Πρωταθλητής αλλά και φιναλίστ σε κάθε πιθανό τελικό. Άλλος με το βιογραφικό του στα λημέρια της Euroleague δεν γυρίζει, όσο και αν ψάξεις. Πολυτέλεια να υπάρχει στο ρόστερ σου. Πολλώ δε μάλλον όταν πλέον και το σωματικό του βάρος και οι αναπνοές του παραπέμπουν σε στρατιώτη έτοιμο να βουτήξει στους καπνούς της μάχης.

Φυσικά μια νίκη ίσον… καμία σε αυτό το επίπεδο. Και οι Ερυθρόλευκοι το ξέρουν καλά πως έχουν ακόμη δουλειά ως ότου να ξεμπερδέψουν με τη Μονακό. «Θα είναι δυσκολότερο τη Πέμπτη» έλεγε με σιγουριά στο φινάλε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

«Πρέπει να ανεβάσουμε την απόδοσή μας σε αυτό το σημείο της σεζόν. Παίζουμε απέναντι σε μια καλή ομάδα. Έχουμε βάθος στον πάγκο, με πολλές λύσεις και ταλέντο. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε ομαδικά και σημασία έχει να κερδίζουμε» πρόσθεσε ο Τζόσεφ μιλώντας σαν… assistant. Καλύτερο από το 1-0 είναι το 2-0 και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού

Headlines:
Business
Όμιλος AKTOR: Με αμερικανικό LNG «χτίζει» το ενεργειακό hub στον Αυλώνα Αλβανίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Κόσμος
Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Champions League 29.04.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου… τερμάτισαν την πίστα του ποδοσφαίρου! Ανεπανάληπτη παράσταση, διαφήμιση του ποδοσφαίρου με 9 γκολ (!) και μια ρεβάνς που ήδη αναμένουμε με λαχτάρα για να μάθουμε τον φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ και να «χορτάσουμε» ξανά… αστεράτο ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
betson_textlink
Stream sports
Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ
On Field 28.04.26

Ο Πορτογάλος άσος της Γιουνάιτεντ έφτασε τις 19 τελικές πάσες στην Πρέμιερ Λιγκ και θέλει δύο ακόμα στα τέσσερα τελευταία ματς του πρωταθλήματος, για να γράψει ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού
On Field 28.04.26

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα και ο προπονητής των πρωταθλητών περιμένει πολλά από τον πολεμιστή της μεσαίας γραμμής των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Η δυναμική παρουσία χιλιάδων Κρητικών στην φιέστα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου φέρνει το προσκήνιο το θέμα της στήριξης των «ασπρόμαυρων» που δεν είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα κρυμμένα μυστικά του τελικού Κυπέλλου
On Field 27.04.26

Είχε τα θέματά του ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, από την «εξαφανισμένη» βαθμολογία των διαιτητών μέχρι και την τρανταχτή απουσία από την απονομή…

Βάιος Μπαλάφας
Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό
Παιχνίδια της μοίρας 27.04.26

Το ποδόσφαιρο επέλεξε να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με τον πιο σκληρό τρόπο, αφού τον «έριξε» ευρωπαϊκή διοργάνωση ο προπονητής που κρίθηκε ανεπαρκής από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
On Field 26.04.26

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
On Field 26.04.26

Ο ακραίος μπακ της Ίντερ έφτασε τις 17 ασίστ και είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία της Serie A

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν – Μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 29.04.26

Ο Τραμπ, φέρεται να έδωσε έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν - Το Πακιστάν αναμένει σήμερα νέα ιρανική πρόταση - Το Ισραήλ, σκότωσε 3 διασώστες και ακόμη 5 ανθρώπους στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
ΗΠΑ-Ιράν: Το διπλωματικό αδιέξοδο και οι προειδοποιήσεις για «παγωμένη σύρραξη» στον Κόλπο
Κόσμος 29.04.26

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Axios, η ιρανική πρόταση είναι να ανοίξει το στενό, να τερματιστεί ο πόλεμος και μόνο κατόπιν να γίνει διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει
Go Fun 29.04.26

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από περίπλοκες εφαρμογές ευεξίας και ακριβά συμπληρώματα διατροφής, η Gen Ζ στρέφεται σε μια απρόσμενη πηγή σοφίας: την Ιταλίδα γιαγιά. Tι είναι το Nonnamaxxing;

Σύνταξη
Η ανεκπλήρωτη επιθυμία του σκηνοθέτη της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»
Λάθος timing 29.04.26

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» Ντέιβιντ Φράνκελ δήλωσε ότι υπήρχε μια cameo εμφάνιση που ήλπιζε να συμβεί στο σίκουελ. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε.

Σύνταξη
Ο Τραμπ και η πολιτική πόλωση που «σκοτώνει» τη δημοκρατία στις ΗΠΑ
Τοξικό κλίμα 29.04.26

Οι εκ νέου διχαστικοί τόνοι του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ένοπλη επίθεση στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και η προεκλογική αναζωπύρωση της δημόσιας συζήτησης περί πολιτικής βίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στεγαστική κρίση: Το παράδειγμα για οικονομικά προσιτές κατοικίες – Ένα επιτυχημένο μοντέλο προς μίμηση
Το στεγαστικό 29.04.26

Η στεγαστική κρίση έχει απλωθεί σε όλη την Ευρώπη αποτελώντας ένα από τα πιο φλέγοντα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Η ανάγκη για οικονομικά προσιτές κατοικίες απασχολεί σχεδόν το σύνολο της Γηραιάς Ηπείρου. Η Βαρκελώνη επανασχεδιάζει το σύστημα στέγασης της και δίνει μαθήματα προς αξιοποίηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Μητρώου Διαθηκών
Ελλάδα 29.04.26

Ποια πιστοποιητικά μπορούν να εκδώσουν οι πολίτες - Ποιο είναι το κόστος - Ποια είναι η ισχύς των πιστοποιητικών - Βήμα βήμα όλες οι κινήσεις από το πρώτο κλικ μέχρι την εκτύπωση του αναγκαίου πιστοποιητικού

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 89χρονος – Τι είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν
Ελλάδα 29.04.26

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 89χρονος μιλώντας στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν παραδέχεται όσα έκανε και επιμένει στους ισχυρισμούς του για τη σύνταξη που άδικα δεν του έχουν αναγνωρίσει οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Εκθεση για το κλίμα: Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
Εκθεση για το κλίμα 29.04.26

Θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου βίωσε η Ευρώπη σε συντριπτικό ποσοστό, με αποτέλεσμα τη μείωση κάλυψης χιονιού και πάγου, που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής.

Σύνταξη
Τραμπ: Δίωξη για απειλή κατά της ζωής του με μια φωτογραφία στον πρώην διευθυντή του FBI
«Απειλή κατά ζωής» 29.04.26

Ο πρώην διευθυντής του FBI διώκεται για μια φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν και θεωρήθηκε ότι συνιστά απειλή κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Κόσοβο: Διαλύεται η Βουλή – Διεξαγωγή νέων βουλευτικών εκλογών εντός 45 ημερών
Νέες εκλογές 29.04.26

Το Κόσοβο οδηγείται σε νέες βουλευτικές εκλογές εντός 45 ημερών, καθώς διαλύθηκε η Βουλή έπειτα από την αδυναμία της να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο, δηλώνει ο Σάαρ
Γκίντεον Σάαρ 29.04.26

«Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο», αναφέρει ο Γκίντεον Σάαρ, προσθέτοντας ότι η παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεών του στο λιβανέζικο έδαφος στοχεύει στην προστασία των Ισραηλινών.

Σύνταξη
Σουδάν: Κυρώσεις του ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών και σε Κολομβιανούς
Εμφύλιος 29.04.26

Κυρώσεις επέβαλε ο ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών στο Σουδάν καθώς και σε υπήκοους Κολομβίας, για προμήθεια στρατιωτικού υλικού και στρατολόγηση Κολομβιανών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ αντεπιτίθεται στον Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει»
ΗΠΑ 29.04.26

«Κάνω κάτι για το Ιράν, επί του παρόντος, που άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει καιρό τώρα», δηλώνει ο Τραμπ, και επιτίθεται στον Φρίντριχ Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει».

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies