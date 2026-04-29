Κόρι Τζόσεφ: Ο x factor του game 1 έχει δαχτυλίδι ΝΒΑ

Το πρώτο βήμα στον δρόμο για το ΟΑΚΑ, ο Ολυμπιακός το έκανε ίσως ευκολότερα από ότι μάρτυρα το τελικό 91–70 κόντρα στη Μονακό. Κόντρα ενός ημιχρόνου. Προηγήθηκαν 36-35 οι Μονεγάσκοι στο 18΄, δέχθηκαν ένα ξεγυρισμένο 0-10 σε δύο λεπτά και εκεί τελείωσαν όλα. Πέραν τούδε οι δύο ομάδες δεν συναντήθηκαν ποτέ…

Και ενώ πολύ λογικά οι σεσημασμένοι Σάσα Βεζένκοφ (20 π), Νικόλα Μιλουτίνοφ (13π, 10ριμπ, 3 ασίστ), Τάιλερ Ντόρσει (11π), Εβάν Φουρνιέ (13π, 7ριπ) και Τόμας Γουόκαπ (7ασίστ) έκαναν τη δουλειά τους; Η αλήθεια είναι πως η νύχτα στο μεγάλο λιμάνι είχε x factor. Μια έκπληξη με όνομα και επώνυμο που πριν διεκδικήσει το τρόπαιο της Euroleague έχει κερδίσει δαχτυλίδι ΝΒΑ.

Ναι, ο Κόρεϊ Τζόσεφ. Άφησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας εκτός 12άδας και τον Φρανκ Νιλικίνα και τον Μόντε Μόρις προσφέροντας στον Καναδό πλέι-μέικερ τον κύκλο του rotation που αφορά στον Τόμας Γουόκαπ. Και είναι αλήθεια ότι ο Έλληνας κόουτς πέτυχε διάνα. Διότι ο 35χρονος άσος έκανε ότι ήθελε στο παρκέ: 13 πόντοι, 2/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ σε 18 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Κανονική παράσταση από κάποιον που δίνει την εντύπωση πως όντως μπορεί να αποτελέσει τον παίκτη «παραπάνω» στην τελική ευθεία της σεζόν.

Δεκατρία χρόνια πριν ο Τζόσεφ άνοιγε τον playoffs κύκλο του φορώντας τα σπιρούνια του Γκρεγκ Πόποβιτς. Έπαιξε τελικούς το 2013 και πήρε το πρωτάθλημα του ΝΒΑ το 2014 με τους Spurs. Υπέγραψε για 30 εκατ δολάρια και έγινε τραγούδι από τον Drake το 2015 επιστρέφοντας στο Τορόντο, τη γενέτειρα του, για τους Raptors. Με εκείνους έφτασε στον τελικό της Ανατολής το 2016 και στους ημιτελικούς του 2017 χάνοντας δυο φορές από τον ΛεΜπρον. Είχε μια ακόμη διετία 2018-2019 με τους Pacers στην Ιντιάνα. Έφτασε ως εκεί με και τους Magic πρόπερσι.

Κάποιος με 87 playoffs ματς ΝΒΑ στην καριέρα του: Πρωταθλητής αλλά και φιναλίστ σε κάθε πιθανό τελικό. Άλλος με το βιογραφικό του στα λημέρια της Euroleague δεν γυρίζει, όσο και αν ψάξεις. Πολυτέλεια να υπάρχει στο ρόστερ σου. Πολλώ δε μάλλον όταν πλέον και το σωματικό του βάρος και οι αναπνοές του παραπέμπουν σε στρατιώτη έτοιμο να βουτήξει στους καπνούς της μάχης.

Φυσικά μια νίκη ίσον… καμία σε αυτό το επίπεδο. Και οι Ερυθρόλευκοι το ξέρουν καλά πως έχουν ακόμη δουλειά ως ότου να ξεμπερδέψουν με τη Μονακό. «Θα είναι δυσκολότερο τη Πέμπτη» έλεγε με σιγουριά στο φινάλε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

«Πρέπει να ανεβάσουμε την απόδοσή μας σε αυτό το σημείο της σεζόν. Παίζουμε απέναντι σε μια καλή ομάδα. Έχουμε βάθος στον πάγκο, με πολλές λύσεις και ταλέντο. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε ομαδικά και σημασία έχει να κερδίζουμε» πρόσθεσε ο Τζόσεφ μιλώντας σαν… assistant. Καλύτερο από το 1-0 είναι το 2-0 και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού