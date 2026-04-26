Η κίνηση – ματ του Μεντιλίμπαρ την κατάλληλη στιγμή…

Είναι τόσα τα επιτεύγματα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό από τον Φεβρουάριο του 2024 που βρέθηκε στα μέρη μας που αν μη τι άλλο είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις κάποιο, αν βεβαίως βγάλουμε στην άκρη την υπέρβαση με την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ το 2024. Ο Βάσκος τεχνικός έχει βάλει το χεράκι του για να έρθουν σπουδαίες επιτυχίες, τίτλοι, μεγάλες βραδιές και νίκες στον Ολυμπιακό.

Έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο την «χρυσή» Ακαδημία του Ολυμπιακού αναδεικνύοντας παιδιά όπως ο Κωστούλας και ο Μουζακίτης, έχει ποντάρει τα «ρέστα» του στο ταλέντο του Τζολάκη στην πιο δύσκολη στιγμή, έχει «επενδύσει» σε παίκτες που τελικά έκαναν την διαφορά.

Μια πάντως από τις καλύτερες «ανακαλύψεις» του τακτικά είναι η μετατόπιση του Ροντινέι από μπακ σε εξτρέμ. Μια απόφαση που ίσως και να ήρθε εξαιτίας των προβλημάτων που είχε στα άκρα της επίθεσης την περσινή σεζόν σε συνδυασμό με την καλή παρουσία του Κοστίνια στα μετόπισθεν, αλλά όπως και να έχει πρόσφερε πολλά στον Ολυμπιακό.

Με τον «Μέντι» να ενεργοποιεί και πάλι τον Βραζιλιάνο άσο για τα «φτερά» της επίθεσης και στο πρόσφατο ντέρμπι με τον ΠΑΟ παίρνοντας όλο το… credit της επιτυχίας καθώς ο Ροντινέι δεν ήταν απλά καλός αλλά έβαλε και το γκολ που «σφράγισε» την κυριαρχία του Ολυμπιακού μέσα στην Λεωφόρο.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως ο Ροντινέι που στην Λεωφόρο συμπλήρωσε 150 ματς με τα ερυθρόλευκα με 9 γκολ και 28 ασίστ, έχει 22 συμμετοχές σαν δεξιός εξτρέμ πέρσι και φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτές ο Ολυμπιακός έχει 5 νίκες και 2 ισοπαλίες σε επτά ματς στην Ευρώπη (Europa League και Champions League), 2 νίκες και 1 ισοπαλία σε τρεις αναμετρήσεις του περσινού Κυπέλλου.

Και 7 νίκες, 4 ισοπαλίες σε 11 ματς πρωταθλήματος. Υπάρχει μόνο μια ήττα: Στο 0-1 της Τρίπολης με τον Αστέρα τον Οκτώβρη του 2024. Με τον Μεντιλίμπαρ να τον προορίζει και πάλι για τα εξτρέμ στο νέο καθοριστικό (μέχρι το επόμενο…) ντέρμπι που έρχεται στις 3 Μαίου στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ.