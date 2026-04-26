Κυριακή 26 Απριλίου 2026
Η κίνηση – ματ του Μεντιλίμπαρ την κατάλληλη στιγμή…
Ποδόσφαιρο 26 Απριλίου 2026, 18:42

Η πιο έξυπνη «ανακάλυψη» του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό άλλαξε τα δεδομένα (πέρσι) και φέτος...

Γιώργος Νοικοκύρης
Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Είναι τόσα τα επιτεύγματα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό από τον Φεβρουάριο του 2024 που βρέθηκε στα μέρη μας που αν μη τι άλλο είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις κάποιο, αν βεβαίως βγάλουμε στην άκρη την υπέρβαση με την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ το 2024. Ο Βάσκος τεχνικός έχει βάλει το χεράκι του για να έρθουν σπουδαίες επιτυχίες, τίτλοι, μεγάλες βραδιές και νίκες στον Ολυμπιακό.

Έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο την «χρυσή» Ακαδημία του Ολυμπιακού αναδεικνύοντας παιδιά όπως ο Κωστούλας και ο Μουζακίτης, έχει ποντάρει τα «ρέστα» του στο ταλέντο του Τζολάκη στην πιο δύσκολη στιγμή, έχει «επενδύσει» σε παίκτες που τελικά έκαναν την διαφορά.

Μια πάντως από τις καλύτερες «ανακαλύψεις» του τακτικά είναι η μετατόπιση του Ροντινέι από μπακ σε εξτρέμ. Μια απόφαση που ίσως και να ήρθε εξαιτίας των προβλημάτων που είχε στα άκρα της επίθεσης την περσινή σεζόν σε συνδυασμό με την καλή παρουσία του Κοστίνια στα μετόπισθεν, αλλά όπως και να έχει πρόσφερε πολλά στον Ολυμπιακό.

Με τον «Μέντι» να ενεργοποιεί και πάλι τον Βραζιλιάνο άσο για τα «φτερά» της επίθεσης και στο πρόσφατο ντέρμπι με τον ΠΑΟ παίρνοντας όλο το… credit της επιτυχίας καθώς ο Ροντινέι δεν ήταν απλά καλός αλλά έβαλε και το γκολ που «σφράγισε» την κυριαρχία του Ολυμπιακού μέσα στην Λεωφόρο.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως ο Ροντινέι που στην Λεωφόρο συμπλήρωσε 150 ματς με τα ερυθρόλευκα με 9 γκολ και 28 ασίστ, έχει 22 συμμετοχές σαν δεξιός εξτρέμ πέρσι και φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτές ο Ολυμπιακός έχει 5 νίκες και 2 ισοπαλίες σε επτά ματς στην Ευρώπη (Europa League και Champions League), 2 νίκες και 1 ισοπαλία σε τρεις αναμετρήσεις του περσινού Κυπέλλου.

Και 7 νίκες, 4 ισοπαλίες σε 11 ματς πρωταθλήματος. Υπάρχει μόνο μια ήττα: Στο 0-1 της Τρίπολης με τον Αστέρα τον Οκτώβρη του 2024. Με τον Μεντιλίμπαρ να τον προορίζει και πάλι για τα εξτρέμ στο νέο καθοριστικό (μέχρι το επόμενο…) ντέρμπι που έρχεται στις 3 Μαίου στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

ΚΑΠ: Πώς αλλάζει το τοπίο των αγροτικών ενισχύσεων – Ριζικές αλλαγές

Κόσμος
Τραμπ για Ιράν: Αν θέλουν διαπραγμάτευση, ας έρθουν σε εμάς ή ας μας καλέσουν

Τραμπ για Ιράν: Αν θέλουν διαπραγμάτευση, ας έρθουν σε εμάς ή ας μας καλέσουν

Ατρόμητος-Αστέρας 2-1: Ήττα-πισωγύρισμα των φιλοξενούμενων
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Ο Ατρόμητος δεν χαρίζεται! Μετά τον Πανσερραϊκό (εκτός έδρας), νίκησε τον Αστέρα στο Περιστέρι και μάλιστα με ανατροπή. Επίσης, είχε και δυο δοκάρια. Μεγάλη απόκρουση από τον Χουτεσιώτη στις καθυστερήσεις.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)
Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, ο Λεβαδειακός πρωταγωνίστησε παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στη φετινή Super League και η ελληνική ποδοσφαιρική Περιφέρεια... αναπνέει ξανά.

Άκης Στρατόπουλος
Η τρίτη και καλύτερη για τον ΟΦΗ
Είναι από τις ιστορίες που βρίσκουν πολλούς υποστηρικτές. Η πορεία του ΟΦΗ και η τρίτη και καλύτερη…

Γιώργος Νοικοκύρης
Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…
Η Κάρλα Βίτι μετά από 28 χρόνια ως φροντίστρια των Go Ahead Eagles, βγήκε στη σύνταξη και οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας την έκαναν πανό και κορεό, υπενθυμίζοντας πως το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα συνυφασμένο με έννοιες όπως πίστη, αφοσίωση, αγάπη, αυταπάρνηση.

Νικόλαος Κώτσης
Άρης: Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Αντετοκούνμπο) και μαζί θα ορίσουν το μέλλον
Το Σάββατο (25/4) ο κόσμος του μπάσκετ θα είναι στραμμένος στο Nick Galis Hall για χάρη των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη και η αίσθηση που γεννάται, θυμίζει κάτι από τα παλιά.

Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»
Ο Αντρέα Αμπόντι απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι το Ιράν πρέπει ν’ αποκλειστεί από το Μουντιάλ και την θέση του να πάρει η Σκουάντρα Ατζούρα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα
Ο Ολυμπιακός θα μάθει μετά την «μάχη» Μονακό – Μπάρτσα, την αντίπαλό του στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και το φαβορί είναι ξεκάθαρο στην αυριανή αναμέτρηση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «πατάει γκάζι» για την απόκτηση του Καμερουνέζου χαφ της Μπράιτον

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η σιωπή των παικτών της Τσέλσι
Κανείς ποδοσφαιριστής της αγγλικής ομάδας δεν είπε το παραμικρό για τον Λίαμ Ροσένιορ, σε αντίθεση με τα όσα είχαν γίνει μετά το «διαζύγιο» των Λονδρέζων με τον Μαρέσκα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ
Ο Άγγλος τεχνικός έγινε ο προπονητής με τις λιγότερες μέρες παραμονής στον πάγκο των Λονδρέζων από το 2007 και μετά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)
Μια ομάδα χωρίς σούπερσταρ, χωρίς μπάτζετ στα ουράνια, χωρίς πολυδιαφημισμένο προπονητή αλλά... ομάδα με τα όλα της και με μια έδρα -σχεδόν- απόρθητη, είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Βαλένθια, στο δρόμο για το Final-4.

Άκης Στρατόπουλος
Δημογραφικό: «Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία – Το στοίχημα της επόμενης ημέρας
Αγγίζοντας τον πυρήνα της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Το δημογραφικό και το «παράδοξο της ευημερίας». Όσο πιο πλούσια, ασφαλής και μορφωμένη γίνεται μια κοινωνία, τόσο λιγότερο τείνει να αναπαράγεται. Η αντίστροφη πυραμίδα.

Στράτος Ιωακείμ
«Αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης» χαρακτηρίζει την επίθεση στο Εφετείο η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων
«Με αυτές τις ενέργειες επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα αρνητικό κλίμα στην κοινή γνώμη για τη Δικαιοσύνη, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα του Κράτους Δικαίου» τονίζεται στην ανακοίνωση της Γενικής Επιτροπείας.

Μίνα Μουστάκα
Ισπανία: Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη – Ιμάντας παιχνιδιού έσπασε και τραυματίστηκαν 4 άτομα
Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη, όταν έσπασε ιμάντας στο παιχνίδι «σφεντόνα», με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

ΠΑΣΟΚ: Η ακτινογραφία της πρότασης Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο
«Άρωμα ανανέωσης», που τηρεί τις εσωκομματικές ισορροπίες αλλά έχει ξεκάθαρη προεδρική «σφραγίδα», έχει η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τζεφ Μπέζος και Met Gala πάνε τελικά μαζί;
Η οργή για την συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala έχει μετατραπεί σε αντίδραση, τροφοδοτώντας ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έφερε αφίσες στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Τορίνο – Ίντερ
LIVE: Τορίνο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τορίνο – Ίντερ για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» με τις μπομπονιέρες: Απαντούν μέσω του in στην «απατεώνισσα» – «Ας σταματήσει να παίζει το θύμα!»
Συνεχείς αναρτήσεις χρηστών στο διαδίκτυο, αναφέρουν πως η συγκεκριμένη γυναίκα είχε εξαπατήσει κι άλλο κόσμο στο παρελθόν, αυτή τη φορά με άλλου είδους επαγγελματική δραστηριότητα.

Γεωργία Κακή
Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής
Μέσα από τον φακό του Πιερπάολο Μιττίκα, το Τσερνόμπιλ παύει να είναι ένας νεκρός τόπος και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρώπινης ανθεκτικότητας

Λουκάς Καρνής
Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο
Το «αυτός είναι κακός θόρυβος» της Μελάνια Τραμπ θα μπεί μοιραία στη ζυγαριά της ιστορίας μαζί με το «Σ’ αγαπώ, Τζακ» της Τζάκι το 1963. Ωστόσο, δεν θα ζυγίζουν το ίδιο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Ανατολική Αττική: «Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ» – Σε απόγνωση οι πλημμυροπαθείς, περιμένουν τις αποζημιώσεις
Η σφοδρή κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περιουσίες στην Ανατολική Αττική - Οι κάτοικοι, όπως καταγγέλλουν, μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης
LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Ο «πόλεμος των Lego» και η νέα εποχή της «slopaganda»
Σατιρικά βίντεο με Lego που γελοιοποιούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ γίνονται viral, με το Ιράν να αξιοποιεί τα memes για να επηρεάσει την κοινή γνώμη στη νέα ψηφιακή μάχη επιρροής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Κεφαλονιά: Για κύκλωμα που παρέσυρε τη Μυρτώ μιλά ο πατέρας της – Εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση
«Ο κάθε ένας έπαιζε το ρόλο του. Το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση» σημείωσε ο πατέρας της αδικοχαμένης 19χρονης - Καταγγελίες και από άλλες οικογένειες στην Κεφαλονιά

Το αστέρι του NBA που ξαφνικά είναι ανεπιθύμητο από ομάδες – Το τίμημα που πληρώνει για το θάρρος της
Ενώ πολλοί αθλητές στο NBA έριχναν δυνάμεις στην ενίσχυση του προσωπικού της branding, ξέχωρα από όσα τραγικά συμβαίνουν γύρω τους, εκείνη πήγε κόντρα επιμένοντας να διατηρεί αξίες που ξεπερνούν μια μπάλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

