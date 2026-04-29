Αμφίβολοι για το Game 2 με τη Μονακό οι Ντόρσεϊ και Γουόρντ
Ανήμερα του αγώνα (Πέμπτη, 30/4) θα κριθεί η συμμετοχή των Τάισον Γουόρντ και Τάιλερ Ντόρσεϊ στο Game 2 του Ολυμπιακού με τη Μονακό στο ΣΕΦ.
Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα εύκολα τη Μονακό με 91-70 στο Game 1 των play off της Euroleague, όμως είδε τους Τάισον Γουόρντ και Τάιλερ Ντόρσεϊ να αποχωρούν τραυματίες από το ματς, με τους Πειραιώτες να είναι σε κατάσταση αναμονής για τη συμμετοχή των δύο παικτών στο Game 2 της Πέμπτης.
Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός φόργουορντ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση και ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» υπέστη διάστρεμμα.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στις περιπτώσεις των Γουόρντ και Ντόρσεϊ, των οποίων η συμμετοχή αυτή τη στιγμή, στο Game 2 με τη Μονακό το βράδυ της Πέμπτης στο ΣΕΦ, είναι αμφίβολη.
Τι είπε ο Μπαρτζώκας για τους τραυματίες Γουόρντ και Ντόρσεϊ:
«Επειδή είναι σε διαδικασία θεραπειών, αύριο θα ξέρουμε, δεν μπορώ να σας πω για κανέναν. Ο Τζόσεφ έχει σχιστεί στο πρόσωπο, αλλά είναι ΟΚ», επεσήμανε στη media day του Ολυμπιακού.
Αξίζει να σημειωθεί πως η συμμετοχή τους θα ξεκαθαρίσει οριστικά την Πέμπτη, λίγες ώρες πριν το ματς με τους Μονεγάσκους, ενώ κανονικά διαθέσιμοι θα είναι οι Σάσα Βεζένκοφ και Κόρι Τζόσεφ.
