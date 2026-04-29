Στραγγαλισμένες γυναίκες και βιασμένοι νεαροί άνδρες: Οι εφιαλτικές καταγγελίες για το ράντσο του Έπσταϊν

Ένα απομονωμένο ράντσο στο Νέο Μεξικό, χιλιάδες στρέμματα μακριά από τα βλέμματα του κόσμου, επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από νέες καταγγελίες και μαρτυρίες που περιγράφουν ένα σκοτεινό σκηνικό συστηματικής κακοποίησης. Οι αρχές ερευνούν ξανά την υπόθεση, ενώ όσα αποκαλύπτονται για το παρελθόν της ιδιοκτησίας του καταδικασμένου μαστροπού και παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν προκαλούν ανατριχίλα.

Καταγγελίες για ναρκωμένα θύματα και ομαδικούς βιασμούς

Πολλοί νεαροί άνδρες φέρεται να ναρκώθηκαν και να βιάστηκαν στο απομονωμένο ράντσο Zorro του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό, σύμφωνα με νέους ισχυρισμούς, ενώ οι τοπικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν παλαιότερες καταγγελίες κακοποίησης.

Η Δημοκρατική βουλευτής του Νέου Μεξικού Μελάνι Στάνσμπερι, που μάχεται για τη δικαίωση των επιζώντων, δήλωσε ότι ένα φερόμενο θύμα υποστήριξε πως είχε προσκληθεί σε πάρτι στο ράντσο των 7.500 στρεμμάτων, όπου –όπως κατήγγειλε– του χορηγήθηκαν ναρκωτικά και στη συνέχεια βιάστηκε.

Στο πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής «60 Minutes Australia», η Στάνσμπερι ανέφερε ότι ο άνδρας περιέγραψε πως «πολλοί νεαροί άνδρες… βιάζονταν στο ράντσο μπροστά του, αφού πρώτα είχαν ναρκωθεί».

«Ο Τζέφρι Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ ήταν κατά συρροή κακοποιητές· πραγματικά ήταν υπερ-θηρευτές και έτσι ζούσαν τη ζωή τους», πρόσθεσε.

Ντοκιμαντέρ και επανεκκίνηση της έρευνας

Οι συγκλονιστικές αυτές μαρτυρίες παρουσιάστηκαν στο ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε την Κυριακή, την ώρα που οι αρχές του Νέου Μεξικού προχωρούν στην επανεκκίνηση της έρευνας για καταγγελίες κακοποίησης στο συγκρότημα.

Οι αρχές επιχειρούν πλέον να διαπιστώσουν πόσες γυναίκες και κορίτσια από την ευρύτερη περιοχή κακοποιήθηκαν στο ράντσο, καθώς αρκετοί κάτοικοι έχουν προχωρήσει σε νέες καταγγελίες. Μέχρι σήμερα, ήταν γνωστή μόνο μία περίπτωση θύματος από την ίδια την πολιτεία.

Ωστόσο, η πολιτειακή εκπρόσωπος Μαριάννα Ανάγια, που συνυπέγραψε τη σύσταση της Επιτροπής Αλήθειας για την υπόθεση Έπσταϊν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η ομάδα έχει έρθει σε επαφή με αρκετούς ντόπιους που πλέον ισχυρίζονται ότι κακοποιήθηκαν επίσης στο ράντσο.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουμε δεχτεί επικοινωνία από φερόμενα θύματα της περιοχής», δήλωσε στο Reuters.

Είναι η πρώτη φορά που η επιτροπή αναγνωρίζει επαφή με κατοίκους που λένε ότι κακοποιήθηκαν στο ράντσο κατά τη διάρκεια των περίπου 25 ετών που ο Έπσταϊν κατείχε την ιδιοκτησία.

Η Επιτροπή Αλήθειας συνεργάζεται με το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Νέου Μεξικού, με στόχο να βοηθήσει επιζώντες που ενδέχεται να έχουν βάσιμες ποινικές υποθέσεις να στραφούν νομικά κατά συνεργών του Έπσταϊν.

Καταγγελίες για ταφή δύο κοριτσιών

Οι αποκαλύψεις εντάθηκαν μετά την επαναφορά της έρευνας τον Φεβρουάριο για υποθέσεις διακίνησης ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση στο ράντσο, με αφορμή τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ισχυρισμοί ότι ο Έπσταϊν είχε θάψει τα σώματα δύο κοριτσιών σε λόφους κοντά στην ιδιοκτησία.

Η πληροφορία αυτή, που φέρεται να προήλθε από πρώην εργαζόμενο του ράντσο, υποστήριζε ότι «δύο αλλοδαπές κοπέλες» είχαν ταφεί στην περιοχή, αφού πέθαναν «από στραγγαλισμό κατά τη διάρκεια βίαιου φετιχιστικού σεξ».

Η αναφορά προς το FBI φαίνεται ότι δεν διερευνήθηκε ποτέ, ενώ η πολιτεία του Νέου Μεξικού είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο το 2019, έπειτα από αίτημα ομοσπονδιακών εισαγγελέων στη Νέα Υόρκη.

Η μαρτυρία της Τσόντεϊ Ντέιβις

Η Τσόντεϊ Ντέιβις, η οποία έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την κακοποίηση που υπέστη στο ράντσο, περιέγραψε την εμπειρία της στο «60 Minutes Australia».

«Το Zorro Ranch ήταν ίσως το πιο ανατριχιαστικό μέρος: τεράστιο, σιωπηλό και κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά, με μίλια ολόκληρα βουνών και χώματος», είπε.

Στη συνέχεια περιέγραψε ότι είχε ακούσει για άλλα θύματα που «ξύπναγαν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με μια γυναίκα γιατρό από πάνω τους, νιώθοντας ότι ίσως είχε πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία».

Η Ντέιβις, που δηλώνει ότι κακοποιήθηκε από τον Έπσταϊν μεταξύ 2001 και 2005, ανέφερε ότι παραμένει στοιχειωμένη από την εμπειρία της στο απομονωμένο ράντσο, όπου –όπως είπε– όσο δυνατά κι αν φώναζες, κανείς δεν μπορούσε να σε ακούσει.

Όπως είπε, περνούσε πολύ χρόνο στο δωμάτιό της «σαν ποντίκι σε παγίδα, περιμένοντας ένα χτύπημα στην πόρτα και κάποιον να της πει “ο Τζέφρι είναι έτοιμος για το μασάζ του τώρα”», εξηγώντας ότι αυτό σήμαινε βιασμό.

«Το τέλειο μωρό» και οι άγνωστες διαστάσεις της υπόθεσης

Η ίδια ανέφερε ότι θυμάται συζητήσεις για «τη δημιουργία του τέλειου μωρού» και για ένα είδος «κυνηγιού» με στόχο την εξεύρεση του «ιδανικού γενετικού υλικού».

Σε συνέντευξή της στο CBS News το 2019 είχε δηλώσει ότι έβλεπε συχνά «τυχαίες νεαρές γυναίκες, κάποιες μοντέλα και άλλες», χωρίς να γνωρίζει αν κακοποιούνταν.

Η Μαρία Χοσέ Ροντρίγκες Κάντιθ, επικεφαλής του οργανισμού Solace Sexual Assault Services στη Σάντα Φε —του μοναδικού κέντρου υποστήριξης θυμάτων στην περιοχή— είχε δηλώσει το 2019 ότι περίπου 45 άτομα είχαν απευθυνθεί στο κέντρο για πληροφορίες, θεραπεία και άλλες υπηρεσίες σε σχέση με καταγγελίες κακοποίησης στο ράντσο.

Εκτίμησε ότι μεταξύ του ενός τετάρτου και του μισού αυτών των περιπτώσεων αφορούσαν γυναίκες που δήλωναν ότι είχαν κακοποιηθεί εκεί, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν τηρούνταν αναλυτικά αρχεία.

*Με πληροφορίες από: The Independent