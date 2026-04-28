Αρχεία Έπσταϊν: Κόπερφιλντ και Μπλέιν στα έγγραφα – Αγωγή κατά Μπλανς
Αρχεία Έπσταϊν: Κόπερφιλντ και Μπλέιν στα έγγραφα – Αγωγή κατά Μπλανς

Ο Μπλανς μηνύεται για μη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων Έπσταϊν, με καταγγελίες για καθυστερήσεις, περικοπές και έλλειψη διαφάνειας. Την ίδια ώρα, αποκαλύψεις από τα δημοσιοποιημένα αρχεία σοκάρουν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Με φόντο τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του Ντέιβιντ Μπλέιν και άλλων διάσημων μάγων με τον μαστροπό γυναικών και ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν, που έρχονται στο φως μέσα από τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ξεσπά την ίδια στιγμή νέα νομική σύγκρουση στις ΗΠΑ: ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς μηνύεται για τη φερόμενη αποτυχία να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα σχετικά έγγραφα.

Από «μαγικά» σε μια σκοτεινή πραγματικότητα

Ο Ντέιβιντ Μπλέιν, γνωστός για τα ακραία και συχνά επικίνδυνα κόλπα του, είχε πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό stunt το 2013, στο οποίο κατάπινε νερό μαζί με χρυσόψαρα και τα «επανέφερε» ζωντανά. Το συγκεκριμένο απόσπασμα προβλήθηκε στο τηλεοπτικό σπέσιαλ «David Blaine: Real or Magic».

Ωστόσο, όπως προκύπτει από έρευνα του CNN, τα γυρίσματα αυτού του κόλπου έγιναν μέσα στο σπίτι του Τζέφρι Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη — κάτι που ο ίδιος ο μάγος δεν είχε αναφέρει ποτέ δημόσια.

Η ταύτιση του χώρου προέκυψε από σύγκριση πλάνων με φωτογραφίες από το εσωτερικό της κατοικίας, όπου διακρίνονται χαρακτηριστικά αντικείμενα, όπως μπρούτζινα αγάλματα, κηροπήγια και συγκεκριμένα έπιπλα, αλλά και η κουζίνα με τα λευκά ντουλάπια.

Η αλληλογραφία και οι επαφές

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Μπλέιν και ο Έπσταϊν είχαν συστηματική επικοινωνία μεταξύ 2012 και 2016, με ανταλλαγή δεκάδων μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων.

Σε email του 2013, ο Έπσταϊν ενημέρωνε τη Σουν-Γι Πρεβέν, σύζυγο του Γούντι Άλεν, ότι ο Μπλέιν ήθελε να εκτελέσει το κόλπο με τα χρυσόψαρα για τον Άλεν και να το καταγράψει.

Λίγους μήνες αργότερα, η βοηθός του Έπσταϊν, Λέσλι Γκροφ, υπενθύμιζε ότι ο μάγος ήθελε να επιστρέψει για να ολοκληρώσει τα γυρίσματα, καταγράφοντας μια σκηνή όπου ανεβαίνει τις σκάλες και μπαίνει στο μπάνιο του σπιτιού. Ο Έπσταϊν απάντησε: «Όχι μέχρι να επιστρέψω».

Κοινωνικές επαφές με ισχυρούς

Η σχέση των δύο ανδρών φαίνεται να εντασσόταν σε ένα ευρύτερο δίκτυο υψηλού προφίλ. Ο Έπσταϊν καλούσε συχνά τον Μπλέιν σε δείπνα και συγκεντρώσεις με ισχυρά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο Μπιλ Γκέιτς.

Σε μηνύματα του 2015, ο Έπσταϊν ρωτούσε τον Μπλέιν αν ενδιαφέρεται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο, ενώ σε άλλη επικοινωνία έκανε λόγο για παρουσία «πολλών παγκόσμιων ηγετών» στο σπίτι του, πιθανώς την περίοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Παράλληλα, σε ορισμένα μηνύματα γινόταν αναφορά σε εξόδους με «κορίτσια», χωρίς να διευκρινίζεται η ηλικία τους.

Μαρτυρίες και αναφορές στο FBI

Στα αρχεία περιλαμβάνονται και καταθέσεις προς το FBI, σύμφωνα με τις οποίες γυναίκες ανέφεραν ότι γνώρισαν τον Έπσταϊν μέσω του Μπλέιν — ή το αντίστροφο — όταν ήταν νεαρές.

Σε μία περίπτωση, γυναίκα κατέθεσε ότι ο Μπλέιν τη σύστησε στον Έπσταϊν και την οδήγησε στην κατοικία του στη Νέα Υόρκη, γεγονός που αποτέλεσε την αρχή μιας σειράς επαφών μαζί του.

Παράλληλα, ο Μπλέιν φέρεται να έγραψε και συστατική επιστολή για έκδοση βίζας σε γυναίκα, κατόπιν αιτήματος του Έπσταϊν.

Ο ίδιος δεν έχει κατηγορηθεί για κάποια παράνομη πράξη σε σχέση με την υπόθεση.

Μέχρι το 2017, ο Μπλέιν αντιμετώπιζε μια σοβαρή καταγγελία εις βάρος του. Ένα πρώην μοντέλο υποστήριξε ότι τη βίασε στο σπίτι του στο Λονδίνο το 2004, γεγονός που οδήγησε σε έρευνα από τις βρετανικές αρχές, η οποία αργότερα τέθηκε στο αρχείο. Ο Μπλέιν αρνήθηκε τότε τις κατηγορίες. Ο Ρίτσαρντ Καν, επί χρόνια λογιστής του Έπσταϊν, προώθησε στον Έπσταϊν ένα δημοσίευμα της Page Six που περιέγραφε τις καταγγελίες, γράφοντας: «Τρελός κόσμος…»

Ο Ντέιβιντ Κόπερφιλντ και οι έρευνες

Ο Ντέιβιντ Κόπερφιλντ εμφανίζεται επίσης εκτενώς στα αρχεία, σε φωτογραφίες με τον Έπσταϊν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ, ακόμη και στο ιδιωτικό νησί του τελευταίου.

Έγγραφα του FBI δείχνουν ότι οι αρχές εξέτασαν κατά πόσο η σχέση των δύο ανδρών συνδεόταν με παράνομες δραστηριότητες, με ερευνητές να επιχειρούν να διαπιστώσουν αν υπήρχε κοινή εμπλοκή σε υποθέσεις με ανήλικες.

Ο Κόπερφιλντ έχει αρνηθεί σχετικές κατηγορίες, ενώ σε βάρος του δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Νέα αγωγή για τα «αρχεία Έπσταϊν»

Την ίδια στιγμή, νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει η αγωγή κατά του Τοντ Μπλανς, που κατατέθηκε εκ μέρους της δημοσιογράφου Κέιτι Φανγκ, σύμφωνα με το Independent.

Η προσφυγή υποστηρίζει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπό την ηγεσία της Παμ Μπόντι και του Μπλανς, δεν συμμορφώθηκε με τον νόμο για τη διαφάνεια των αρχείων Έπσταϊν, ο οποίος ψηφίστηκε το 2025 και προέβλεπε τη δημοσιοποίηση των εγγράφων εντός 30 ημερών.

Παρότι δόθηκαν στη δημοσιότητα εκατομμύρια έγγραφα, καταγγέλλεται ότι:

  • δεν αποκαλύφθηκαν όλα τα στοιχεία,
  • έγιναν υπερβολικές ή αδικαιολόγητες περικοπές,
  • και δεν δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις για αυτές.

«Δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου»

Η Κέιτι Φανγκ υποστηρίζει ότι η ελλιπής δημοσιοποίηση των αρχείων επηρεάζει άμεσα το έργο της.

«Βασίζομαι στη συμμόρφωση με τον νόμο για να μπορώ να ερευνώ και να ενημερώνω το κοινό. Όταν υπάρχει ενεργή απόκρυψη, δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου», ανέφερε.

Η αγωγή ζητά την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων, χωρίς παράνομες περικοπές, καθώς και τον ορισμό ανεξάρτητου επιτηρητή που θα εποπτεύει τη διαδικασία.

Έλεγχος και από τις αρχές

Παράλληλα, το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την έναρξη ελέγχου για τη συμμόρφωση της υπηρεσίας με τον νόμο.

Στόχος είναι να εξεταστεί αν τηρήθηκαν οι διαδικασίες εντοπισμού, επεξεργασίας και δημοσιοποίησης των εγγράφων.

Ένα δίκτυο που συνεχίζει να αποκαλύπτεται

Η υπόθεση Έπσταϊν εξακολουθεί να προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον, καθώς νέα στοιχεία φέρνουν στο φως το εύρος των επαφών του με πρόσωπα από τον χώρο της ψυχαγωγίας, της πολιτικής και των επιχειρήσεων.

Παρότι δεν προκύπτουν κατηγορίες για τους διάσημους μάγους που αναφέρονται στα αρχεία, οι αποκαλύψεις εντείνουν τα ερωτήματα για τη φύση των σχέσεών τους με τον Έπσταϊν — και για το κατά πόσο έχει αποκαλυφθεί ολόκληρη η εικόνα.

