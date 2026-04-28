28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Eurovision: Ο σίγουρος νικητής, η θέση του Akyla και τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη
Music Stage 28 Απριλίου 2026, 19:05

Με λιγότερες από 20 μέρες να απομένουν για τον μεγάλο τελικό, μπαίνουμε σιγά σιγά και στην Ελλάδα σε ρυθμούς Eurovision. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον φετινό διαγωνισμό

Πάνος Καισσαράτος
Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Έφτασε πάλι αυτή η περίοδος του χρόνου. Αυτή η περίοδος που (και) στην Ελλάδα ασχολούμαστε και με την Eurovision. Δεν ήταν πάντα έτσι. Από τα θρυλικά ρεπορτάζ των μεσημεριανών εκπομπών των 90s και των αρχών του 2000 για το αν φορούσε εσώρουχο η Καίτη Γαρμπή, μέχρι το αν οι Lordi έκαναν (μέσα στο σπιτάκι μας) σατανιστική τελετή πάνω στη σκηνή του ΟΑΚΑ, στο αν ο σέρβος σκηνοθέτης αδίκησε με τα πλάνα του την Καλομοίρα και για αυτό δεν κερδίσαμε το 2008, φτάσαμε σε ένα σημείο που για περίπου μια 10ετία (από το 2014 έως το 2024) κάθε φορά που διαβάζαμε τη λέξη Eurovision αναρωτιόμασταν «από πότε είναι αυτή η εφημερίδα;»

Τα τρία τελευταία χρόνια, αρχής γενομένης από το 2024 και την Μαρίνα Σάττι και ακόμα περισσότερο με την Κλαυδία πέρσι, αλλά και την επιστροφή του Εθνικού Τελικού για την Eurovision αρχίσαμε και πάλι να ασχολούμαστε σαν χώρα με την Eurovision.

Φέτος μετά από 24 τραγούδια, δυο ημιτελικούς κι έναν τελικό επιλέξαμε να στείλουμε στην Eurovision τον Akyla με το τραγούδι Ferto! Πριν καλά καλά πάρει το χρίσμα ο Akylas, φιγουράριζε στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων (για πολύ καιρό στην πρώτη θέση), ενώ δεν έχει πέσει ποτέ κάτω από την 6η θέση.

Ωστόσο, όποιος ασχολείται με την Eurovision ξέρει ότι αυτά μπορούν πολύ εύκολα να ανατραπούν από μια πολύ απλή λεπτομέρεια. Ποια είναι αυτή;

Μετά από αυτή την σύντομη ιστορική ανατροπή στην Ελλάδα και την Eurovision πάμε να δούμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε 18 μέρες πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision.

Ώρα Eurovision

Σε αντίστροφη μέτρηση λοιπόν έχει ήδη μπει η φετινή Eurovision, καθώς απομένουν μόλις 18 ημέρες μέχρι την 16η Μαΐου, όπου και είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός, συγκεντρώνοντας για ακόμη μια χρονιά τα βλέμματα εκατομμυρίων τηλεθεατών από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο!

Φέτος, η καρδιά του διαγωνισμού θα χτυπήσει στη Βιέννη, με τη Wiener Stadthalle να μετατρέπεται στο απόλυτο επίκεντρο της μουσικής… και όχι μόνο.

Μπορεί ο τελικός της Eurovision να είναι προγραμματισμένος σε 18 μέρες από σήμερα και οι ημιτελικοί σε 14 και 16 μέρες, ωστόσο η πιο σημαντική ημερομηνία είναι σε πέντε μέρες. Αυτό διότι αυτή είναι η μέρα που θα ξεκινήσουν οι πρόβες των διαγωνιζόμενων πάνω στην σκηνή που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός.

Τα στοιχήματα και οι ανατροπές

Τότε, άπαντες, στοιχηματικές και Eurofans θα δουν για πρώτη φορά κάποια από τα όσα θα παρουσιάσουν οι διαγωνιζόμενοι και τότε ενδεχομένως να έχουμε τα πάνω κάτω στα στοιχήματα, δεν είναι λίγες άλλωστε οι φορές που κάτι τέτοιο έχει συμβεί.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού το 2024, όταν μέχρι και λίγες μέρες πριν τους ημιτελικούς η Κροατία και οι Baby Lasagna θεωρούνταν το απόλυτο φαβορί, όταν ξαφνικά όλα άλλαξαν και η Ελβετία με το Nemo πήρε το πάνω χέρι και τελικά τη νίκη. Το ίδιο και πέρσι όπου η Σουηδία με τους KAJ και το «Bara bada bastu» έμοιαζε να κάνει τον δικό της αγώνα, όταν λίγες ώρες πριν τον τελικό η Αυστρία την πέρασε στα προγνωστικά κατακτώντας εν τέλει και τη νίκη, με τη Σουηδία να τερματίζει στην 4η θέση.

Φέτος τα πράγματα μοιάζουν λίγο πιο απλά. Η Φινλανδία δείχνει να έχει πάρει από νωρίς πολύ μεγάλο προβάδισμα, αφού αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει το 31% όσον αφορά στις πιθανότητες επικράτησης.

Δεύτερη και… πολύ μακριά (στα στοιχήματα πάντα) η Δανία με 11% και μια ανάσα πίσω (με 10%) η Γαλλία.

Ίδιο ποσοστό με την Γαλλία, αλλά μια θέση πιο κάτω, ήτοι στην 4η, βρίσκεται η Ελλάδα με τον Akyla, ο οποίος μοιάζει να έχει αξιοποιήσει στο έπακρο το Ευρωπαϊκό τουρ που έκανε και να εδραιώνεται (τουλάχιστον στοιχηματικά) στην πρώτη 5αδα, η οποία συμπληρώνεται με την Αυστραλία με πιθανότητες νίκης στο 6%.

Αναλυτικά τα στοιχήματα

Ποιος θα είναι ο νικητής;

Όπως αναφέραμε παραπάνω, όλα μπορούν να ανατραπούν, εκτός από την πρώτη θέση. Αυτό διότι βάσει της επικρατούσας ατμόσφαιρας τόσο στις ιστοσελίδες των Eurofans όσο και στα Social Media η Φινλανδία απολαμβάνει μια καθολική αποδοχή, την οποία χρόνια έχουμε να δούμε.

Εκτός, από το ότι οι στοιχηματικές του δίνουν τεράστιο προβάδισμα έναντι των υπολοίπων, προηγούνται και στο μεγαλύτερο fan vote, το οποίο διοργανώνει κάθε χρόνο το Εurovisionworld.com.

Παράλληλα, βρίσκεται σταθερά μέσα στα πρώτα πέντε τραγούδια στο Spotify, αλλά και στο Youtube.

Ενώ και η σκηνική παρουσία τους, αν πάρουμε μια ιδέα από τον Εθνικό Τελικό της Φινλανδίας, θα είναι εντυπωσιακή.

Τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη

Παρ’ όλα αυτά δεν αποκλείεται φέτος να υπάρξουν και κάποιες εκπλήξεις καθώς υπάρχουν τρία τραγούδια, τα οποία ενώ στα στοιχήματα βρίσκονται αρκετά χαμηλά, έχουν κάνει χαμό στα social media και είναι απορίας άξιο με ποια κριτήρια βρίσκονται τόσο χαμηλά.

Το πρώτο είναι η Κύπρος και η Αντιγόνη με το «Jalla». Ένα τραγούδι που έχει γίνει viral στα social media και σαρώνει σε streams και προβολές σε Spotify και Youtube, παρ’ όλα αυτά είναι κολλημένο εκτός «10άδας» και συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή στην 11η θέση των στοιχημάτων.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με την Dara και το «Bangaranga», με την εκπρόσωπο της Βουλγαρίας να κάνει… χαμό σε κάθε της εμφάνιση, τόσο στη χώρα μας, όσο και σε διάφορες συναυλίες που διοργανώνονται ανά την Ευρώπη εν όψει της Eurovision. Αυτή τη στιγμή η Dara βρίσκεται στη 13η θέση.

Δεν αποκλείεται λοιπόν, τόσο η Αντιγόνη, όσο και η Dara, με την εντυπωσιακή του παρουσία τους πάνω στη σκηνή να κάνουν άλμα πολλών θέσεων το βράδυ του τελικού.

Τέλος, υπάρχει και το τραγούδι της Ιταλίας με τον Sal Da Vinci και το «Per sempre sì» το οποίο όχι μόνο κέρδισε ολόκληρο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, αλλά βρίσκεται έκτοτε νούμερο 1 στα τραγούδια με τα περισσότερα streams στο Spotify και τις περισσότερες προβολές στο Youtube. Κυριολεκτικά, δεν έχει υπάρξει μια εβδομάδα που να έχει πέσει από την πρώτη θέση σε προβολές και streams ανάμεσα στα τραγούδια της φετινής Eurovision. Κι όμως τα στοιχήματα το δίνουν στην 9η θέση.

Προς το παρόν, αυτά ήταν όλα έπρεπε να γνωρίζετε για την Eurovision. Θα επανέλθουμε με νέο άρθρο, όταν ξεκινήσουν οι πρόβες και έχουμε καλύτερη άποψη για όλα θα συμβούν στους δυο ημιτελικούς καθώς και στον μεγάλο τελικό της 16ης Μαΐου.

Πετρέλαιο
ΟΠΕΚ: Μια όχι τόσο απρόσμενη αποχώρηση – Η υπαρξιακή κρίση του καρτέλ

ΟΠΕΚ: Μια όχι τόσο απρόσμενη αποχώρηση – Η υπαρξιακή κρίση του καρτέλ

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Κόσμος
Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Ο περιορισμός που έχει θέσει η Βικτόρια Μπέκαμ στην έφηβη κόρη της
«Είναι 14» 28.04.26

Η Βικτόρια Μπέκαμ έχει απαγορεύσει στην έφηβη κόρη της να δανειστεί ένα συγκεκριμένο ρούχο από τη ντουλάπα της

Μιλώντας στην εκδήλωση Time100 Summit που έλαβε χώρα Νέα Υόρκη, η Βικτόρια Μπέκαμ ρωτήθηκε αν η έφηβη Χάρπερ θα κληρονομήσει κάποια outfit των Spice Girls.

Η Νάρα Σμιθ «μετακομίζει» από την κουζίνα στη μεγάλη οθόνη
«Tyrant» 28.04.26

Η Νάρα Σμιθ αφήνει τη μαγειρική στο TikTok για να συμπρωταγωνιστήσει με τις Σαρλίζ Θερόν και Ντέμι Μουρ

Η Νάρα Σμιθ, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από βίντεο μαγειρικής που δημοσίευε στο TikTok, κάνει ένα νέο επαγγελματικό βήμα, αυτή τη φορά στον κινηματογράφο.

Back To The Future; – Μυστηριώδης ανάρτηση του 2023 στο X «προβλέπει» τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο
Ταξίδι στον χρόνο; 28.04.26

Back To The Future; – Μυστηριώδης ανάρτηση του 2023 στο X «προβλέπει» τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο

Μια ανάρτηση στο X από το 2023 με το όνομα του φερόμενου δράστη επανέρχεται μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο του Λευκού Οίκου, προκαλώντας σενάρια συνωμοσίας

Η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της – «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν εκεί»
Δημοσιεύματα 28.04.26

Η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της - «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν εκεί»

Η Φαίη Σκορδά πραγματοποίησε χθες κοινή εμφάνιση με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, και όπως ήταν φυσικό, οι συνεργάτες της το σχολίασαν σήμερα στον αέρα της εκπομπής.

Ο Τζίμι Κίμελ (ξανά) σε κόντρα με την οικογένεια Τραμπ
Διαφορά ηλικίας; 28.04.26

Ο Τζίμι Κίμελ αποκάλεσε τη Μελάνια Τραμπ «μέλλουσα χήρα» - Και αρνείται να απολογηθεί

Η οικογένεια Τραμπ ζητά από το δίκτυο ABC να «δώσει ένα τέλος» στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Εκείνος, απαντά αναλόγως, αρνούμενος να ζητήσει συγγνώμη.

Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους
19 χρόνια παντρεμένοι 28.04.26

Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους

Η Μέλανι Γκρίφιθ και ο Αντόνιο Μπαντέρας απόλαυσαν πρόσφατα μια σπάνια βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες, αποδεικνύοντας ότι είναι από τους πιο αγαπημένους «πρώην» στο Χόλιγουντ.

Λίζα Κούντροου: Τι λέει για τους σεναριογράφους στα Φιλαράκια
Όχι τόσο φιλαράκια 28.04.26

«Άντρες που συζητούσαν τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις» - Η Λίζα Κούντροου για τους σεναριογράφους στα Φιλαράκια

Η Λίζα Κούντροου, που όλοι γνωρίσαμε ως Φοίβη στα Φιλαράκια, δεν είχε πολλά καλά λόγια να πει για τους σεναριογράφους της σειράς

Κόκκινο κραγιόν, τραβηγμένα μαλλιά, κρίκοι – Το 80s στυλ της Sade δεν ξεπεράστηκε ποτέ
Icon από τα λίγα 28.04.26

Κόκκινο κραγιόν, τραβηγμένα μαλλιά, κρίκοι – Το 80s στυλ της Sade δεν ξεπεράστηκε ποτέ

Το συγκρότημα της δεκαετίας του 1980 θα ενταχθεί φέτος στο Rock and Roll Hall of Fame -υπάρχει λόγος που η λιτή εμφάνιση της τραγουδίστριας Sade Adu εξακολουθεί να έχει απήχηση το 2026;

Ο Μικ Τζάγκερ έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο το 1976, σύμφωνα με τη νέα βιογραφία των Rolling Stones
«Είχα πανικοβληθεί» 28.04.26

Ο Μικ Τζάγκερ έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο το 1976, σύμφωνα με τη νέα βιογραφία των Rolling Stones

Στο νέο βιβλίο του Μπομπ Σπιτζ με τίτλο «The Rolling Stones: The Biography», ο Μάρσαλ Τσες, ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να κάνει ανάνηψη τον Μικ Τζάγκερ, αφού μοιράστηκαν ένα γραμμάριο ηρωίνης.

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι
Δεύτερη ευκαιρία 27.04.26

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι

Η Ρίτα Γουίλσον μιλάει στον Guardian για την καριέρα της ως έφηβο μοντέλο, τα γυρίσματα της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά» και το μυστικό μιας μακροχρόνιας αγάπης.

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
Μπάσκετ 28.04.26

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα στο πρώτο παιχνίδι τη Μονακό, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στις δηλώσεις του ότι στο δεύτερο την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) περιμένει σαφώς μεγαλύτερη αντίσταση.

Δουδωνής για υποκλοπές: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών – Μείζον πολιτικό θέμα
Πολιτική Γραμματεία 28.04.26

Δουδωνής: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών - Μείζον πολιτικό θέμα

Η απόφαση του ΑΠ για το σκάνδαλο των υποκλοπών «μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα παράδεισο πρακτόρων, κατασκόπων και εκβιαστών», τονίζει ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, μιλά για μείζον πολιτικό ζήτημα και εξαπολύει πυρά για τη στάση τους στους υπουργούς θύματα του Predator, μιλώντας για αυτοεξευτελιστικές τοποθετήσεις.

Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ
Κι άλλες αλλαγές 28.04.26

Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ

Τα διαβατήρια θα είναι διαθέσιμα αρχικά μόνο σε αιτούντες στο γραφείο διαβατηρίων της Ουάσιγκτον και μόνο κατόπιν αιτήματος. Ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος εν ζωή πρόεδρος που θα εμφανίζεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4!
Μπάσκετ 28.04.26

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4!

Με τον Βεζένκοφ να σημειώνει 20 πόντους κι ακόμη τέσσερις παίκτες του να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, ο Ολυμπιακός... πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και συνέτριψε τη Μονακό στο πρώτο ματς του ΣΕΦ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών
Άμεσες οι διαδικασίες 28.04.26

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών

Οι Βρυξέλλες προχωρούν σε αυστηροποίηση των κυρώσεων για όσες χώρες καθυστερούν την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών, θέτοντας ως στόχο την εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων

Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Έκαναν το 1-0 για το F-4 οι Τούρκοι, σούπερ ο Μπιμπέροβιτς
Μπάσκετ 28.04.26

Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις 89-78: Έκαναν το 1-0 οι Τούρκοι με σούπερ Μπιμπέροβιτς

Σχετικά εύκολα έφτασε στην πρώτη νίκη της επί της Ζαλγκίρις Κάουνας, η Φενερμπαχτσέ επικρατώντας με 89-78 στην Πόλη. Πρώτος σκόρερ ο Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους, καταλυτικός και ο Χόρτον-Τάκερ με 15.

«Τους τη μπουμπούνησα» είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος όταν συνελήφθη
Ελλάδα 28.04.26

«Τους τη μπουμπούνησα» - Τι είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος όταν συνελήφθη και πώς σχεδίαζε τη διαφυγή του

Τι είπε ο 89χρονος μετά τη σύλληψή του στην Πάτρα για τα όσα συνέβησαν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο και πώς είχε αποφασίσει να φύγει από τη χώρα.

ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Επικαιρότητα 28.04.26

Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη - Οι συναντήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

«Είναι σαν ένας αργός θάνατος»: Πώς η φυλακή τιμωρεί μητέρες και τα παιδιά τους
Woman 28.04.26

«Είναι σαν ένας αργός θάνατος»: Πώς η φυλακή τιμωρεί μητέρες και τα παιδιά τους

Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά φυλακισμένων μητέρων αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στη ζωή: αυξημένη φτώχεια, έκθεση σε βία, διακοπές στη σχολική πορεία και προβλήματα ψυχικής υγείας

Σκάνδαλο υποκλοπών: Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η απόφαση του Αρείου Πάγου – Στα «μανταλάκια» η αρχειοθέτηση
Σκάνδαλο υποκλοπών 28.04.26

Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η απόφαση του Αρείου Πάγου - Στα «μανταλάκια» η αρχειοθέτηση

Μέσα ενημέρωσης, εκτός ελληνικών συνόρων, φιλοξενούν ρεπορτάζ μετά την απόφαση αρχειοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο. Ξανά στα «μανταλάκια» η Ελλάδα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 28.04.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου για το πρώτο ημιτελικό του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Η εμμονή του 89χρονου με τη σύνταξη, οι σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρείο
Ελλάδα 28.04.26

Η εμμονή του 89χρονου με τη σύνταξη, οι σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρείο

Από το 2018 ο 89χρονος είχε αποκαλύψει στον γιατρό που τον παρακολουθούσε στο ψυχιατρείο τις προθέσεις του για τις ένοπλες επιθέσεις που υλοποίησε το πρωί της Τρίτης

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.04.26

Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ

Με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν πάρει την ανιούσα, μετά και την ανακοίνωση ότι τα ΗΑΕ αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ, ο Ντόναλντ Τραμπ έριξε ξανά το μεγάλο του χαρτί: μια ανάρτηση στην οποία ισχυρίζεται ότι το Ιράν τον ενημέρωσε ότι «καταρρέει».

Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος μετά από επίθεση μεγαλόσωμου σκύλου
Ελλάδα 28.04.26

Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος μετά από επίθεση μεγαλόσωμου σκύλου

Αρχικά, ο ανήλικος μεταφέρθηκε με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, στο νοσηλευτικό ίδρυμα για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ στα Χανιά

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

