Νίκος Μουτσινάς: Η guest εμφάνισή του στο Έχω παιδιά
Καλλιτέχνης θα πει 27 Απριλίου 2026, 19:00

Νίκος Μουτσινάς: Η guest εμφάνισή του στο Έχω παιδιά

Την Τρίτη 28 Απριλίου, το Έχω παιδιά υποδέχεται στην παρέα του τον Νίκο Μουτσινά για μια guest εμφάνιση. Στις 20.50, στο MEGA

Ο Νίκος Μουτσινάς κάνει μια ξεχωριστή guest εμφάνιση στο «Έχω παιδιά», σε έναν ρόλο που υπόσχεται να απογειώσει το αυθόρμητο χιούμορ και την ανατρεπτική γραφή της κωμικής σειράς του MEGA, την Τρίτη 28 Απριλίου στις 20:50.

Στο κυνήγι της ανακάλυψης των κλίσεων των παιδιών τους, ο Μιχάλης (Βασίλης Μαυρογεωργίου) και η Σάρα (Ευγενία Σαμαρά) έρχονται αντιμέτωποι με μια νέα σχολική πρόκληση.

Ο Νίκος Μουτσινάς, στον ρόλο του εκκεντρικού δασκάλου θεάτρου του γιου τους, Τάσου (Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης), διακρίνει στον μικρό ένα σπάνιο υποκριτικό ταλέντο. Με τον δικό του, μοναδικό τρόπο, καθοδηγεί τον Τάσο στα «μυστικά της σκηνής», αφήνοντας τους γονείς του άφωνους να ονειρεύονται για το παιδί τους μια νέα καριέρα στη showbiz που μόλις ξεκινά.

Τι άλλο θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης στη σειρά «Έχω παιδιά»

Παράλληλα με τα πρώτα βήματα του Τάσου στο θέατρο, η μικρή Χαρά, προκειμένου να αποκαταστήσει μια αδικία στο σχολείο, επιστρατεύει το πιο ισχυρό της όπλο: τη γιαγιά της και δικηγόρο της οικογένειας.

Την ίδια ώρα, η Σάρα μπαίνει σε Gen Z mood στην Chenoua και προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα των γενεών με τον Στεφ και τη Σόφη. Η προσπάθειά της να επικοινωνήσει μέσα από ένα βίντεο στη «γλώσσα» τους θα έχει απρόβλεπτα –και σίγουρα ξεκαρδιστικά– αποτελέσματα.

Η συμμετοχή του Νίκου Μουτσινά έρχεται να προστεθεί στη λίστα των σπαρταριστών γκεστ που δίνουν άλλον αέρα στον κόσμο που έχει χτίσει ο Λάμπρος Φισφής και σκηνοθετεί ο Διονύση Φερεντίνος. Η οικογενειακή σειρά του MEGA συνεχίζει την παράδοση των έκτακτων εμφανίσεων, μετά τα πρόσφατα cameos του Χρήστου Λούλη και της Λένας Παπαληγούρα, αλλά και τις συμμετοχές των Γιώργου Κωνσταντίνου, Παρθένας Χοροζίδου και Φαίης Σκορδά.

Η Σάρα, ο Μιχάλης, ο Τάσος και η Χαρά –η ακαταμάχητη οικογένεια Πολίτη από το Παγκράτι– επιστρέφουν στις οθόνες μας έτοιμοι να μας υπενθυμίσουν ότι το χάος της καθημερινότητας είναι πάντα πιο υποφερτό όταν το αντιμετωπίζεις με χιούμορ.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά κέρδη – Χάλασαν το κλίμα οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά κέρδη – Χάλασαν το κλίμα οι τράπεζες

Κόσμος
Αραγτσί: Το Ιράν εξετάζει το αίτημα του Τραμπ για διαπραγματεύσεις – Δεν θα διαπραγματευτούμε μέσω του Τύπου, λέει ο Λευκός Οίκος

Αραγτσί: Το Ιράν εξετάζει το αίτημα του Τραμπ για διαπραγματεύσεις – Δεν θα διαπραγματευτούμε μέσω του Τύπου, λέει ο Λευκός Οίκος

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
Ένστικτο 26.04.26

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου

«Η Μάγια συνήθιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε σε ομιλία της η Ίσα Ρέι, αναφερόμενη στην καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει.

Μαγνητικό τσιμέντο: Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους
Μαγνητικό τσιμέντο 26.04.26

Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους

Ένας 29χρονος από την Αργεντινή παρουσίασε ένα δομικό υλικό που μετατρέπει τους τοίχους σε επιφάνειες όπου μπορείς να τοποθετήσεις αντικείμενα χωρίς καρφιά ή βίδες στους τοίχους.

Τζεφ Μπέζος και Met Gala πάνε τελικά μαζί;
«Μην τον αφήσετε» 26.04.26

Οι αντιδράσεις γύρω από την εμπλοκή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala φτάνουν και στο μετρό της Νέας Υόρκης

Η οργή για την συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala έχει μετατραπεί σε αντίδραση, τροφοδοτώντας ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έφερε αφίσες στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Ο «πόλεμος των Lego» και η νέα εποχή της «slopaganda»
Ψηφιακές μάχες 26.04.26

Γιατί ο «πόλεμος των Lego» του Ιράν κατά των ΗΠΑ - Ισραήλ ανοίγει τον δρόμο για τη νέα εποχή της «slopaganda»;

Σατιρικά βίντεο με Lego που γελοιοποιούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ γίνονται viral, με το Ιράν να αξιοποιεί τα memes για να επηρεάσει την κοινή γνώμη στη νέα ψηφιακή μάχη επιρροής

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
Βίντεο 26.04.26

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη

«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον
Κόσμος 27.04.26

Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον

Οποιαδήποτε τέτοια έρευνα θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το πολιτικό μέλλον του Στάρμερ, η θητεία του οποίου στην Ντάουνινγκ Στριτ αμαυρώνεται από την υπόθεση Μάντελσον.

Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών
Επικαιρότητα 27.04.26

Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών

Όπως τονίζει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τζαβέλλας, ως βοηθός εισαγγελέας της κυρίας Βλάχου, τα είχε βρει «όλα όπως πρέπει» στην υπόθεση των υποκλοπών.

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Πολιτική 27.04.26

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επεσήμανε πως «αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες»,

Τροχαία: Πενθήμερο εντατικών ελέγχων στην Αττική – Συνελήφθησαν 20 οδηγοί, οι 10 υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 27.04.26

Τροχαία: Πενθήμερο εντατικών ελέγχων στην Αττική – Συνελήφθησαν 20 οδηγοί, οι 10 υπό την επήρεια αλκοόλ

Κατά τους ελέγχους ακινητοποιήθηκαν από την Τροχαία 387 οχήματα, εκ των οποίων 137 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 544 άδειες ικανότητας οδήγησης και 185 άδειες κυκλοφορίας.

Η Ιουλία Τσέτη στο Delphi Forum XI: «Η βιωσιμότητα είναι συνέχεια και συνέπεια – Οι εργαζόμενοι σύμμαχοί μας»
Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Η Ιουλία Τσέτη στο Delphi Forum XI: «Η βιωσιμότητα είναι συνέχεια και συνέπεια – Οι εργαζόμενοι σύμμαχοί μας»

Η βιωσιμότητα ως πυρήνας της επιχειρηματικής στρατηγικής και επένδυση στον άνθρωπο βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης της Ιουλίας Τσέτη στο Delphi Economic Forum XI

Μουρτζούκου: Τη μητέρα του Παναγιωτάκη κατονόμασε ως δολοφόνο – Σοκάρουν οι εικόνες με την κακοποίηση του μωρού
Ελλάδα 27.04.26

Μουρτζούκου: Τη μητέρα του Παναγιωτάκη κατονόμασε ως δολοφόνο – Σοκάρουν οι εικόνες με την κακοποίηση του μωρού

Η Ειρήνη Μουρτζούκου παρέδωσε στις ανακριτικές Αρχές ένα βίντεο, υποστηρίζοντας πως για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ευθύνεται η μητέρα και η γιαγιά του παιδιού.

Τα κρυμμένα μυστικά του τελικού Κυπέλλου
On Field 27.04.26

Τα κρυμμένα μυστικά του τελικού Κυπέλλου

Είχε τα θέματά του ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, από την «εξαφανισμένη» βαθμολογία των διαιτητών μέχρι και την τρανταχτή απουσία από την απονομή…

Γεροβασίλη για υποκλοπές: Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή που δεν σέβεται του δικαστές της
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Γεροβασίλη για υποκλοπές: Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή που δεν σέβεται του δικαστές της

Αιχμηρή δήλωση από την Όλγα Γεροβασίλη για το σκάνδαλο των υποκλοπών που κάνει λόγο για πραξικοπηματική υπέρβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που αποφάσισε να «θάψει» την υπόθεση στο αρχείο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους «16» του Masters της Μαδρίτης – Ισχυρός ο επόμενος αντίπαλος (vid)
Άλλα Αθλήματα 27.04.26

Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους «16» του Open Madrid - Ισχυρός ο επόμενος αντίπαλος (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε στον 3ο γύρο του Madrid Open τον Ντάνιελ Μέριδα (6-4, 6-2) και πλέον στη φάση των «16», ο Έλληνας τενίστας θα βρει απέναντί του τον έμπειρο Νορβηγό Κάσπερ Ρούουντ.

Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» – Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης
Woman 27.04.26

Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» - Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης

Η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ ήταν 18 ετών όταν γνώρισε τον 37χρονο ρόκερ Μέριλιν Μάνσον. Η σχέση τους γρήγορα κατέληξε σε βία, με καταγγελίες για βιασμό και απειλές θανάτου. Ένα νέο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ιστορία.

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης και η διεφθαρμένη κυβέρνησή του πρέπει να φύγουν – Αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή
«Θεσμική εκτροπή» 27.04.26 Upd: 18:34

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης και η διεφθαρμένη κυβέρνησή του πρέπει να φύγουν – Αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή

«Να μπει ένα τέλος στην παρακμή» τόνισε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας για διαφθορά την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει.

Μαξίμου: Επενδύει στη συγκάλυψη των υποκλοπών και θέλει να επιβάλει σιωπητήριο στην κριτική
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Μαξίμου: Επενδύει στη συγκάλυψη των υποκλοπών και θέλει να επιβάλει σιωπητήριο στην κριτική

Πίσω από την επιλογή του Αρείου Πάγου να θάψει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών οχυρώνεται το Μαξίμου δια στόματος του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος επιτίθεται ευθέως σε όποιον ασκεί κριτική.

Βάρρας για απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν «κόλλησε» η τεχνική λύση, βρήκαν τις εικονικές κληρονομιές
Ελλάδα 27.04.26

Βάρρας για απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν «κόλλησε» η τεχνική λύση, βρήκαν τις εικονικές κληρονομιές

Σύμφωνα με τον κ. Βάρρα, το Μαξίμου είχε ενημερωθεί από τον Μάιο του 2025 για τη διαδικασία της «τεχνικής λύσης» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα πρόστιμα που αντιμετώπιζε η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

