Δεν αγαπάει αυτούς που δουλεύουν γι’ αυτήν: Ο Νίκος Μουτσινάς αποκάλυψε γιατί απομακρύνθηκε από την τηλεόραση

Ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε ανοιχτά για την απόφασή του να απομακρυνθεί από την τηλεόραση, αμφισβητώντας ευθέως τη σχέση του μέσου με τους ανθρώπους που το υπηρετούν.

Ο παρουσιαστής και ηθοποιός εξήγησε πως η αποχώρησή του δεν ήταν μια παρόρμηση, αλλά αποτέλεσμα προσωπικών συνειδητοποιήσεων, σε μια περίοδο που δηλώνει πως βρίσκεται πιο ήρεμος και συμφιλιωμένος με τον εαυτό του.

«Ζητώ συγγνώμη απ’ όλους αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πιστεύω ότι η τηλεόραση αγαπάει πολύ αυτούς που δουλεύουν γι’ αυτήν. Όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν και ο χρόνος πάντα δείχνει ότι αυτό ήταν το καλύτερο που θα έπρεπε να μας έχει συμβεί», είπε χαρακτηριστικά, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι.

Παράλληλα, εξήγησε πως ένιωθε ολοένα και πιο δύσκολο να βρει χώρο σε ένα τηλεοπτικό τοπίο όπου κυριαρχούν τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, την ώρα που ο ίδιος είχε ταυτίσει τη δουλειά του με την καθαρή ψυχαγωγία, το χιούμορ και την ανάλαφρη διάθεση.

«Ήταν πολλά τα χρόνια που έκανα καθημερινή εκπομπή. Αυτή την περίοδο, τα κοινωνικοπολιτικά προβλήματα είναι περισσότερα από τα χαρούμενα γεγονότα, δυστυχώς. Οι εκπομπές που έκανα εγώ είχαν κατά βάση το χιούμορ και την πλάκα και αυτό ζόριζε χρόνο με τον χρόνο», εξήγησε ο Νίκος Μουτσινάς.

«Έμεινα εκτός τηλεόρασης γιατί συνειδητοποίησα κάποια πράγματα. Είμαι σε πολύ ωραία φάση της ζωής μου», τόνισε.