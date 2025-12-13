Νίκος Μουτσινάς: «Τέσσερα χρόνια έψαχνα τρόπους να δημιουργήσω μονογονεϊκή οικογένεια»

Ο Νίκος Μουτσινάς βρέθηκε προσκλεκλημένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA και μεταξύ άλλων μίλησε για την προσπάθεια του να αποκτήσει παιδί.

Η προσπάθεια για υιοθεσία

«Όχι, δεν είμαι ακόμα σε αυτή τη φάση, θα το είχα πετύχει, φαντάζομαι. Όχι, έκλεισε αυτό! Έκλεισε σαν θέλω… Το ζητούμενό μου, μέσα σε διάφορα άλλα, έχει να κάνει με την ελευθερία. Είναι μια πολύ σημαντική αξία για μένα, που την κυνηγάω με πολύ μεγάλη μανία», είπε αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς.

Νίκος Μουτσινάς: Το κράτος δεν βοήθησε καθόλου σε αυτό

Ο Νίκος Μουτσινάς είπε στη συνέχεια: «Γύρω στα τέσσερα χρόνια έψαχνα τρόπους πώς θα μπορούσα να δημιουργήσω μια μονογονεϊκή οικογένεια. Το κράτος δεν βοήθησε καθόλου σε αυτό.

Μετά, με κάποιες σκέψεις καλύτερες, με μια ανάλυση και με μια επιφοίτηση, συνειδητοποίησα ότι αυτό που κυνηγάω δεν εμπεριέχει ελευθερία, δυστυχώς!

Όταν, λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι γι’ αυτό δεν μου κάθεται, γιατί κάτι στράβωνε, γιατί το σύστημά μου έλεγε ότι… δεν είναι αυτό που θες, γιατί το κυνηγάς; Όταν το συνειδητοποίησα, το πήρα πολύ ωραία απόφαση, ησύχασε το σύστημά μου… Ευτυχώς το κατάλαβα νωρίς. Αν συνέβαινε, εννοείται πως θα ήμουν στρατιώτης, αλλά θα πήγαινα λίγο κόντρα στο ψυχικό κομμάτι».

Στόχος μου είναι να γίνω θεραπευτής

Ο Νίκος Μουτσινάς αναφέρθηκε στα σχόλια που είχε δεχτεί την περίοδο που έπεφταν τίτλοι τέλους στην εκπομπή του.

«Στόχος μου είναι να γίνω θεραπευτής. Το θεωρώ λίγο βαρύ, αλλά αυτό θέλω να γίνω. Στο κομμάτι της τηλεόρασης, κανείς δεν ξέρει… Θα ήθελα να κάνω κάτι που να μην έχει πολλή σκοτούρα. Δεν θα ήθελα να μπαίνω στο στόμα ολονών.

Στην περσινή στραπατσάδα που συνέβη, είχα την αίσθηση ότι είχε μπουκώσει το στόμα της τηλεόρασης να μου την ‘πει’ και μου την ‘έλεγε’ όποιος ανέπνεε. Δεν μου άρεσε όλο αυτό το σκ@τό που έπεφτε πάνω μου χωρίς κανένα λόγο, είπε.

Τα καλλιτεχνικά σχέδια του

Ο Νίκος Μουτσινάς πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Οικογένεια Άνταμς» στο θέατρο Βέμπο, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Ιανουαρίου.