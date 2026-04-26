Μέσα σε ένα χρόνο έπαιξε τρεις τελικούς. Με τον βαθμό δυσκολίας να παραμένει υψηλός από την αρχή έως χθες το βράδυ στο Πανθεσσαλικό. Για τον ΟΦΗ ότι συνέβη στον τελικό κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ μόνο έκπληξη δεν ήταν.

Ο ΠΑΟΚ προφανώς και ήταν το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει το κύπελλο, πόσο δε μάλιστα σε μια χρονιά που γιορτάζει τα 100 χρόνια ζωής και είναι ήδη στο -8 από την κορυφή στο πρωτάθλημα και με μια οδυνηρή απώλεια στον τελικό του Βόλου.

Η ομάδα της Κρήτης είχε δείξει από την περσινή σεζόν πως αλλάζει το… τσιπάκι της. Μεθοδικά κυνήγησε μια μεγάλη επιτυχία αλλά ατύχησε να πέσει αρχικά πάνω στον Ολυμπιακό. Και ο περσινός Ολυμπιακός δεν παιζόταν με τίποτα. Στον τελικό του ΟΑΚΑ πάλεψε όσο μπορούσε αλλά στο τέλος έχασε εύκολα, αναμενόμενα από τον κατά πολύ ανώτερο αντίπαλο του.

Τον βρήκε ξανά στο… καλημέρα του 2026 στον τελικό του Σούπερ Καπ. Αυτή την φορά η παρουσία του ήταν κατά πολύ καλύτερη. Το «χτύπησε» το ματς στο Παγκρήτιο, το πλησίασε για τα καλά πηγαίνοντας στην παράταση όμως στο τέλος ο πιο έμπειρος και έτοιμος Ολυμπιακός τον «πλήγωσε» και πάλι φτάνοντας μάλιστα στο εμφατικό 3-0.

Στον Βόλο ήταν η τρίτη και καλύτερη για τον ΟΦΗ, «φαρμακερή» για τον ΠΑΟΚ. Ο ΟΦΗ που έδειχνε την προσήλωσή του σε αυτό το τρίτο κατά σειρά μεγάλο παιχνίδι μέσα σε ένα λιγότερο από ένα χρόνο. Με πλάνο, με έναν καλό προπονητή στον πάγκο (που τον πήρε από τα βράχια και τον έβαλε ξανά στον σωστό δρόμο) και με παίκτες που ήξεραν να αποδώσουν στους ρόλους τους ο ΟΦΗ έφτασε στον τελικό του κυπέλλου με τις καλύτερες συνθήκες. Από την άλλη;

Ο ΠΑΟΚ έχοντας το βάρος του αδιαφιλονίκητου φαβορί πήγε να παίξει στον Βόλο στην χειρότερη του κατάσταση, αγωνιστικά και ψυχολογικά. Και όπως φάνηκε στην πράξη, μόνο έκπληξη δεν είναι η απώλεια του τροπαίου. Ο ΟΦΗ αυτή την φορά ήταν πιο έτοιμος από ποτέ. Να αντέξει το γρήγορο 1-0, να αντιδράσει και να το φέρει τούμπα. Να αντέξει την ισοφάριση στο 90+7’ και να πάρει ξανά το προβάδισμα στην παράταση για το τελικό 2-3 που τον έφερε στην καλύτερη θέση του γηπέδου αγκαλιά με το δεύτερο κύπελλο της ιστορίας του.

Ο ΟΦΗ το άξιζε, το διεκδίκησε στα ίσα απέναντι στον ισχυρό του αντίπαλο και το πήρε δίκαια. Μια όμορφη ιστορία από την Κρήτη που αν οι ιθύνοντές του την διαχειριστούν σωστά θα έχει και συνέχεια. Έχει εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο, παίζοντας στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ ο ΟΦΗ και μια τεράστια ευκαιρία να επενδύσει σε αυτή την επιτυχία που δεν ήρθε χθες βράδυ στον Βόλο αλλά «χτίστηκε» σιγά-σιγά από την περσινή πορεία έως τον τελικό με τον Ολυμπιακό.