Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Γιάννης) και μαζί θα ορίσουν το ελπιδοφόρο μέλλον

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Άρης: Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Αντετοκούνμπο) και μαζί θα ορίσουν το μέλλον
Μπάσκετ 24 Απριλίου 2026, 19:09

Άρης: Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Αντετοκούνμπο) και μαζί θα ορίσουν το μέλλον

Το Σάββατο (25/4) ο κόσμος του μπάσκετ θα είναι στραμμένος στο Nick Galis Hall για χάρη των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη και η αίσθηση που γεννάται, θυμίζει κάτι από τα παλιά.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Τι κάνει το Διάστημα στον εγκέφαλο των αστροναυτών; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Τι κάνει το Διάστημα στον εγκέφαλο των αστροναυτών; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Μπορεί το Άρης – Πανιώνιος  που θα διεξαχθεί στο «Αλεξάνδρειο» το Σάββατο (25/4, 18:15) να μην συνιστά κάποια σπουδαία αναμέτρηση από αγωνιστικής άποψης, όμως η λάμψη που θα έχει θα είναι τόσο μεγάλη που θα «μαγνητίσει» το ενδιαφέρον ολόκληρου του ελληνικού μπάσκετ. Οπως ακριβώς συνέβαινε τη δεκαετία του ’80 όταν κάθε Πέμπτη δεν υπήρχε… ψυχή στους δρόμους, καθώς ολόκληρη η Ελλάδα βρισκόταν μπροστά από μία τηλεόραση και να παρακολουθήσει την παρέα του Γκάλη, του Γιαννάκη και των άλλων παιδιών στο τότε Κύπελλο Πρωταθλητριών.

Ο Νίκος Γκάλης θα δώσει και πάλι δυναμικό «παρών», όχι ως αθλητής του Άρη, αλλά πλέον ως καλός οικοδεσπότης, έχοντας περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στο θρυλικό Παλέ. Ως τέτοιος, ο μεγαλύτερος Έλληνας μπασκετμπολίστας θα υποδεχθεί τον νυν κορυφαίο Έλληνα μπασκετμπολίστα Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε μια συνάντηση που κάνεις δεν θέλει να χάσει.

Άρης μουσείο Αντετοκούνμπο.

Ήδη τα 5.200 εισιτήρια έχουν εξαφανιστεί (τα 3.000 εξ αυτών ήταν διαρκείας άλλωστε), ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρχουν και μερικές χιλιάδες κόσμου εκτός γηπέδου. Απλά για να δουν τον Γιάννη και τον Γκαλή μαζί, μήπως και καταφέρουν να πάρουν ένα αυτόγραφο ή να βγάλουν μια φωτογραφία έστω και απόσταση. Απλά για να το ζήσουν. Όπως τότε που συγκεντρώνονταν πολλές ώρες πέριξ του Αλεξανδρείου χιλιάδες κόσμος, αρκετοί εκ των οποίων δεν είχαν καν εισιτήριο.

Μια συνάντηση που προφανώς και ξεφεύγει από τα ελληνικά δεδομένα καθώς μεγάλο είναι και το ενδιαφέρον αρκετών ξένων ΜΜΕ και ειδικά αμερικάνικων που καταγράφουν κάθε βήμα του Γιάννη. Άλλωστε και ίδιος έχει ξεφύγει κατά πολύ από τα όρια ενός απλά καταξιωμένου αθλητή, έχοντας πετύχει ήδη πολλά σε χώρους όπως οι επιχειρήσεις, το μάρκετινγκ και το θέαμα.

Σημαντική φυσικά η παρουσία και του Θανάση Αντετοκούνμπο που είναι πιθανό να αγωνίζεται του χρόνου με την κιτρινόμαυρη φανέλα κι έτσι θα γίνει ο 3ος αδελφός μετά τους Αλεξ (έστω και για λίγο) και Κώστα Αντετοκούνμπο που θα έχουν αγωνιστεί με τον Άρη.

Τη δική της σημασία έχει βεβαίως και η διαφαινόμενη παρουσίας της μητέρας των Anteokounbros η οποία ξέρει ότι τα θα βρεθεί σε ένα περιβάλλον που ο ένας γιος της Κώστας βρήκε την αγωνιστική του ταυτότητα και παίζει το καλύτερο μπάσκετ που μπορεί. Η κυρία Βερόνικα γνωρίζει ότι γενικότερα η ίδια και τα παιδιά της θα βρεθούν σε ένα περιβάλλον που θα αναγνωρίσει την πορεία της από τα δύσκολα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα έως την σημερινή καταξίωση.

Πάνω από όλα όμως θα αναγνωριστεί η καταλυτική συμβολή του Γιάννη και του Θανάση στην εξεύρεση του επενδυτή που λαχταρούσε εδώ και πολλά πολλά χρόνια ο Άρης και δεν είναι άλλος από τον καλό τους φίλο Ρίτσαρντ Σιάο. Ο καλός τους λόγος για τον «Αυτοκράτορα» και τις προοπτικές του «έσπρωξε» τον Καναδοασιάτη επιχειρηματία να αναλάβει τις τύχες του «Αυτοκράτορα» και να δώσει πάλι όραμα στον ταλαιπωρημένο κόσμο του.

Το «κάδρο» των αστέρων θα συμπληρώσει ακόμη μια μορφή του ελληνικού μπάσκετ, ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος δεν έρχεται σαν απλός θεατής, αλλά εδώ και λίγους μήνες λειτουργεί ήδη ως τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ Άρης. Κάτι που αν το έλεγες μέχρι πέρσι θα φάνταζε ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Πόσο μάλλον να μιλούσαμε για σχέση της οικογένειας Αντετοκούνμπο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία πιθανόν να είναι και… στενότερη από αυτή που φαίνεται δημοσίως.

Το απόγευμα του Σαββάτου (25/4) στο «Nick Galis Hall» θα είναι σαν το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) να συναντά το σπουδαίο παρόν (Γιάννης Αντετοκούνμπο) και μαζί να ορίζουν το ελπιδοφόρο μέλλον.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους

Τι κάνει το Διάστημα στον εγκέφαλο των αστροναυτών; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Τι κάνει το Διάστημα στον εγκέφαλο των αστροναυτών; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Κόσμος
CNN: Ο Τραμπ στέλνει Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν

CNN: Ο Τραμπ στέλνει Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 24.04.26

Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Γιάννης) και μαζί θα ορίσουν το ελπιδοφόρο μέλλον

Το Σάββατο (25/4) ο κόσμος του μπάσκετ θα είναι στραμμένος στο Nick Galis Hall για χάρη των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη και η αίσθηση που γεννάται, θυμίζει κάτι από τα παλιά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»
On Field 23.04.26

Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»

Ο Αντρέα Αμπόντι απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι το Ιράν πρέπει ν’ αποκλειστεί από το Μουντιάλ και την θέση του να πάρει η Σκουάντρα Ατζούρα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα
On Field 23.04.26

Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός θα μάθει μετά την «μάχη» Μονακό – Μπάρτσα, την αντίπαλό του στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και το φαβορί είναι ξεκάθαρο στην αυριανή αναμέτρηση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα
On Field 23.04.26

Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «πατάει γκάζι» για την απόκτηση του Καμερουνέζου χαφ της Μπράιτον

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η σιωπή των παικτών της Τσέλσι
On Field 23.04.26

Η σιωπή των παικτών της Τσέλσι

Κανείς ποδοσφαιριστής της αγγλικής ομάδας δεν είπε το παραμικρό για τον Λίαμ Ροσένιορ, σε αντίθεση με τα όσα είχαν γίνει μετά το «διαζύγιο» των Λονδρέζων με τον Μαρέσκα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ
On Field 22.04.26

Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ

Ο Άγγλος τεχνικός έγινε ο προπονητής με τις λιγότερες μέρες παραμονής στον πάγκο των Λονδρέζων από το 2007 και μετά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
On Field 22.04.26

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
On Field 22.04.26

«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια

Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)
On Field 22.04.26

Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)

Μια ομάδα χωρίς σούπερσταρ, χωρίς μπάτζετ στα ουράνια, χωρίς πολυδιαφημισμένο προπονητή αλλά... ομάδα με τα όλα της και με μια έδρα -σχεδόν- απόρθητη, είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Βαλένθια, στο δρόμο για το Final-4.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)
On Field 22.04.26

Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)

Η Τσέλσι έφτασε τις πέντε διαδοχικές ήττες στην Premier League χωρίς μάλιστα να έχει σκοράρει και η τελευταία φορά που της συνέβη αυτό ήταν τη χρονιά που βυθίστηκε ο Τιτανικός...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους
Άλλα Αθλήματα 21.04.26

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους

Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
On Field 21.04.26

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά

Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Βάιος Μπαλάφας
Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια
Στη στατιστική 20.04.26

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια

Οι παίκτες που φιγουράρουν στην κορυφαία 10άδα κάθε στατιστικής κατηγορίας μετά το πέρας της κανονικής περιόδου. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων
Ελλάδα 24.04.26

Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων

Την έντονη ανησυχία του για την καθυστέρηση που παρουσιάζεται στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, ενόψει της οποίας είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος παραγραφής μεγάλου αριθμού αξιόποινων πράξεων, εκφράζει με ανακοίνωση του ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «σε χθεσινή συνεδρίασή του, το Δ.Σ. του […]

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Τι αποκαλύπτει η 20χρονη για θύμα και δράστη – Ο ένας ζήλευε, ο άλλος «τον έβλεπε στον ύπνο του»
Ελλάδα 24.04.26

Άγιος Δημήτριος: Τι αποκαλύπτει η 20χρονη για θύμα και δράστη – Ο ένας ζήλευε, ο άλλος «τον έβλεπε στον ύπνο του»

Συγκλονίζουν όσα αποκαλύπτει η 20χρονη που βρέθηκε ανάμεσα στην αντιζηλία των δύο νεαρών που κατέληξε τελικά στην άγρια δολοφονία στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Σύνταξη
Πώς η Gen Z ηγείται του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 24.04.26

Πώς η Gen Z ηγείται του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης

Το κίνημα της ψηφιακής αποτοξίνωσης κερδίζει έδαφος, χάρη στις πρωτοβουλίες των νέων να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν μπροστά στις οθόνες και στην τάση της Gen Z να απενεργοποιεί τα κινητά της

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση
Οικονομία 24.04.26

Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση

Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις, μας δείχνει πόσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε σύγκριση με το 2021.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών
Αντίο! 24.04.26

Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ντιν Ταβουλάρης, συνεργάστηκε με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα σε 13 ταινίες μεγάλου μήκους, αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνογράφος στην ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο Γεωργιάδης η ώρα της ετυμηγορίας για τα γαλάζια σκάνδαλα πλησιάζει
Επικαιρότητα 24.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο Γεωργιάδης η ώρα της ετυμηγορίας για τα γαλάζια σκάνδαλα πλησιάζει

«Η κοινωνία γνωρίζει και ζητά δικαιοσύνη και αλήθεια, κόντρα στην εκτεταμένη διαφθορά και τα κυβερνητικά στελέχη που πιστεύουν ότι μπορούν πάντα να την 'βγάζουν καθαρή', ό,τι και να κάνουν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς το κράτος – Καλό θα ήταν ο Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομά του
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Νέα Αριστερά: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς το κράτος – Καλό θα ήταν ο Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομά του

«Τα νέα στοιχεία του αναλυτικού ρεπορτάζ του in.gr για την Intellexa, που φέρεται να διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε 'αρχές επιβολής του νόμου' και υπηρεσίες πληροφοριών, επιβεβαιώνουν ότι τέτοια λογισμικά δεν απευθύνονταν σε απλούς ιδιώτες, αλλά σε κρατικούς μηχανισμούς», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Στήριξη σε Μπενίτεθ και μήνυμα για τα Playoffs
Super League 24.04.26

Στήριξη σε Μπενίτεθ και μήνυμα για τα Playoffs

Οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού προέτρεψαν τον Ράφα Μπενίτεθ να μην δίνει σημασία στις φήμες και του ζήτησαν να αλλάξει την εικόνα της ομάδας στα επόμενα παιχνίδια.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κρήτη: Μυστήριο με ποιον συνομιλούσε ο δράστης μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Στο «μικροσκόπιο» οι κινήσεις του 40χρονου
Ελλάδα 24.04.26

Κρήτη: Μυστήριο με ποιον συνομιλούσε ο δράστης μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Στο «μικροσκόπιο» οι κινήσεις του 40χρονου

Ερωτήματα προκύπτουν από τις περίεργες κινήσεις του 40χρονου μετά τη δολοφονία της άτυχης Ελευθερίας - Ενημέρωσε ο δράστης για το έγκλημα κάποιο τρίτο πρόσωπο που κρατά ακόμα το στόμα του κλειστό;

Σύνταξη
Οι διαιτητές της Super League έχουν απορίες και η ΚΕΔ πετά την μπάλα στην κερκίδα
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Οι διαιτητές της Super League έχουν απορίες και η ΚΕΔ πετά την μπάλα στην κερκίδα

Η ΚΕΔ και ο Λανουά έχουν επικεντρωθεί να βγουν χωρίς παράπονα τα πρωταθλήματα που βρίσκονται στην τελική ευθεία και αφήνουν στην άκρη την εκπαίδευση που ούτως ή άλλως θύμιζε «παπαγαλία»!

Βάιος Μπαλάφας
Εκατομμυριούχος σκοτώθηκε από ελέφαντες την ώρα που κυνηγούσε αντιλόπες στην Αφρική
Πώς συνέβη 24.04.26

Εκατομμυριούχος σκοτώθηκε από ελέφαντες την ώρα που κυνηγούσε αντιλόπες στην Αφρική

Η «εκδίκηση» της Φύσης επήλθε με φρικτώ των τρόπω για τον Αμερικανό θηρευτή, ο οποίος αιφνιδιάστηκε από ελέφαντες που τον ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου στην Αφρική.

Σύνταξη
Γιατί έστειλε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο καλάθι με ζυμαρικά στη Νίκι Γκλέιζερ;
«Κοίταξα! Έψαξα!» 24.04.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε σε ένα αστείο για την ερωτική του ζωή με ένα καλάθι με ζυμαρικά

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε στα καυστικά σχολιά της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες με καλάθια με ζυμαρικά. Δεν το λες και άσχημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αρβανίτης προς Κομισιόν: Όχι αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος της παραγωγής – Δύο μέτρα και δύο σταθμά;
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Αρβανίτης προς Κομισιόν: Όχι αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος της παραγωγής – Δύο μέτρα και δύο σταθμά;

«Η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής παραγωγής», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Αποκαλύψεις Βουρλιώτη: Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και το φαινόμενο της… λευκής κόλλας
Ελλάδα 24.04.26

Αποκαλύψεις Βουρλιώτη: Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και το φαινόμενο της… λευκής κόλλας

Ο Χαράλαμπος  Βουρλιώτης αναφερόμενος σε έρευνες της Αρχής, αποκάλυψε ότι ερευνώνται δεκάδες πρόσωπα για τρομοκρατική δράση ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ έχουν γίνει δεσμεύσεις εκατομμύριων ευρώ στο πλαίσιο των εν λόγω ελέγχων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Άγιος Δημήτριος: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 27χρονου
Ελλάδα 24.04.26

Άγιος Δημήτριος: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 27χρονου

Όπως επισημαίνεται στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της ανθρωποκτονίας στον Άγιο Δημήτριο ενώ παράλληλα διακριβώθηκε και το κίνητρο της πράξης

Σύνταξη
Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν «αποκτά παγκόσμια διάσταση», δηλώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ
Κόσμος 24.04.26

Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν «αποκτά παγκόσμια διάσταση», δηλώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ

«Κανείς δεν κάνει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προς οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς την άδεια του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ», δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ

Σύνταξη
Η τιμωρία της UEFA στον Πρεστιάνι για την ομοφοβική επίθεση στον Βινίσιους
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Η τιμωρία της UEFA στον Πρεστιάνι για την ομοφοβική επίθεση στον Βινίσιους

Την ποινή του αποκλεισμού για έξι αγωνιστικές στον Τζανλούκα Πρεστιάνι επέβαλε η UEFA για ομοφοβική και όχι ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους, όπως έκρινε. Οι τρεις είναι με αναστολή.

Σύνταξη
Ο ΔΣΑ είναι αντίθετος σε αρνητικές συμπεριφορές στη δίκη για τα Τέμπη – Η αιχμή για «συγκεκριμένη δικηγόρο»
Ελλάδα 24.04.26

Ο ΔΣΑ είναι αντίθετος σε αρνητικές συμπεριφορές στη δίκη για τα Τέμπη – Η αιχμή για «συγκεκριμένη δικηγόρο»

«Κραυγές, επιθετικές συμπεριφορές, συκοφαντίες δεν πρόκειται να κάμψουν τη σταθερή μας θέση που είναι η πρόοδος της δίκης και η αναζήτηση της αλήθειας», τονίζει ο ΔΣΑ

Σύνταξη
Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Αναμένουμε σύντομα μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό – Τι λέει για τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη
Ελλάδα 24.04.26

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Αναμένουμε σύντομα μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό – Τι λέει για τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη

Ο γνωστός σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος υποστηρίζει ότι «έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση» για έναν μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, μετά από αυτόν του 1995, τον οποίο χαρακτήρισε «εμβληματικό».

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
