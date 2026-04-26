Τρεις μήνες και πέντε ημέρες έχουν περάσει από την κακοκαιρία που έπληξε την Ανατολική Αττική τον Ιανουάριο. Τότε, μια γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της στη Γλυφάδα, ενώ είχαν καταγραφεί εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Ωστόσο, μέχρι σήμερα οι κάτοικοι δεν έχουν λάβει καμία αποζημίωση, ούτε ένα ευρώ.

«Έχουν περάσει ακριβώς τρεις μήνες από την ημέρα της καταστροφής και δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ». Με αυτά τα λόγια ο κύριος Χρήστος, κάτοικος Βάρης, περιγράφει στις «Εξελίξεις Τώρα» την περιπέτεια που βιώνει ο ίδιος αλλά και οι υπόλοιποι κάτοικοι της περιοχής τους τελευταίους μήνες.

Στο περίμενε τρεις μήνες μετά

Η σφοδρή κακοκαιρία που χτύπησε την 21η Ιανουαρίου την Ανατολική Αττική προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περιουσίες. «Το νερό μπήκε όλο μέσα στο σπίτι από τον δρόμο. Κατέστρεψε τα πάντα», λέει.

Η επόμενη μέρα της κακοκαιρίας βρήκε από τη μία τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους και από την άλλη την Πολιτεία να διαβεβαιώνει για τις αποζημιώσεις.

«Ήρθαν με κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας, καταγράψαν τις ζημιές, μας έδωσαν ένα χαρτί με το οποίο χαρτί αυτό ανακοίνωσε ο Δήμος ότι θα αποζημιωθούμε για τα πρώτα έξοδα. Βγήκε μετά μια απόφαση για αποζημίωση, η οποία ήταν ανώτερο κλιμάκιο, ήταν έξι χιλιάδες για τ πρώτα έξοδα», λέει ο κ. Χρήστος

Ωστόσο, οι κάτοικοι ακόμα περιμένουν τη βοήθεια από την Πολιτεία: «Έχουν περάσει ακριβώς τρεις μήνες από την ημέρα της καταστροφής και δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Όχι, ότι τα χρήματα αυτά επουδενί… δεν καλύπτουνε το παραμικρό, έτσι, σαν έξοδο. Αλλά εντάξει, εγώ μπόρεσα και έκανα κάποιες εργασίες. Υπήρχαν άνθρωποι, ή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να, να καλύψουνε τα έξοδα αυτά. Ξόδεψα πάρα πολλά χρήματα. Καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα δικά μου. Πριν ένα μήνα που βγάλανε πάλι καιρικά φαινόμενα έντονα εδώ πέρα δεν κοιμόμασταν για τρεις τέσσερις μέρες. Πήραμε σάκους ξανά. Ο Δήμος εντάξει, ήρθε, έβαλε κάποια φράγματα σε κάποια σημεία που την προηγούμενη φορά έμπαινε το νερό. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έκανε τίποτα. Αλλά αυτά είναι ημίμετρα. Φοβάμαι. Δηλαδή έχω χάσει τον ύπνο μου».