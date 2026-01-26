newspaper
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
26.01.2026 | 14:22
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
Γλυφάδα: Με τον φόβο της βροχής ζουν οι κάτοικοι – «Δεν έχω δει ξανά κάτι τέτοιο»
Ελλάδα 26 Ιανουαρίου 2026, 15:06

Γλυφάδα: Με τον φόβο της βροχής ζουν οι κάτοικοι – «Δεν έχω δει ξανά κάτι τέτοιο»

Στην περιοχή, όπου προ ημερών θρηνήσαμε και μία νεκρή γυναίκα, έχουν στηθεί αναχώματα και περιφράξεις σε καίρια σημεία

Με τον φόβο της νεροποντής ζουν οι κάτοικοι της Γλυφάδας μετά τη θεομηνία που έπληξε την περιοχή την περασμένη εβδομάδα.

Στην Άνω Γλυφάδα, και συγκεκριμένα στην Ανθέων και τη Μετσόβου –τον δρόμο που κυριολεκτικά «διαλύθηκε» από την προ ημερών θεομηνία και τις κατολισθήσεις– οι κάτοικοι κοιτούν τον ουρανό με αγωνία, καθώς οι πληγές από την προηγούμενη καταστροφή είναι ακόμη ανοιχτές.

Στην περιοχή, όπου προ ημερών θρηνήσαμε και μία νεκρή γυναίκα, έχουν στηθεί αναχώματα και περιφράξεις σε καίρια σημεία, από τα αρμόδια συνεργεία του δήμου, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η ορμή τυχόν νέων κατολισθήσεων και να συγκρατηθούν τα φερτά υλικά που κατεβαίνουν από το βουνό.

«Το ασανσέρ είχε δύο μέτρα λάσπες και νερό»

Μια γυναίκα που ζει στη συμβολή της Μετσόβου με την Αγίας Λαύρας περιγράφει, σύμφωνα με ρεπορτάζ του orange, τις δραματικές στιγμές που έζησε και την αγωνία της για το τι μέλλει γενέσθαι. Το σπίτι της πλημμύρισε, ενώ το ασανσέρ της πολυκατοικίας παραμένει βυθισμένο στο νερό.

«Μαζέψαμε [λάσπες], το ασανσέρ έχει μείνει ακόμα, είχε δύο μέτρα νερό μέσα και περιμένουμε αύριο να έρθει ο συντηρητής, να δούμε τι ζημιά έχει πάθει» λέει και συνεχίζει περιγράφοντας το χάος μέσα στο διαμέρισμά της: «Είχε 30 πόντους… Το ασανσέρ είχε δύο μέτρα. Όσο είναι το… βάθος του. Αλλά ήταν 30 πόντους όλο το σπίτι, όλο, όλο, όλο. Εκτός απ’ τους ορόφους».

Η ίδια, όπως λέει, αναγκάστηκε να πληρώσει συνεργεία για να καθαρίσουν τη λάσπη: «Καθαρίσαμε και εμείς, αλλά πληρώσαμε κιόλας για να καθαρίσουν οι άνθρωποι γιατί κι εγώ μεγάλη γυναίκα είμαι».

«Μας ήρθε απότομα, φταίνε τα μπάζα και οι παρεμβάσεις στο βουνό»

Θυμάται πώς η καταστροφή τους χτύπησε την πόρτα εντελώς ξαφνικά: «Ήταν πάρα πολύ άσχημα, γιατί μας ήρθε απότομα. Είχαμε καθίσει στο σπίτι μας, είχαμε ανάψει το τζάκι και κατεβαίνει ο γιος μου κάτω και τι να δει; Μέχρι το πρώτο σκαλί ήτανε νερό. Όχι νερό, λάσπη. Λάσπη που την έβγαζες με το φαράσι και δεν έβγαινε, κόλλαγε κάτω».

Η κάτοικος, που ζει στην περιοχή πάνω από έξι δεκαετίες, καταγγέλλει πως η κατάσταση έχει επιδεινωθεί λόγω ανθρώπινων παρεμβάσεων στο βουνό. «Εγώ είμαι εδώ 65 χρόνια. Είχε συμβεί έτσι, αλλά όχι τέτοιο πράγμα. Όχι να μπούνε μέσα στο σπίτι νερά και λάσπες, όχι. Είχε κατεβάσει… ο χείμαρρος είχε κατεβάσει πολλά νερά και έκανε ‘βουυυ’ με δύναμη. Τώρα έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα. Πάνε και ρίχνουνε πάνω μπάζα. Οι επιτήδειοι».

Τώρα, η μόνη της ελπίδα είναι να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα: «Πιστεύω να μην είναι αυτή η δυνατή βροχή, να φύγουν οι λάσπες θέλω. Τι να πω; Ξέρω γω; Ο Θεός ξέρει. Τι να κάνουμε; Δεν μπορούμε να τα βάλουμε ούτε με τον Θεό, ούτε με κανέναν».

