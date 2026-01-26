Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις

Έως την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες σε Γλυφάδα και περιοχές της Αττικής που επλήγησαν από την κακοκαιρία, ενώ εντός περίπου ενός μήνα αναμένεται να έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις στους πληγέντες πολίτες και επαγγελματίες, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

Μιλώντας στο ERTNews, o κ. Κατσαφάδος ανέφερε, ότι μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 200 αυτοψίες σε κατοικίες, ενώ τα συνεργεία συνεχίζουν τις καταγραφές σε Δήμους όπως η Γλυφάδα, η Άνω Γλυφάδα, η Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, ο Ωρωπός και το Κορωπί. «Από την πρώτη στιγμή τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βγήκαν με κλιμάκια και άρχισαν την καταγραφή των ζημιών, σε συνεργασία με τους Δήμους», είπε.

«Αποφασίστηκε οριζόντια επιδότηση σε ποσοστό 70% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς για όλες τις επιχειρήσεις»

Ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι έχει τεθεί «ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα, ώστε οι αυτοψίες να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή», ενώ αμέσως μετά οι Δήμοι θα έχουν προθεσμία περίπου μίας εβδομάδας για να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν τους φακέλους στο υπουργείο, προκειμένου να ξεκινήσει η χρηματοδότηση.

Ζημιές σε Γλυφάδα και δήμους της Αττικής από την κακοκαιρία: Τα ποσά των αποζημιώσεων

Σε ό,τι αφορά την κρατική αρωγή προς τα νοικοκυριά, ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι «τα ποσά για την οικοσκευή ξεκινούν από 2.000 ευρώ και φτάνουν έως τις 6.000 ευρώ», ενώ προβλέπεται και «επίδομα κάλυψης πρώτων βιοτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη στήριξη των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές, ανακοινώνοντας ότι «αποφασίστηκε οριζόντια επιδότηση σε ποσοστό 70% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς για όλες τις επιχειρήσεις». Όπως εξήγησε, τις αυτοψίες για τις επιχειρήσεις τις διενεργεί η Περιφέρεια και, με βάση τα στοιχεία που θα αποσταλούν, το υπουργείο θα προχωρήσει στη χρηματοδότηση.

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα καταβολής των αποζημιώσεων, ο κ. Κατσαφάδος επισήμανε: «Να υπολογίζετε περίπου έναν μήνα, καθώς συχνά υπάρχουν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία στους φακέλους». Υπενθύμισε, πάντως, ότι σε προηγούμενες φυσικές καταστροφές, όπως οι πυρκαγιές του καλοκαιριού, «στη συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων οι πολίτες αποζημιώθηκαν μέσα σε έναν μήνα».

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης της κλιματικής κρίσης, υπογραμμίζοντας ότι «η κλιματική κρίση είναι κάτι με το οποίο οφείλουμε να μάθουμε να ζούμε». Όπως είπε, «πρέπει να προετοιμαζόμαστε έγκαιρα και προληπτικά, να αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο στο πεδίο και αμέσως μετά να κλείνουμε τις πληγές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ώστε να επανέρχεται η κανονικότητα στις τοπικές κοινωνίες».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη ανθεκτικότητας των υποδομών κατά την αποκατάσταση των ζημιών: «Βασικό στοιχείο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι οι υποδομές που αποκαθίστανται να είναι ανθεκτικές στα καιρικά φαινόμενα, όχι μόνο για σήμερα αλλά και για το μέλλον».