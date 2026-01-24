Οι δύο φάσεις της κακοκαιρίας που έπνιξε την Αττική και το κρίσιμο τρίωρο

Δύο φάσεις είχε η πρόσφατη κακοκαιρία στην Αττική που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της, αφήνοντας πίσω της μια 56χρονη γυναίκα νεκρή, εκτεταμένες ζημιές και σοβαρές δυσλειτουργίες σε βασικές υποδομές.

Σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η πρώτη φάση της κακοκαιρίας ήταν πιο ήπια και συνοδευόταν με συνεχή βροχή, χωρίς κεραυνική δραστηριότητα, ενώ η δεύτερη φάση ήταν πιο βίαιη.

Όπως αναφέρει αυτό οφείλεται λόγω της ενίσχυσης της αστάθειας της ατμόσφαιρας, όπου ισχυρές καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα σημειώθηκαν σε περιοχές του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με τα όσα κατέγραψαν οι σταθμοί του ΜΕΤΕΟ τα ύψη βροχής σε Γλυφάδα και Βάρη ήταν μεγάλα.

Όπως εξηγεί ο Κώστας Λαγουβάρδος παραθέτοντας και τον σχετικό χάρτη η πρώτη φάση της κακοκαιρίας ήταν πιο ήπια (ανοικτή σκίαση στο διάγραμμα) συνοδευόταν με συνεχή βροχή, χωρίς κεραυνική δραστηριότητα (δηλαδή χωρίς μεγάλη ένταση) παρόλα αυτά μέχρι νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης μεγάλα ύψη βροχής καταγράφησαν σε περιοχές κυρίως δυτικα του Υμηττού αλλά και στη Δυτική Αττική.

Στο σταθμό του Παπάγου (ο όποιος βρίσκεται επί της δυτικής περιφερειακής Υμηττού) είχαν καταγραφεί στο δωδεκάωρο από τις 06:00 ως τις 18:00 100 χιλιοστά βροχής ενώ σε άλλους σταθμούς της περιοχής 60-70 χιλιοστά.

Στη συνέχεια και στο τρίωρο χρονικό διάστημα 1800-2100 (σκούρα σκίαση στο διάγραμμα) ακολούθησε η δεύτερη και πιο βίαιη φάση της κακοκαιρίας. Λόγω της ενίσχυσης της αστάθειας της ατμόσφαιρας, ισχυρές καταιγίδες με έντονη κεραυνική δραστηριότητα σημειώθηκαν σε περιοχές του λεκανοπεδίου. Σε αυτό το τρίωρο διάστημα τα ύψη βροχής, ειδικά σε περιοχές Γλυφάδας, ήταν πολύ μεγάλο, όπως διακρίνεται και στο διάγραμμα. Στο σταθμό μας στη Βάρη (ο κοντινότερος σταθμός του δικτύου μας στη Γλυφάδα) κατεγράφησαν άνω των 90 χιλιοστών βροχής μέσα στο τρίωρο. Αναφορές από αναλογικό βροχόμετρο στην περιοχής της Ανω Γλυφάδας (ενημέρωση από τον Ioannis Karagiannis) επιβεβαιώνουν ότι το ύψος βροχής στην περιοχή ήταν πιθανότατα 30-40% μεγαλύτερο από αυτό που καταγράψαμε στη Βάρη.

Ταυτόχρονα, όπως διακρίνεται και στο διάγραμμα η βροχή συνεχιζόταν και σε άλλες περιοχές (για παράδειγμα ακόμα 70 χιλιοστά καταγράφησαν στου Παπάγου στο τρίωρο της 2ης φάσης) αλλά διακρίνεται σαφέστατα στο διάγραμμα (γαλάζια γραμμή) η μεγαλύτερη ένταση φαινομένων μέσα στο επίμαχο τρίωρο (1800-2100) στην περιοχή οπού είχαμε την τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Καταρρίφθηκε το ρεκόρ ημερήσιου ύψους βροχής

Η πρόσφατη κακοκαιρία με Δείκτη Επικινδυνότητας Επεισοδίου Βροχόπτωσης (RPI) (Κατηγορία 5) έφερε πολύ μεγάλα ημερήσια ύψη βροχής στην Αττική και θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας, με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr να ξεπερνούν σημαντικά τα προηγούμενα ρεκόρ.

Στις εικόνες που ακολουθούν αποτυπώνονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και οι μέγιστες ριπές ανέμου του τριημέρου 20/01-22/01.

Οι παραπάνω καταγραφές βροχόπτωσης αποτελούν τις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί από την έναρξη λειτουργίας κάθε σταθμού, όπως φαίνεται στην τρίτη στήλη.

Οι παραπάνω καταγραφές ριπών ανέμου αποτελούν τις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί από την έναρξη λειτουργίας κάθε σταθμού, όπως φαίνεται στην τέταρτη στήλη.