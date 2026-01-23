Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από την κακοκαιρία – Η διαδικασία και τα ποσά

Για τη διαδικασία αποζημίωσης των πολιτών που επλήγησαν από την κακοκαιρία μίλησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Κώστας Κατσαφάδος.

Ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι στελέχη και κλιμάκια από την Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, μαζί με τους εκπροσώπους των δημοτικών αρχών, από το πρωί έχουν μεταβεί στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την κακοκαιρία και έχουν ξεκινήσει την καταγραφή και τις αυτοψίες γύρω από τις ζημιές, τις οποίες έχουν πάθει οι οικίες πολιτών.

Αναφορικά με τα ποσά που θα δοθούν στους πληγέντες, ο κ. Κατσαφάδος δήλωσε ότι αυτά θα είναι 2.000, 4.000 και 6.000 ευρώ σε ό, τι έχει να κάνει με τις οικοσκευές και 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών

«Το μεσημέρι θα έχουμε και μία ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με τη συμμετοχή των δημοτικών αρχών και των δημάρχων Γλυφάδας, Κορωπίου, Ωρωπού και Σαρωνικού, ούτως ώστε να κάτσουμε και από κοινού να δημιουργήσουμε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα τόσο σε ό, τι έχει να κάνει με αποζημιώσεις στους πολίτες, αλλά και να βάλουμε και τυχόν χρηματοδοτήσεις οι οποίες χρειάζονται για έργα πρώτης ανάγκης για να αποκαταστήσουμε ζημιές και βλάβες σε έργα υποδομής», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με τις ζημιές που έχουν υποστεί οι περιουσίες των πολιτών από την κακοκαιρία ο κ. Κατσαφάδος ανέφερε ότι σε ό, τι έχει να κάνει με τα οχήματα, υπάρχει νόμος όπου όλοι θα πρέπει να έχουν ασφαλίσει για φυσικές καταστροφές τα οχήματά τους.

«Σε ό, τι έχει να κάνει με το επίδομα των πρώτων βιοτικών αναγκών και το επίδομα για τις οικοσκευές των πληγέντων πολιτών, γι αυτό γίνονται οι αυτοψίες από τα στελέχη μας, ούτως ώστε να πάνε μαζί με το φύλλο αυτοψίας και με το Ε1 και το Ε9, να προσκομίσουν αυτά τα τρία έγγραφα και να προχωρήσει η διαδικασία για να πάρουν τα χρήματα».

Επιπλέον, ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι «σε ό, τι αφορά την αποκατάσταση δημοσίων και δημοτικών υποδομών, την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, όπου με βάση τα αιτήματα τα οποία θα έχουμε από τους δήμους οι οποίοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα υπάρχουν και οι ανάλογες χρηματοδοτήσεις για έργα αποκατάστασης».

Η διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων από την κακοκαιρία

Για τη διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων ο κ. Κατσαφάδος εξήγησε ότι μετά την ολοκλήρωση απογραφής – αυτοψίας από τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, οι πολίτες θα πρέπει πηγαίνουν στον δήμο τους, μαζί με το δελτίο αυτοψίας και το Ε1 και το Ε9 τους, θα καταθέτουν μια αίτηση, θα τα μαζεύει ο δήμος, θα τα στέλνει στο Υπουργείο και στη συνέχεια μέσα σε τέσσερις μέρες θα λαμβάνουν την αποζημίωση.

Αναφορικά με τα ποσά που θα δοθούν στους πληγέντες, ο κ. Κατσαφάδος δήλωσε ότι αυτά θα είναι 2.000, 4.000 και 6.000 ευρώ σε ό, τι έχει να κάνει με τις οικοσκευές και 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών.

Ο καθορισμός του ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι έχει να κάνει με το ύψος νερού, το οποίο θα καταγράψουν τα συνεργεία ότι μπήκε σε κάθε οίκημα.

Για τις επιχειρήσεις ο κ. Κατσαφάδος ανέφερε ότι στη συνεδρίαση, η οποία θα γίνει στις 3 το μεσημέρι, θα είναι και ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, σημειώνοντας ότι τις αυτοψίας στις επιχειρήσεις τις κάνουν συνεργεία της Περιφέρειας, όπου και εκεί θα θέσουν ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες άμεσα και να στείλουν τα απαραίτητα έγγραφα για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.