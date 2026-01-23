newspaper
23.01.2026 | 08:52
Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κακοκαιρία στην Αττική: Στο ίδιο έργο θεατές – Τα νότια προάστια μετρούν τις πληγές τους
Ελλάδα 23 Ιανουαρίου 2026 | 09:28

Κακοκαιρία στην Αττική: Στο ίδιο έργο θεατές – Τα νότια προάστια μετρούν τις πληγές τους

Η κακοκαιρία που χτύπησε την Αττική ανέδειξε με τραγικό τρόπο πως η πρωτεύουσα είναι ανοχύρωτη απέναντι στις φυσικές καταστροφές - Τι μέρα μπορούν να ληφθούν

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Spotlight

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η Άνω Γλυφάδα ενώ συνεργεία του δήμου και της περιφέρειας προσπαθούν να απομακρύνουν τον μεγάλο όγκο μπάζων και φερτών υλικών που κατέβηκαν από τον Υμηττό με το νερό της βροχής. Παρόμοιες είναι οι εικόνες και στη Βάρη αλλά και τις υπόλοιπες περιοχές των νοτίων προαστίων που χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία.

Ο θάνατος της 56χρονης γυναίκας στην Άνω Γλυφάδα που παρασύρθηκε από τα νερά ρίχνει βαριά σκιά στην περιοχή και υπογραμμίζει το αίσθημα ευαλωτότητας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες απέναντι σε ακραία φαινόμενα, που όμως έχουν μπει στην ημερήσια διάταξη λόγω κλιματικής κρίσης, και απέναντι στην αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να προστατεύσει και να προλάβει τα χειρότερα ακόμα και στην καρδιά του αστικού ιστού.

Από τα μπαζωμένα ρέματα και την απουσία των αντιπλημμυρικών έργων μέχρι τις συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων και την πανάκεια του 112, οι πολίτες βρίσκονται εκτεθειμένοι. Η 56χρονη εκπαιδευτικός που έχασε τη ζωή της  ενώ επέστρεφε από το φροντιστήριο, με την ΟΙΕΛΕ να επισημαίνει ότι ενώ το κράτος έκλεισε τα σχολεία λόγω κακοκαιρίας δεν έκανε το ίδιο με τις απογευματινές εκπαιδευτικές δομές.

Σύσκεψη για την εκτίμηση των ζημιών

Σήμερα ξεκίνησαν οι αυτοψίες στους δήμους Γλυφάδας και Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης για να εκδοθούν οι αποζημιώσεις. Οι εν λόγω δήμοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο.

Ο αντιδήμαρχος πόλης και καθημερινότητας Γλυφάδας, Νίκος Τσαμπίρας, μίλησε από το σημείο στο MEGA λέγοντας ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκατάστασης. «Στην Ανθέων η εικόνα είναι βιβλικής καταστροφής, το βουνό κατέβηκε στην πόλη», ανέφερε.

Η νέα καταστροφή ανέδειξε το πόσο ανοχύρωτη είναι όχι μόνο η περιοχή αλλά συνολικά το λεκανοπέδιο της Αττικής. Οι πυρκαγιές των τελευταίων ετών σε συνδυασμό με τη ραγδαιότητα των φαινομένων λόγω κλιματικής κρίσης δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα ικανό να προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές.

Ειδικοί που μίλησαν στο MEGA εξέφρασαν αυτόν τον προβληματισμό, σημειώνοντας ότι ο τρόπος οικιστικής ανάπτυξης των τελευταίων δεκαετιών δεν αφήνει πολλά περιθώρια αντιδράσεων

Λέκκας: Δεν μπορούν να γίνουν μεγάλα έργα στην Αττική

Ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας εξήγησε για ποιο λόγο είχαμε τόσο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στη συγκεκριμένη περιοχή. «Αυτό που έγινε στη Γλυφάδα είναι το εξής. Πολύ μεγάλα ύψη βροχής που υπερέβησαν τα 150 χιλιοστά. Ταυτόχρονα είχαμε μεγάλη ραγδαιότητα του φαινομένου στις δυτικές πλευρές του Υμηττού. Η μορφολογία του εδάφους επίσης ευνοεί τη μετακίνηση μεγάλων όγκων λόγω νερού. Ο αρχικός όγκος νερού που έπεσε μπορεί να διπλασιάστηκε λόγω των φερτών υλικών».

Σε σχέση με το πώς μπορεί να οχυρωθεί η περιοχή για να μην συμβεί το ίδιο στην επόμενη έντονη κακοκαιρία ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα καθώς τα υδρογραφικό δίκτυο που είναι πάνω στον Υμηττό εξαφανίζεται μόλις αρχίσει το αστικό περιβάλλον.

«Η Ανθέων ήταν κοίτη που μπαζώθηκε. Δεν είναι αυθαίρετα. Όταν εντάσσονται περιοχές στο σχέδιο πόλης πρέπει να γίνονται και οι απαραίτητες μελέτες κινδύνου», ανέφερε.

Ωστόσο πρόσθεσε ότι θα μπορούσαν να γίνουν μικρά φράγματα στον Υμηττό που τουλάχιστον θα απομείωναν τη σφοδρότητα των φαινομένων, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχουν έργα υποδομής τέτοια που να μπορούν να υποδεχτούν τον όγκο νερού που πέφτει σε ένα αστικό τοπίο όπως η Αττική.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Μιχάλης Διακάκης, επίκουρος καθηγητής γεωγραφίας και κλιματολογίας, έκανε λόγο για δισεπίλυτα προβλήματα. «Οι διατομές που έχουν οι αγωγοί στο λεκανοπέδιο δεν αρκούν για ένα ακραίο φαινόμενο. Κάθε ορεινός χείμαρρος μπορεί να προκαλέσει το ίδιο πρόβλημα. Οι εκτεταμένες πυρκαγιές στα βουνά της Αττικής συμβάλουν στο πρόβλημα. Μία παρέμβαση είναι τα φράγματα ανάσχεσης στα βουνά για τα φερτά υλικά. Έχουν χαμηλό κόστος και τεχνικά είναι πιο εύκολα».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «το ελληνικό κράτος πρέπει να εντάξει στη χωροταξία τους κινδύνους φυσικών καταστροφών. Το κράτος που επισημαίνει τους κινδύνους δίνει άδειες για να χτίσουμε μέσα στις ζώνες κινδύνου».

Ο Δημήτρης Εμμανολούδης, καθηγητής διευθέτησης ορεινών υδάτων, εξήγησε ότι πρέπει όλοι να έχουμε κατά νου ότι το νερό κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα στην άσφαλτο από ότι μέσα στις κοίτες του ποταμού, καθώς δεν συναντά εμπόδια.

Με αφορμή τον θάνατο της 56χρονης επεσήμανε ακόμα ότι ακόμα και 10 ή 15 εκατοστά βροχής είναι ικανά να μας ρίξουν κάτω με ολέθρια αποτελέσματα. Αναφορικά με τα φράγματα που συμφώνησε ότι πρέπει να γίνουν, είπε ότι αυτά πρέπει να τοποθετηθούν όσο πιο περιφερειακά γίνεται στον ορεινό όγκο.

