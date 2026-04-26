Μπορεί το Μουντιάλ 2026 να βάλει τέλος στον πόλεμο των Μπέκαμ; – «Κοινή λατρεία»

Το Μουντιάλ 2026 θα φέρει τη δυναστεία Μπέκαμ κοντά ξανά, γράφουν τα βρετανικά ταμπλόιντ για την πολύμηνη ρήξη ανάμεσα στους Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ και τον πρωτότοκο τους Μπρούκλιν. Ωστόσο τα πρώτα δείγματα διαψεύδουν τους προφήτες υποστηρίζουν τα αμερικανικά.

Η εβδομάδα που πέρασε θα μπορούσε να ήταν θριαμβευτική. Η Βικτόρια Μπέκαμ παρουσίασε τη νέα της συλλογή στο Μανχάταν και το event ήταν μια «απόλυτη επιτυχία». Τα κομμάτια εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως, ενώ η ίδια τιμήθηκε ως μία από τις εκατό προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο από το περιοδικό ΤIME.

Στο πλευρό της βρισκόταν η γνωστή «ομάδα» υποστήριξης: ο Ντέιβιντ, ο Κρουζ και η μικρή Χάρπερ. Ωστόσο, η απουσία του εικοσιεπτάχρονου Μπρούκλιν ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή, μαρτυρώντας πως η κρίση που μαστίζει την οικογένεια κάθε άλλο παρά παροδική είναι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της οικογένειας, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια έχουν να έρθουν σε οποιαδήποτε επαφή με τον γιο τους εδώ και δώδεκα μήνες.

Ο Μπρούκλιν φαίνεται πως διατηρεί μια τυπική και αραιή επικοινωνία μόνο με τους παππούδες του, τη Σάντρα Μπέκαμ και τους γονείς της Βικτόρια, Τζάκι και Τόνι, μέσω γραπτών μηνυμάτων.

Η σοκαριστική δημόσια τοποθέτηση του Μπρούκλιν τον περασμένο Ιανουάριο, όπου κατηγόρησε τους γονείς του ότι θέτουν το εμπορικό σήμα Μπέκαμ πάνω από τα ίδια τους τα παιδιά, φαίνεται πως ήταν η χαριστική βολή.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται συχνά η σύζυγος του Μπρούκλιν, Νικόλα Πελτζ. Πηγές αναφέρουν πως η ίδια θεωρεί ότι η οικογένεια Μπέκαμ δεν κάνει καλό στον σύζυγό της, ενθαρρύνοντάς τον να κρατήσει αποστάσεις.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν μαρτυρίες που θέλουν τον ίδιο τον Μπρούκλιν να είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της ρήξης, επιδιώκοντας την ανεξαρτησία του.

Οι ρίζες της κόντρας εντοπίζονται ήδη από την περίοδο του γάμου τους το 2022, με τις φήμες για τη διαμάχη γύρω από το νυφικό και την υποτιθέμενη «εισβολή» της Βικτόρια στον πρώτο χορό του ζευγαριού να αναθερμαίνονται διαρκώς.

Πρόσφατα επεισόδια στο Λονδίνο, όπου το ζευγάρι επέλεξε να μείνει κλεισμένο σε ένα ξενοδοχείο αντί να παραστεί στα γενέθλια του Ντέιβιντ λόγω της παρουσίας πρώην συντρόφων του Μπρούκλιν, επιδείνωσαν την κατάσταση.

Παρά τη θλίψη και το σοκ, η πλευρά των γονέων επιλέγει τη στρατηγική της σιωπής και της διαρκούς ετοιμότητας.

Η Βικτόρια, σε πρόσφατη συνέντευξή της, τόνισε πως προτεραιότητά της είναι πάντα η προστασία των παιδιών της, ενώ δηλώνει πως έχει μάθει να αγνοεί τον θόρυβο των μέσων ενημέρωσης.

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια συνεχίζουν να αναρτούν παλιές φωτογραφίες με τον Μπρούκλιν, στέλνοντας το μήνυμα πως η πόρτα παραμένει ανοιχτή.

Ωστόσο, η πραγματικότητα παραμένει σκληρή. Ο Μπρούκλιν απουσίασε από κορυφαίες στιγμές της οικογένειας, όπως η ανακήρυξη του πατέρα του σε ιππότη και τα πεντηκοστά του γενέθλια, επιλέγοντας να χτίσει τη δική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας που κάποτε τον περιέβαλλαν ως αναπόσπαστο μέλος της δυναστείας Μπέκαμ.

Όταν η μητέρα του Βικτόρια γιόρταζε τη συμφωνία της με τη Gap, ο Μπρούκλιν απολάμβανε τη δική του δόξα μαγειρεύοντας σε δικό του event στην άλλη όχθη, το δικό του Λος Άντζελες.

Αν και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ένα αθλητικό γεγονός που αποτελούσε ανέκαθεν τον «συνεκτικό ιστό» της δυναστείας Μπέκαμ, καθώς ολόκληρη η δημόσια και ιδιωτική τους ζωή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το άθλημα θα μπορούσε να τους ενώσει, όλα δείχνουν πως η υπόθεση θα διαψευστεί.

Τα βρετανικά ταμπλόιντ πίστευαν πως το Παγκόσμιο Κύπελλο το οποίο και θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό θα «τους έφερνε κοντά» -δεδομένου ότι ο Μπρούκλιν και η Νικόλα κατοικούν μόνιμα στο Λος Άντζελες και οι γονείς του που συνήθως μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ Λονδίνου και Μαϊάμι θα εκμηδενιστεί.

Η οικογένεια Μπέκαμ σχεδιάζει να εγκατασταθεί στην Αμερική για όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, δημιουργώντας αναπόφευκτα ευκαιρίες για «τυχαίες» ή προγραμματισμένες συναντήσεις σε ουδέτερο έδαφος.

Επιπλέον ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ως ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι και παγκόσμιος πρεσβευτής του ποδοσφαίρου,θα βρίσκεται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων. Θα υποδεχθεί υψηλούς προσκεκλημένους, όπως τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, και θα διοργανώσει πληθώρα εκδηλώσεων.

View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham)

Σε τέτοιας κλίμακας γεγονότα, η απουσία του πρωτότοκου γιου θεωρείται επικοινωνιακά «καταστροφική» για το προφίλ της οικογένειας.

Οι ελπίδες των φίλων της οικογένειας βασίστηκαν στο ότι ο Μπρούκλιν ίσως επιλέξει να στηρίξει τον πατέρα του σε μια τόσο κορυφαία στιγμή της καριέρας του, βάζοντας στην άκρη τις προσωπικές διαφορές.

Άλλωστε ο Μπρούκλιν μεγάλωσε μέσα στα γήπεδα, ακολουθώντας τον πατέρα του σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. «Το ποδόσφαιρο είναι η κοινή γλώσσα που μιλούν πατέρας και γιος» γράφει η Express.

«Η ατμόσφαιρα ενός Μουντιάλ, η οποία είναι φορτισμένη με συναίσθημα και εθνική υπερηφάνεια, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ο ιδανικός καταλύτης για να σπάσει ο πάγος, μακριά από τις διαμάχες για τα νυφικά και τις δημόσιες δηλώσεις στο Instagram» προσθέτει.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας, αν ο Μπρούκλιν επιλέξει να απέχει επιδεικτικά και από αυτό το γεγονός, τότε το χάσμα ίσως καταστεί πλέον οριστικό και αδιαπέραστο.