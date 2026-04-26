Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου

Πολλά χρόνια πριν η Ίσα Ρέι καταφέρει να καθιερωθεί στο Χόλιγουντ ως μια επιτυχημένη παραγωγός και ηθοποιός, είχε την ευκαιρία να ακούσει μια πολύτιμη συμβουλή από την Μάγια Αγγέλου, η οποία την βοήθησε στη μετέπειτα πορεία της ζωής της.

Σε μια συζήτηση στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Create Canva/Building Creative Empires for Social Good» στο στάδιο SoFi του Λος Άντζελες στις 16 Απριλίου, η Ρέι ρωτήθηκε από τη συντονίστρια Λίλι Γουόρκνε σχετικά με το ποια «συμβουλή θα ήθελε να της είχε δώσει κάποιος όταν ήταν νεότερη και που ίσως να της είχε εξοικονομήσει χρόνο, χρήματα ή ενέργεια».

«Δείξε εμπιστοσύνη στο ένστικτο»

Σε απάντηση, η Ίσα Ρέι αναφέρθηκε σε κάτι που είχε πει κάποτε η αείμνηστη Μάγια Αγγέλου, η οποία πέθανε σε ηλικία 86 ετών τον Μάιο του 2014.

«Η Μάγια συνήιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε η Ρέι. «Αν έχεις ένα προαίσθημα, προφανώς, το ένστικτό σου σου λέει όλα όσα ξέρεις».

«Έχω βρεθεί σε καταστάσεις όπου προσπάθησα να δώσω σε κάποιον το πλεονέκτημα της αμφιβολίας, αλλά κατά βάθος ήξερα ότι μου δημιουργεί άγχος ή ότι υπάρχει κάτι που μόλις είδα και που μπορεί να μην είναι καλό, αλλά ίσως να κάνω λάθος», συνέχισε.

«Αν νιώσεις κάτι τέτοιο ή δεις κάτι που δεν σου αρέσει, δείξε εμπιστοσύνη στο ένστικτο σου. Έχω δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Το κάνω αυτό περισσότερο στην επαγγελματική μου ζωή παρά στην προσωπική μου, κάτι που είναι λίγο παράδοξο, γιατί θέλω να [έχω] πίστη στους ανθρώπους και… στον εαυτό μου».

Ανοίγουν οι πόρτες

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Ίσα Ρέι αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι το «μεγαλύτερο της επίτευγμα» ήταν το ότι, μέσω της σειράς «Insecure», άνοιξε «τις πόρτες για τόσους άλλους σεναριογράφους, δημιουργούς, παραγωγούς και ανθρώπους που κάνουν καταπληκτικά πράγματα».

Η τηλεοπτική σειρά προβλήθηκε από το 2016 έως το 2021, και η Ρέι έλαβε τρεις υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy για την ερμηνεία της στην κατηγορία «Καλύτερη Πρωταγωνίστρια σε Κωμική Σειρά».

«[Αυτό συνέβη] σε μια εποχή που δεν γίνονται κωμωδίες από μεγάλα στούντιο, και με την πίεση ότι, αν αυτό δεν πετύχει, τότε δεν θα κάνουν άλλες κωμωδίες με μαύρους πρωταγωνιστές — ειδικά με δύο μαύρες γυναίκες», είπε η Ρέι.

«Τώρα, υπάρχει η ευκαιρία να δημιουργήσω περισσότερες ταινίες και, κατά μία έννοια, να επαναφέρω τις κωμωδίες», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: People