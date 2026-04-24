Καμία σχέση ο ορισμός του Ευαγγέλου με τα ντέρμπι της Super League

Η ΕΠΟ και η ΚΕΔ του Λανουά προσπαθούν να παρουσιάσουν ως κατόρθωμα ότι Έλληνας διαιτητής θα σφυρίξει μετά από εννέα χρόνια σε τελικό Κυπέλλου, όπου ορίστηκε ο Αθηναίος Άγγελος Ευαγγέλου. Μπορεί παρουσιάζουν ως επιτυχία τη συγκεκριμένη επιλογή, όπως και γενικά ότι όρισαν μόνο Έλληνες διαιτητές στη διοργάνωση, όμως κάτι τέτοιο αποτελεί «μαγική εικόνα».

Ο βασικός λόγος είναι ότι στον τελικό Κυπέλλου Betsson αναμετρώνται, το Σάββατο 25/4, οι ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, άρα και ζευγάρι πρωταθλήματος να ήταν, Έλληνας διαιτητής έπρεπε να οριστεί. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι αποτελεί ευνοϊκή συγκυρία λόγω του ζευγαριού των φιναλίστ.

Μη ανάληψη ευθύνης

Παράλληλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΟΦΗ ζήτησε ξένο διαιτητή στο VAR, αίτημα που δεν έγινε αποδεκτό, καθώς η ΚΕΔ όρισε τον Παπαπέτρου (Αθηνών) και AVAR τον Φωτιά. Ο ΟΦΗ αντέδρασε επειδή δεν έγινε δεκτό το αίτημά του, άρα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές. Καθόλου τυχαίο ότι η ΚΕΔ δεν εξήγησε τους λόγους της απόρριψης του αιτήματος του ΟΦΗ, μην τολμώντας να πάρουν την ευθύνη «στα ίσα». Ουσιαστικά πρόκειται για μη ανάληψη ευθύνης, όμως ο Λανουά παραβλέπει ότι ορισμοί σημαίνουν ευθύνη.

Δήλωση που δεν ισχύει

Με αφορμή τον ορισμό τους στα δύσκολα ματς Κυπέλλου Betsson, όπου στα ντέρμπι έμπαιναν ξένοι στο VAR, κακά τα ψέματα στα περισσότερα χρειάστηκε να παρέμβουν οι αλλοδαποί για να διορθώσουν λάθη, έγινε «ντόρος» υπέρ των Ελλήνων διαιτητών. «Θεωρώ ότι το μέτρο ήταν επιτυχημένο και για αυτόν τον λόγο αγκαλιάστηκε από το σύνολο των ΜΜΕ και του κόσμου. Πραγματικά εύχομαι για όλους σας αυτό να συνεχιστεί», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης κατά την τελετή (24/2) παράδοσης των σημάτων στους διεθνείς ρέφερι, μια εκδήλωση που έγινε κεκλεισμένων των θυρών στα γραφεία της ΕΠΟ. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Παραδέχθηκε και ο ίδιος

Εκεί ο Γκαγκάτσης είπε και ότι «σκοπός μας είναι κάποια στιγμή το εν λόγω μέτρο να επεκταθεί, με τη σύμφωνη γνώμη των ΠΑΕ, και στο ελληνικό πρωτάθλημα». Άρα, η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League, κάτι που δεν αναμένεται να γίνει ούτε την επόμενη σεζόν, δεν εξαρτάται από τον ορισμό του Άγγελου Ευαγγέλου (Αθηνών) στον τελικό Κυπέλλου αλλά από το τι θα κάνουν οι ΠΑΕ που πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, όπου δεν εμπιστεύονται ακόμη τους Έλληνες διαιτητές. Άλλωστε, μέχρι και ο Λανουά δήλωσε ότι πρέπει να περάσουν τέσσερα χρόνια για να γίνει αυτό και απομένουν άλλα τρία, χωρίς να υπολογίζεται η τρέχουσα σεζόν.

Ούτε που συζήτησαν

Εννοείται ότι αν ο Ευαγγέλου και ο VAR Παπαπέτρου δεν πάνε καλά θα είναι πισωγύρισμα για την Ελληνική διαιτησία. Όμως, το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League είναι αποκλειστικά των ΠΑΕ που το περασμένο καλοκαίρι δεν συζήτησαν καν σχετικό αίτημα του Λανουά!