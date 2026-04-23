«Ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε ήδη τον αντικαταστάτη του Μίλερ-ΜακΙντάιρ»
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, ο Ερυθρός Αστέρας φαίνεται πως κινείται για την αντικατάσταση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, έχοντας εντοπίσει ήδη τον στόχο του.
Το όνομα του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ επέστρεψε δυναμικά χθες (22/4) στη δημοσιότητα, καθώς διάφορα ρεπορτάζ έκαναν λόγο για έτοιμη συμφωνία με τον Ολυμπιακό, ώστε ο Αμερικανός γκαρντ (με βουλγάρικο διαβατήριο) να συνεχίσει στον Πειραιά για τα επόμενα 2+1 χρόνια.
Λίγο μετά την είδηση για τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ξεκίνησαν τα σενάρια για την αντικατάσταση του, με τον Κρις Τζόουνς να φαίνεται πως είναι το φαβορί για να πάρει τη θέση του, σύμφωνα με το BasketNews, αν ο 31χρονος γκαρντ αποχωρήσει από τον σύλλογο του Βελιγραδίου.
Στον Ερυθρό είναι έτοιμοι για το «αντίο» του Μίλερ-ΜακΙντάιρ
Το γεγονός αυτό δείχνει πως οι Σέρβοι θέλουν να είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, προσθέτοντας στο ρόστερ τους έναν παίκτη με εμπειρία σε αυτό το επίπεδο που επίσης προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Οι Ισραηλινοί δεν φαίνονται διατεθειμένοι να τον αφήσουν έτσι απλά να φύγει, και σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας είναι έτοιμοι να του προσφέρουν νέο διετές συμβόλαιο με απολαβές 1,2 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.
