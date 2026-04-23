Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/4): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-ΖΑΟΝ στο βόλεϊ και το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στο χάντμπολ

Πολιτική Γραμματεία

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Η οργή παραμένει, παρά το «μάζεμα» των διαφοροποιήσεων

Παρά τον σχετικά μικρό τελικά αριθμό διαφοροποιήσεων από την πρωθυπουργική γραμμή, η Κ.Ο. της ΝΔ εξακολουθεί να βράζει, ενώ η δυσαρέσκεια για την απαξίωση του ρόλου του βουλευτή, που καταλογίζεται στο Μαξίμου, φουντώνει ενόψει και των προαναγγελθεισών «θεσμικών» πρωτοβουλιών Μητσοτάκη σχετικά με τον εκλογικό νόμο και τον τρόπο εκλογής των βουλευτών.