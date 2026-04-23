Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη

Την ευθύνη για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του πραγματογνώμονα και καθηγητή στο ΕΜΠ, Δημήτρη Καρώνη, ανέλαβε η οργάνωση «Κομμάντο Κυριάκος Ξυμητήρης».

Σημειώνεται ότι το όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο δίπλα στη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών στην πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, κάηκε ολοσχερώς παρά την επέμβαση δέκα πυροσβεστών με τρία οχήματα. Η επίθεση συνέβη τη Δευτέρα, 20 Απριλίου.

Στο εκτενές κείμενο που δημοσιεύτηκε στον αναρχικό ιστότοπο «indymedia», σημειώνεται μεταξύ άλλων πως «αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του καθηγητή Δημήτρη Καρώνη στη Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου ο οποίος κατ’ εντολήν της ΝΔ μπάζωσε το πόρισμα για τα Τέμπη».

Ο καθηγητής Δημήτρης Καρώνης είναι ο συντάκτης του πορίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο απέδιδε τη δημιουργία της πυρόσφαιρας στα έλαια σιλικόνης. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, οι δράστες της εμπρηστικής επίθεσης φέρεται να ήταν 4 άτομα.

Σημειώνεται ότι τον Μάιο του 2025 είχε πραγματοποιηθεί εμπρηστική επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε ο τότε αντιπρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου. Την ευθύνη, τότε, είχε αναλάβει η ίδια ομάδα που υπογράμμιζε στην ανακοίνωσή της ότι «για το σύστημα ο Παπαδημητρίου και ο κάθε Παπαδημητρίου μπορεί να είναι αναλώσιμοι, για εμάς θα είναι στόχοι».