Εννέα χρόνια μετά την υπόθεση δολοφονίας του 11χρονου Μάριου που έχασε τη ζωή του μέσα στο σχολείο του από αδέσποτη σφαίρα, στο Μενίδι, ενώ μέλη μιας οικογένειας Ρομά που πανηγύριζαν για την αποφυλάκιση κάποιου δικού τους πυροβολούσαν στον αέρα, συνεχίζεται η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση με τους γονείς να περιμένουν τη δικαίωση του παιδιού τους.

Ο Θανάσης Σουλούκος και η Διονυσία Ντούλια, γονείς του μικρού Μάριου, μίλησαν στο Mega για τη δίκη και όσα βιώνουν εννέα χρόνια μετά, παλεύοντας για τη δικαίωση του παιδιού τους παρά τις συνεχείς αναβολές και καθυστερήσεις της δίκης.

«Μας ρωτήσατε πώς αντέξαμε εννιά χρόνια. Βάλαμε στοίχημα να δικαιωθεί ο Μάριος, ότι δεν θα κάναμε πίσω ούτε εκατοστό. Όλα αυτά τα χρόνια παλεύουμε, δίνουμε τη μία μάχη μετά την άλλη. Μαζί με τον δικηγόρο μας και το επιτελείο του. Είναι ένας Γολγοθάς, οπότε φτάσαμε με πάρα πολύ αργά βήματα εδώ. Ξεκίνησε η δίκη προχθές, χθες διακόπηκε πάλι», είπε αρχικώς η χαροκαμένη μητέρα.

Και πρόσθεσε: «Η οργή που έχουμε, η αγανάκτηση δεν περιγράφεται. Εξοργιζόμαστε γιατί μας εμπαίζουν. Κυριολεκτικά είμαστε στην απόλυτη ασυδοσία τους. Μας κοροϊδεύουν».

Στη συνέχεια, ο πατέρας του Μάριου ερωτηθείς αν έβλεπε για πρώτη φορά τους κατηγορουμένους στη δίκη, δήλωσε: «Δύο μέρες τώρα, η δικαστική αίθουσα συναισθηματικά ήταν πολύ φορτισμένη. Υπήρχαν εκεί πέρα φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές του Μάριου, άνθρωποι κάθε ηλικίας ήρθαν να μας στηρίξουν για τον άδικο χαμό αυτού του παιδιού. Ανέβηκα να καταθέσω και ακριβώς πίσω μου ήταν οι δολοφόνοι του παιδιού μου. Ένιωσα πολύ μεγάλη οργή και θυμό, αλλά δεν έπρεπε να αντιδράσω και δεν αντίδρασα».

Τραγωδία στο Μενίδι: «Τα στόματα πρέπει να ανοίξουν»

Ο ίδιος ακολούθως απηύθυνε έκκληση στον κόσμο να δώσει όποια πληροφορία γνωρίζει: «Κάνω έκκληση στον κόσμο μέσα από την ψυχή μου, όσες δυνάμεις μου έχουν απομείνει ακόμη, αν κάποιος γνωρίζει κάτι, να έρθει να καταθέσει. Τα στόματα πρέπει να ανοίξουν. Δεν φοβόμαστε πλέον τίποτα. Απολύτως τίποτα. Εκείνο το βράδυ πολλοί άνθρωποι ειδοποίησαν την Αστυνομία. Είναι κάτι που μας αφορά όλους. Πρέπει ο Μάριος, η μνήμη του Μάριου πρέπει να δικαιωθεί».

Ο κ. Σουλούκος αναφέρθηκε στη διαδικασία, λέγοντας ότι «το δικαστήριο χθες διακόπηκε γιατί πολλοί μάρτυρες που κλήθηκαν, δεν ήρθαν ποτέ να καταθέσουν. Αναγκάστηκε το δικαστήριο με βίαιη προσαγωγή να τους φέρει στις 5 Μαΐου. Αν κάποιος… το λέω και πάλι, να έρθει να καταθέσει, τον παρακαλώ πάρα πολύ, είναι μια απόφαση που μας αφορά όλους πλέον. Αυτή τη φορά ήταν το δικό μου παιδί. Μπορεί να ήταν κάποιο άλλο παιδί».

Ερωτηθείς γιατί η δίκη καθυστερεί τόσο πολύ, είπε ότι «μέχρι έξι χρόνια, η Αστυνομία έψαχνε συνέχεια την υπόθεση, δεν μπορούσε να την δέσει, ήταν δύσκολη. Τώρα τρία χρόνια πάμε συνέχεια σε αναβολές».

Ακολούθως, ο ίδιος τόνισε πόση σημασία έχει η δικαίωση του μικρού Μάριου, καθώς «αυτή η απόφαση μπορεί να αλλάξει τα πάντα εδώ στην περιοχή μας. Ο νόμος πρέπει να βγει μπροστά. Να υπάρχει εφαρμογή. Κύριοι, μέχρι εδώ, τέλος. Από εδώ και πέρα θα έχετε να κάνετε με τον νόμο. Ο καθένας θα πάρει αυτό που δικαιούται».

Σε άλλο σημείο ο ίδιος είπε ότι από πληροφορίες που έχει και από την έρευνα που έχει κάνει αυτά τα χρόνια, το μοιραίο βράδυ πρέπει να ήταν πάνω από 30 με 40 άτομα σίγουρα. «Πέσανε πάνω από 25 πυροβολισμούς εκείνο το βράδυ. Πολλοί άνθρωποι ειδοποίησαν την Αστυνομία» σημείωσε.