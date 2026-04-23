Πώς ο πόλεμος «μπλόκαρε» τα κουτάκια της Diet Coke στην Ινδία

Στα πολυσύχναστα σούπερ μάρκετ του Νέου Δελχί, όπου τα ράφια είναι συνήθως γεμάτα με κάθε λογής προϊόντα, ένα γνώριμο προϊόν αρχίζει να γίνεται… σπάνιο. Η Diet Coke, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αναψυκτικά παγκοσμίως, χάνει τη «λάμψη» της στην Ινδία, όχι λόγω αλλαγής στις προτιμήσεις των καταναλωτών, αλλά εξαιτίας μιας γεωπολιτικής κρίσης που εκτυλίσσεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Πώς ο πόλεμος επηρεάζει τη διαθεσιμότητα στην Ινδία

Η σύγκρουση στο Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις στις μεταφορές από τον Κόλπο, επηρεάζοντας άμεσα την παγκόσμια παραγωγή αλουμινίου. Η περιοχή καλύπτει περίπου το 9% της παγκόσμιας παραγωγής, όμως από τα τέλη Φεβρουαρίου, η de facto παρεμπόδιση των θαλάσσιων οδών έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Στην Ινδία, όπου η Diet Coke διατίθεται αποκλειστικά σε αλουμινένια κουτάκια, η επίπτωση είναι άμεση και ορατή: λιγότερα προϊόντα στα ράφια, καθυστερήσεις στις παραδόσεις και περιορισμοί στις παραγγελίες, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Οι περιορισμοί και οι ελλείψεις στην αγορά

Οι διανομείς αναφέρουν ότι η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε περιορισμό της διάθεσης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν καλύπτει πλήρως τις παραγγελίες. «Κάνουμε παραγγελίες, αλλά μας ενημερώνουν ότι υπάρχει έλλειψη λόγω του πολέμου», δηλώνει ένας διανομέας.

Την ίδια στιγμή, το κόστος παραγωγής αυξάνεται, καθώς η ενεργειακή κρίση επιβαρύνει τόσο την παραγωγή κουτιών όσο και άλλων υλικών συσκευασίας.

Παρότι η παραγωγή συνεχίζεται, δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση.

Η στροφή σε εναλλακτικά προϊόντα

Η Ινδία αποτελεί βασική αγορά ανάπτυξης για την εταιρεία, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα χαμηλής ή μηδενικής ζάχαρης. Ωστόσο, η τρέχουσα κρίση οδηγεί σε αναπροσαρμογές: οι λιανοπωλητές προωθούν πλέον περισσότερο την Coke Zero, που διατίθεται σε πλαστικά μπουκάλια και είναι πιο εύκολα διαθέσιμη.

Οι αντιδράσεις των καταναλωτών

Οι καταναλωτές δεν έμειναν αμέτοχοι. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η έλλειψη της Diet Coke έχει γίνει θέμα συζήτησης, με τους χρήστες να δημοσιεύουν βίντεο και memes που αποτυπώνουν την απογοήτευσή τους.

Η κρίση αυτή αποδεικνύει πώς μια διεθνής σύγκρουση μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τις πιο καθημερινές μας συνήθειες — μέχρι και το τι βρίσκουμε στο ψυγείο μας…

