Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί μεταξύ Χίλεροντ και Κάγκερουπ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης - Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερα
Τέσσερις άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη μετωπική σύγκρουση δύο τρένων στη Δανία που προκάλεσε τον τραυματισμό συνολικά δεκαεπτά ανθρώπων, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ritzau επικαλούμενο τις υπηρεσίες υγείας.
Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί μεταξύ Χίλεροντ και Κάγκερουπ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης, ανέφεραν η αστυνομία και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
«Σημειώθηκε ένα σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα. Δύο τρένα συγκρούστηκαν και η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί τόπου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η τοπική αστυνομία.
«Λάβαμε την ειδοποίηση ακριβώς στις 06:30.», δήλωσε στο AFP ο Τιμ Σίμονσεν, εκπρόσωπος των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
«Όλοι οι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί από το τρένο κι επομένως δεν έχει παγιδευτεί κανένας», πρόσθεσε ο ίδιος.
Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερα, όπως έγραψε στο Χ η πυροσβεστική υπηρεσία.
Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα είναι σπάνια στη Δανία, αλλά το 2019, μια σύγκρουση επιβατικού τρένου είχε ως αποτέλεσμα οκτώ θανάτους και 16 τραυματισμούς. Τον Αύγουστο του 2025, ένα άτομο σκοτώθηκε έπειτα από τη σύγκρουση τρένου με αγροτικό όχημα.
Το δημόσιο δίκτυο DR μετέδωσε πλάνα από δύο τρένα κίτρινου και γκρι χρώματος που αμφότερα φέρουν εμφανείς ζημιές στο μπροστινό τους τμήμα και είναι ακινητοποιημένα σε μια δασική περιοχή.
