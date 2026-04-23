Σημαντική είδηση:
23.04.2026 | 10:46
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: 17 τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 23 Απριλίου 2026, 10:46

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί μεταξύ Χίλεροντ και Κάγκερουπ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης - Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερα

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Τέσσερις άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη μετωπική σύγκρουση δύο τρένων στη Δανία που προκάλεσε τον τραυματισμό συνολικά δεκαεπτά ανθρώπων, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ritzau επικαλούμενο τις υπηρεσίες υγείας.

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί μεταξύ Χίλεροντ και Κάγκερουπ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης, ανέφεραν η αστυνομία και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

«Σημειώθηκε ένα σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα. Δύο τρένα συγκρούστηκαν και η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί τόπου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η τοπική αστυνομία.

«Λάβαμε την ειδοποίηση ακριβώς στις 06:30.», δήλωσε στο AFP ο Τιμ Σίμονσεν, εκπρόσωπος των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Στιγμιότυπο από τη σύγκρουση τρένων στη Δανία

«Όλοι οι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί από το τρένο κι επομένως δεν έχει παγιδευτεί κανένας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερα, όπως έγραψε στο Χ η πυροσβεστική υπηρεσία.

Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα είναι σπάνια στη Δανία, αλλά το 2019, μια σύγκρουση επιβατικού τρένου είχε ως αποτέλεσμα οκτώ θανάτους και 16 τραυματισμούς. Τον Αύγουστο του 2025, ένα άτομο σκοτώθηκε έπειτα από τη σύγκρουση τρένου με αγροτικό όχημα.

Το δημόσιο δίκτυο DR μετέδωσε πλάνα από δύο τρένα κίτρινου και γκρι χρώματος που αμφότερα φέρουν εμφανείς ζημιές στο μπροστινό τους τμήμα και είναι ακινητοποιημένα σε μια δασική περιοχή.

World
Ομόλογα: Ο διπλός πονοκέφαλος για το χρέος – Η δύσκολη ισορροπία

Ομόλογα: Ο διπλός πονοκέφαλος για το χρέος – Η δύσκολη ισορροπία

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Κόσμος
Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
Τουρκία: Ψηφίστηκε νόμος που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Πότε θα εφαρμοστεί 23.04.26

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών ψήφισε η Τουρκία

Οι ανήλικοι της ομάδας αυτής θα απαγορεύεται να εγγράφονται σε πλατφόρμες social media και αυτές με τη σειρά τους θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας

Σύνταξη
Απολύθηκε ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ μετά από σύγκρουση με τον υπουργό Άμυνας
Αναβρασμός 23.04.26

Απολύθηκε ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ μετά από σύγκρουση με τον υπουργό Άμυνας

Η ξαφνική αποχώρηση του Φέλαν από τη θέση του ανακοινώθηκε από τον Σον Παρνέλ, εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, σε μια σύντομη δήλωση στο X, η οποία δεν παρείχε καμία εξήγηση για την κίνηση

Σύνταξη
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν αρκετά άτομα
Στο Χίλεροντ 23.04.26

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν αρκετά άτομα

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης. «Πρόκειται για δύο τοπικά τρένα που συγκρούστηκαν μετωπικά», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κοπεγχάγης

Σύνταξη
Ο Λίβανος ζητεί να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ
Μέση Ανατολή 23.04.26

Ο Λίβανος ζητεί να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ

Η διπλωματία του Ισραήλ υποστηρίζει ότι δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με την κυβέρνηση του Λιβάνου, παροτρύνοντας αυτήν την τελευταία να επιλέξει τη διμερή «συνεργασία» εναντίον της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο
Κρίσιμες ώρες 23.04.26 Upd: 10:12

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για την καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών - Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ, δεν έχει θέσει προθεσμία για την λήξη της εκεχειρίας - Ο Λίβανος καταδίκασε το Ισραήλ για τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία – Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές
Έρευνα 23.04.26

Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία - Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές

To 2024 οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική κρίση διέκοψαν 23 εκλογικές αναμετρήσεις σε 18 χώρες, σύμφωνα με έρευνα του διακυβερνητικού οργανισμού International IDEA

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία
Ασκήσεις επί χάρτου 23.04.26

Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία

Η θεσμική μετάβαση στην Ουγγαρία υπό τον Πέτερ Μαγιάρ θα γίνει χωρίς πολιτικούς καριέρας, αλλά με πρόσωπα που υπόσχονται «απο-ορμπανοποίηση»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εκτός ΗΠΑ, εκτός Συντάγματος: Οι απελάσεις του Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ και η εξουσία χωρίς όρια
Κόσμος 23.04.26

Εκτός ΗΠΑ, εκτός Συντάγματος: Οι απελάσεις του Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ και η εξουσία χωρίς όρια

Πίσω από τις απελάσεις κρατουμένων σε ξένες φυλακές αποκαλύπτεται μια ανησυχητική πρακτική όπου το κράτος δικαίου των ΗΠΑ φαίνεται να υποχωρεί ή να παρακάμπτεται μπροστά στην πολιτική σκοπιμότητα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Ιράν προχωρά στην κατάσχεση δύο πλοίων – Οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν την εξέλιξη
Υποβαθμίζουν οι ΗΠΑ 23.04.26

Κατάσχεση δύο πλοίων από το Ιράν

Το Ιράν προχώρησε στην «κατάσχεση» δυο πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν το γεγονός καθώς δεν πρόκειται «για αμερικανικά», ούτε για «ισραηλινά πλοία».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ για να το αναγκάσουν να εξαρθρώσει τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές
Δημοσιεύματα 23.04.26

Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν την παράδοση στο Ιράκ περίπου 500 εκατ. δολαρίων, τιμωρώντας με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τη Βαγδάτη για τη μη εξάρθρωση των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για δολοφονία 43χρονης: Η κυβέρνηση να σταματήσει να αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»
Στην Κρήτη 23.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δολοφονία 43χρονης: Η κυβέρνηση να σταματήσει να αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»

«Αυτό το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας θέτει όλους προ των ευθυνών τους, όπως και κάθε προηγούμενο», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή η κατάστασή του – Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού»
Στον «Ευαγγελισμό» 23.04.26

Σταθερή η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη - Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη

Σύνταξη
Κοβέσι: Μην παραιτηθείτε! Η διαφθορά μπορεί να ηττηθεί, το μήνυμά μου στους Έλληνες
Ελλάδα 23.04.26 Upd: 11:18

Κοβέσι: Μην παραιτηθείτε! Η διαφθορά μπορεί να ηττηθεί, το μήνυμά μου στους Έλληνες

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις έρευνες και τις εξελίξεις στις ανοιχτές υποθέσεις που ελέγχονται.

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δισεκατομμυριούχοι: Σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας – Η ραγδαία αύξηση πλούτου
Διεθνής Οικονομία 23.04.26

Οι δισεκατομμυριούχοι σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας - Η ραγδαία αύξηση πλούτου

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν του πλούτου δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο που αντιμετωπίζουν μια επίμονη οικονομική κρίση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη
Εμπρηστική επίθεση 23.04.26

Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη

Η ίδια οργάνωση που ανέλαβε την επίθεση στο αυτοκίνητο του Δημήτρη Καρώνη, είχε πραγματοποιήσει τον Μάιο του 2025 την εμπρηστική επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας του τότε αντιπροέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου

Σύνταξη
Τουρκία: Ψηφίστηκε νόμος που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Πότε θα εφαρμοστεί 23.04.26

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών ψήφισε η Τουρκία

Οι ανήλικοι της ομάδας αυτής θα απαγορεύεται να εγγράφονται σε πλατφόρμες social media και αυτές με τη σειρά τους θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας

Σύνταξη
Μενίδι: «Να ανοίξουν τα στόματα» – Δικαίωση ζητάει ο πατέρας του Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα
Στο Μενίδι 23.04.26

«Να ανοίξουν τα στόματα» - Δικαίωση ζητάει ο πατέρας του μικρού Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα

«Είναι ένας Γολγοθάς, φτάσαμε με πάρα πολύ αργά βήματα εδώ. Ξεκίνησε η δίκη προχθές, χθες διακόπηκε πάλι», λέει η μητέρα που έχασε το παιδί της μέσα στο σχολείο του στο Μενίδι

Σύνταξη
Λάουρα Κοβέσι: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έγκλημα, «νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις» – «Αντιπερασπισμός» οι επιθέσεις στην Εισαγγελία
Ελλάδα 23.04.26 Upd: 10:17

Λάουρα Κοβέσι: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έγκλημα, «νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις» – «Αντιπερασπισμός» οι επιθέσεις στην Εισαγγελία

«Δεν θα με πείσει κανείς ότι η απάτη αποτελεί μέρος της δουλειάς ενός πολιτικού», τόνισε στο Φόρουμ των Δελφών η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο της κυβέρνησης λόγω των δικογραφιών που αφορούν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Απολύθηκε ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ μετά από σύγκρουση με τον υπουργό Άμυνας
Αναβρασμός 23.04.26

Απολύθηκε ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ μετά από σύγκρουση με τον υπουργό Άμυνας

Η ξαφνική αποχώρηση του Φέλαν από τη θέση του ανακοινώθηκε από τον Σον Παρνέλ, εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, σε μια σύντομη δήλωση στο X, η οποία δεν παρείχε καμία εξήγηση για την κίνηση

Σύνταξη
Στο «τερέν» της οικονομίας η μάχη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ – Ομιλία Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Στο «τερέν» της οικονομίας η μάχη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ – Ομιλία Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη φορολόγηση των τραπεζών θα παρουσιάσει σήμερα στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ αναμένεται να αποδομήσει τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, προτείνοντας μία διαφορετική οικονομική «φιλοσοφία»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

