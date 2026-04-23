«Τελειώνει» από τον ΑΠΟΕΛ ο Πάμπλο Γκαρσία μετά τη σύρραξη στο ματς με τον Απόλλωνα Λεμεσού (vid)
Θέμα ωρών η αποχώρηση του Πάμπλο Γκαρσία από τον ΑΠΟΕΛ – Το χρονικό του διαζυγίου.
Μεγάλη ένταση προκλήθηκε μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού για το Κύπελλο Κύπρου ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα Λεμεσού, με τον Πάμπλο Γκαρσία να βρίσκεται στο επίκεντρο των επεισοδίων.
Μετά το τέλος του αγώνα υπήρξε μεγάλη ένταση στον αγωνιστικό χώρο του «Άλφαμεγα Stadium» και συγκεκριμένα μπροστά από τους δύο πάγκους, με μέλη των δύο ομάδων να εμπλέκονται στη σύρραξη.
Η σύρραξη και η ένταση με τον Πάμπλο Γκαρσία
Παρόμοια η κατάσταση και στη συνέντευξη Τύπου, όπου ο Ουρουγουανός προπονητής αντέδρασε έντονα σε ερώτηση για τον Βιντ Μπέλετς: «Τώρα μιλάς σοβαρά ή κοροϊδεύεις; Αυτοί που μπαίνουν μέσα πάντα κάνουν προθέρμανση!», ανέφερε, πριν αποχωρήσει εμφανώς εκνευρισμένος.
Και κάπως έτσι φαίνεται πως «τελειώνει» η θητεία του στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ, όπως αναφέρουν τα κυπριακά Μέσα, όχι μόνο για όσα έγιναν στο ματς με τον Απόλλωνα, αλλά και επειδή «η ομάδα παρουσιάζει επαναλαμβανόμενα προβλήματα και έλλειψη βελτίωσης», όπως λένε τα τοπικά Μέσα.
Η αντίδρασή του και τα όσα δήλωσε:
Ο Πάμπλο Γκαρσία ήταν εκνευρισμένος στις δηλώσεις του μετά την ήττα του ΑΠΟΕΛ με 4-2 από τον Απόλλων, ενώ στην αρχική του τοποθέτηση ήταν… λακωνικός, λέγοντας: «Χάσαμε σήμερα. Περιμένουμε το επόμενο παιχνίδι. Είναι δική μου υπαιτιότητα που χάσαμε. Θα περάσουμε στο επόμενο παιχνίδι».
Παράλληλα, ρωτήθηκε για τον λόγο που ο Μαρκίνιος έμεινε εκτός αποστολής, τονίζοντας: «Όσον αφορά τον Μαρκίνιος, βρες τον και ρώτα τον ίδιο». Η ένταση δεν σταμάτησε στον αγωνιστικό χώρο, όταν ρωτήθηκε για τον Μπέλετς: «Τώρα σοβαρά μιλάς ή κοροϊδεύεις. Όποιος μπαίνει μέσα κάνει προθέρμανση».
Πάντως, όπως αναφέρουν Μέσα της Κύπρου, ο προπονητής του Απόλλωνα Λεμεσού τηλεφώνησε στον Γκαρσία, μεταφέροντας την απολογία του συλλόγου για το περιστατικό με τα αντικείμενα που έπεσαν από την κερκίδα.
- «Τελειώνει» από τον ΑΠΟΕΛ ο Πάμπλο Γκαρσία μετά τη σύρραξη στο ματς με τον Απόλλωνα Λεμεσού (vid)
