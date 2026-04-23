Απολύθηκε ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ μετά από σύγκρουση με τον υπουργό Άμυνας

Στην πόρτα εξόδου οδηγήθηκε ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ, Τζον Φέλαν, την Τετάρτη, καθώς μαίνονται οι συγκρούσεις στα ανώτερα κλιμάκια στο Πεντάγωνο εν μέσω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ και του ευρύτερου πολέμου κατά του Ιράν.

Η ξαφνική αποχώρηση του Φέλαν από τη θέση του ανακοινώθηκε από τον Σον Παρνέλ, εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, σε μια σύντομη δήλωση στο X, η οποία δεν παρείχε καμία εξήγηση για την κίνηση.

«Ο υπουργός Ναυτικού, Τζον Σ. Φέλαν, αποχωρεί από την κυβέρνηση, με άμεση ισχύ», έγραψε ο Παρνέλ.

Η αποπομπή του Φέλαν έρχεται καθώς ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιδίωξε να απομακρύνει μια σειρά από ηγετικά στελέχη του Πενταγώνου που θεωρούνται ότι βρίσκονται σε αντίθεση με την κυβέρνηση.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στους Financial Times την Τετάρτη: «Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο υπουργός Χέγκσεθ συμφώνησαν ότι χρειάζεται νέα ηγεσία στο Ναυτικό. Ο υπουργός Χέγκσεθ ενημέρωσε τον Τζον Φέλαν για αυτή την είδηση ​​πριν δημοσιοποιηθεί».

Ως ο κορυφαίος πολιτικός αξιωματούχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, που υπαγόταν στον Χέγκσεθ, ο Φέλαν ηγήθηκε μιας προσπάθειας για την ανοικοδόμηση της στρατιωτικής ναυπηγικής ικανότητας της Αμερικής και τη δημιουργία του «Χρυσού Στόλου» για τις ΗΠΑ.

Ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα είπε στους FT ότι υπήρξαν εντάσεις με τους κορυφαίους πολιτικούς ηγέτες στο Πεντάγωνο, συμπεριλαμβανομένου του Χέγκσεθ, σχετικά με το πρόγραμμα ναυπηγικής, καθώς και για τους διορισμούς και τις προαγωγές στρατιωτικών αξιωματικών.

Εμφύλιος στο Πεντάγωνο

Η αποχώρησή του έρχεται στη μέση μιας από τις πιο σημαντικές αποστολές για τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες: τον αποκλεισμό των πλοίων που διέρχονται από και προς τα ιρανικά λιμάνια μέσω του Ορμούζ.

Υπάρχουν 21 αμερικανικά πολεμικά πλοία στην περιοχή, με επτά ακόμη να έρχονται. Περισσότερα από δώδεκα από αυτά εμπλέκονται στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Η αποχώρηση του Φέλαν είναι το τελευταίο επεισόδιο στις προσπάθειες του Χέγκσεθ να αναστατώσει το Πεντάγωνο, η οποία ξεκίνησε στην αρχή της δεύτερης θητείας του Τραμπ και έχει καταστεί καθοριστικό χαρακτηριστικό της θητείας του.

Οι αλλαγές στην ηγεσία και οι εσωτερικές εντάσεις συνεχίστηκαν ακόμη και καθώς ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε ολοένα και πιο επιθετικές στρατιωτικές εκστρατείες, από τον πόλεμο στο Ιράν μέχρι την επιδρομή στη Βενεζουέλα και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον φερόμενων πλοίων μεταφοράς ναρκωτικών.

Στις αρχές αυτού του μήνα, ο Χέγκεθ ανάγκασε τον Ράντι Τζορτζ, αρχηγό του επιτελείου του στρατού, να αποχωρήσει, καθώς ο Τραμπ ανέπτυσσε χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή για τον πόλεμο στο Ιράν και για να προετοιμαστεί για την πιθανή χρήση χερσαίων δυνάμεων στη χώρα.

Οι εντάσεις μεταξύ του Χέγκσεθ και του Νταν Ντρίσκολ, του υπουργού του στρατού, έχουν ολοένα και περισσότερο εκδηλωθεί δημόσια.

Ο Φέλαν, χρηματοδότης και πολιτικός δωρητής με έδρα το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, θα αντικατασταθεί προσωρινά από τον Χουνγκ Κάο, τον υφυπουργό του ναυτικού.

Πηγή: ot.gr