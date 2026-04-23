Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή

Η βροχή που πέφτει από το πρωί στην Αττική, έχει κάνει απροσπέλαστους τους κεντρικούς δρόμους με τους οδηγούς να παραμένουν καθηλωμένοι στην κίνηση.

Προβλήματα υπάρχουν για τους οδηγούς που κινούνται στην Κηφισό και την Λεωφόρο Αθηνών.

Δύσκολη είναι η κατάσταση στην Αττική Οδό που καταγράφει σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο ενώ χαμηλές ταχύτητες διαπιστώνονται και σε δρόμους του κέντρου.

Η κίνηση στον Κηφισό

Ειδικότερα στον Κηφισό, καταγράφονται χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα.

Στο ρεύμα προς Λαμία οι καθυστερήσεις εκτείνονται από το ύψος των Σεπολίων έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά προβλήματα σημειώνονται από την περιοχή του Πάρκου Τρίτση έως τη Λεωφόρο Αθηνών.

Πολύ δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου.

Επίσης καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη Θηβών, κυρίως στο τμήμα προς Αιγάλεω, καθώς και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου η κίνηση είναι αυξημένη.

Η κίνηση στο κέντρο

Αλλά και στο κέντρο διαπιστώνεται κίνηση και κυρίως στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Νέου Ψυχικού, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Και στον περιφερειακό Καρέα διαπιστώνεται κίνηση από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη λεωφόρο Γαλατσίου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Επίσης στο «κόκκινο» βρίσκεται και η κίνηση στην άνοδο της Συγγρού».

Σε ότι αφορά την Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15 έως 20 λεπτών, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.