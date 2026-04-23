Η Λάουρα Κοβέσι, το ρουσφέτι και ο αυτοεγκλωβισμός του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη

«Τι το περάσατε εδώ, κάνα σοβαρό κράτος;», ακούγεται στην ταινία «Μπραζιλέρο» του Σωτήρη Γκορίτσα. Η ταινία προβλήθηκε 25 χρόνια πριν και εντελώς… συμπτωματικά έχει βασικό στοιχείο στην πλοκή της, την κατασπατάληση κοινοτικών πόρων. Λογικά η Λάουρα Κοβέσι, η Ευρωπαία Εισαγγελέας δεν έχει δει την ταινία. Ωστόσο, η ατάκα ταιριάζει τέλεια ως απάντηση στην άποψή της, που η ίδια εξέφρασε στο φόρουμ των Δελφών, πως «δεν μπορώ να ακούω πως ‘έτσι γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα’».

Είναι η δεύτερη φορά το τελευταίο εξάμηνο που η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) επισκέπτεται τη χώρα μας. Η τωρινή επίσκεψη έχει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, αν αναλογιστεί κανείς τις επιθέσεις που δέχεται ο θεσμός των ευρωπαίων εισαγγελέων το τελευταίο διάστημα από υπουργούς και βουλευτές της κυβέρνησης. Γιατί; Επειδή προφανώς κάνουν τη δουλειά τους. Κι επειδή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται πως αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου.

Περί αθωότητας και τεκμηρίων

Κρίμα που η κυρία Κοβέσι δεν βρισκόταν χθες στη Βουλή, στη διαδικασία άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ που το όνομά τους εμπλέκεται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα είχε την ευκαιρία να ακούσει τον κ. Καραμανλή του Αχιλλέως να υποστηρίζει ότι στοχοποιείται εξαιτίας του ονόματός του, όπως και άλλους βουλευτές να δηλώνουν ο ένας μετά τον άλλον αθώοι.

Μα δεν ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, θα αναρωτηθεί κανείς. Προφανώς και ισχύει. Παράλληλα όμως ισχύουν και τα τεκμήρια, εν προκειμένω οι διάλογοι των δικογραφιών.

Εκεί που με λίγα λόγια φαίνεται ποιος πιέζει, ποιος απειλεί, ποιος ζητά εκδούλευση, ποιος εξηγεί πως γίνονται οι «δουλειές», πως στήνεται τέλος πάντων ένα σύστημα από συγκεκριμένους για άλλους τόσους, αφήνοντας στην απέξω ανθρώπους που δεν είναι «δικοί τους».

Κάπως έτσι φτάσαμε εξάλλου στα πρόστιμα κάποιων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και κάπως έτσι αναμένεται να πληρώσουμε κι άλλα τόσα, καθώς ο έλεγχος των Ευρωπαίων συνεχίζεται.

Κοβέσι και Άδωνις Γεωργιάδης

Η κα Κοβέσι δεν ήταν παρούσα σε όλα αυτά, είναι προφανές όμως ότι ήρθαν σε γνώση της. Και κάπως έτσι είπε το απίστευτο σχετικά με το ρουσφέτι στην Ελλάδα και το job description ενός πολιτικού (σ.σ. την περιγραφή της δουλειάς του): «Κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτά αποτελούν μέρος της δουλειάς των πολιτικών».

Τι κρίμα που δεν παρενέβη -αν και ήταν παρών στην ομιλία της κας Κοβέσι – ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Θα είχε τη μοναδική ευκαιρία να της εξηγήσει πόσο λάθος κάνει και θα την βοηθούσε να κατανοήσει τη δική του άποψη.

Τι είπε πρόσφατα ο αντιπρόεδρος της ΝΔ; «Το ερώτημα είναι: Το ρουσφέτι είναι κατ’ ανάγκη παράνομο; Πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις; Κατά τη γνώμη μου όχι. Είναι μέρος της πολιτικής κουλτούρας και δεν είναι πάντα αρνητικό».

Κάπως έτσι θυμηθήκαμε ένα άλλο, πραγματικά καλό ρουσφέτι, που συνέβη επί ημερών γαλάζιας διακυβέρνησης. Την παραδοχή πριν λίγα χρόνια και μάλιστα μπροστά στις κάμερες, του πρώην στελέχους της γαλάζιας παράταξης Πέτρου Δούκα, για τις «σακούλες με τα λεφτά που δόθηκαν στην Ηλεία το 2007 (σ.σ. μετά την καταστροφική φωτιά και το θάνατο 47 ανθρώπων στην Αρτέμιδα και τη Μάκιστο) και με τις οποίες πήραμε τις εκλογές». Μιλάμε για αλισβερίσι ολκής.

Ποιοι ζητούσαν την αποπομπή της εισαγγελέως

Κάπως έτσι δίνονταν και οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στα γαλάζια παιδιά κατά κόρον. Κάπως έτσι έγιναν μάγκες οι διάφοροι Χασάπηδες και απειλούσαν να τελειώσουν υπαλλήλους τους ΟΠΕΚΕΠΕ ή ζητούσαν από τον «Μάκη» να καθαρίσει την εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου και να τη βγάλει από τις υποθέσεις.

Εκτός αυτών ποιοι άλλοι τα έβαλαν με την ίδια εισαγγελέα και την κατηγορούν ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της; Μα, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ουδείς από το Μαξίμου του τραβάει το αυτί. Βρείτε λοιπόν τη σύνδεση.

Ένας Άδωνις που αξίζει να σημειωθεί ότι «χτύπησε» κατά τη διάρκεια της δικής του ομιλίας στους Δελφούς. Εμφανώς ενοχλημένος από τα όσα είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας και από τις φήμες που ακούγονται ότι η Εισαγγελία ψάχνει το υπουργείο του, ανέφερε στην ομιλία του: «Δημοκρατία έχουμε, όσο μας επιτρέπει ακόμα η κα Κοβέσι έχουμε δημοκρατία».

Η κα Κοβέσι με όσα είπε στους Δελφούς σήμερα διέλυσε το αφήγημα της κυβέρνησης περί σταθερότητας και κυρίως περί διαφάνειας και αποτελεσματικότητας του επιτελικού κράτους. Αφενός ξεκαθάρισε πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τεράστιο και πως δεν είναι δουλειά ενός πολιτικού να κάνει «πολιτικές διευκολύνσεις» ή αλλιώς ρουσφέτια.

Σύγκρουση δύο κόσμων

Με απλά λόγια σήμερα είδαμε τη σύγκρουση δύο κόσμων. Την Ευρωπαία Εισαγγελέα να εξηγεί τα αυτονόητα και στον αντίποδα την παλαιοκομματική αντίληψη του ρουσφετιού που πλασάρεται ως κανονικότητα από στελέχη της ίδιας της κυβέρνησης, η οποία κατά τα λοιπά είναι εκσυγχρονιστική και αντιμάχεται το… βαθύ κράτος. Πόσες αντιθέσεις ν’ αντέξει κανείς;

Αμέσως μετά την κα Κοβέσι ανέβηκε στο βήμα των Δελφών ο Αλέξης Τσίπρας. Άδραξε την ευκαιρία -πράγμα λογικό άλλωστε, ο καθένας στη θέση του το ίδιο θα έκανε- να σταθεί στα όσα είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας για να καταλήξει πως ο πρωθυπουργός της χώρας θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί μετά απ’ όλα αυτά.

Προφανώς και ουδείς περιμένει ότι ο κ. Μητσοτάκης θα παραιτηθεί. Σε μια προσπάθεια συσπείρωσης του κόμματος είδαμε σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ανακοινώνει πως όλοι οι εμπλεκόμενοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές (πλην δύο που έχουν εκφράσει προσωπική επιθυμία) θα βρίσκονται κανονικά στις λίστες του κόμματος για τις επόμενες εκλογές. Εκεί ο λαός -οι πελάτες δηλαδή, καθώς το ρουσφέτι θέλει πάντα δύο για να λειτουργήσει- θα κρίνουν αν θα τους ξαναβάλουν στη Βουλή ή όχι.

Γιατί, όπως είπαμε και στην αρχή, «τι το περάσατε εδώ, κάνα σοβαρό κράτος;»