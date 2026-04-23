Ο Τζέιμι Όλιβερ στην Αθήνα – «Εδώ αισθάνομαι σαν παλιός φίλος»
Go Fun 23 Απριλίου 2026, 20:20

Ο Τζέιμι Όλιβερ βρέθηκε ένα διήμερο στην Αθήνα για το εστιατόριό του Jamie Oliver Kitchen στο Golden Hall και ένιωσε σαν στο σπίτι του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Οι άνθρωποι με σταματούν στον δρόμο και μου λένε ότι έχουν μεγαλώσει μαζί μου, με έβλεπαν στην τηλεόραση ή μαγείρευαν τα φαγητά μου» λέει ο Τζέιμι Όλιβερ για την αγάπη που λαμβάνει από τους Αθηναίους, σε μια μίνι κουβέντα ενός τετάρτου που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε, μέσα στην κοσμοσυρροή και τις ζωηρές φωνές του καλέσματος με αφορμή την επίσκεψη του σεφ στην Αθήνα, 15 και 16 Απριλίου,  για το εστιατόριό του Jamie Oliver Kitchen στο Golden Hall.

Ο Τζέιμι Όλιβερ επιμένει πως το απλό φαγητό είναι το πιο δύσκολο -σαν εκείνες τις σκηνές σε ταινίες που φαίνονται αυθόρμητες αλλά έχουν γυριστεί δεκάδες φορές.

Ένα τραπέζι με φίλους

Ο Τζέιμι Όλιβερ πέρα από τον σεβασμό για «όσα φτιάχνει με τα χέρια του» όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά λέει κουβαλάει και την αύρα του ποπ ειδώλου. Θέλει, δε θέλει. Η χαρά και το μοίρασμα του φαγητού γύρω από ένα τραπέζι με φίλους είναι το ένα κομμάτι της ιστορίας, το άλλο είναι η διάθεση, το πνεύμα, η φιλοσοφία ζωής και η απλότητα.

Και εδώ έρχεται η μεγάλη «παγίδα» της απλότητας. Ο Όλιβερ επιμένει πως το απλό φαγητό είναι το πιο δύσκολο -σαν εκείνες τις σκηνές σε ταινίες που φαίνονται αυθόρμητες αλλά έχουν γυριστεί δεκάδες φορές.

«Ένα πιάτο με λίγα υλικά μπορεί να αποτύχει αν δεν είναι όλα σωστά: η πρώτη ύλη, η ισορροπία, η λεπτομέρεια. Δεν είναι fast food, είναι comfort food με άποψη» εξηγεί.

Η μαγειρική, λέει, είναι ένα από τα λίγα επαγγέλματα που μπορούν να σε ταξιδέψουν παντού, να σε κρατήσουν δημιουργικό και να σου εξασφαλίσουν μια ζωή γεμάτη εμπειρίες

Μεσογειακή καρδιά

Ο Όλιβερ εμφανίζεται όχι απλώς ως σεφ, αλλά σαν ένας γαστρονομικός σκηνοθέτης που στήνει κάθε εστιατόριο όπως μια ταινία: με βάση το κοινό, το σκηνικό και την ατμόσφαιρα. Δεν τον ενδιαφέρει να επαναλάβει την ίδια «συνταγή επιτυχίας» παντού, αντίθετα, θέλει κάθε χώρος να έχει χαρακτήρα, σαν επεισόδιο από το Chef’s Table όπου η τοπικότητα είναι πρωταγωνίστρια.

Το Jamie Oliver Kitchen στην Αθήνα κινείται σε αυτό το πνεύμα: ένα μενού διεθνές, με μεσογειακή καρδιά, που δεν προσπαθεί να «παίξει» τον ρόλο της ελληνικής κουζίνας -γιατί, όπως θα έλεγε και κάποιος σεναριογράφος, «δεν χρειάζεσαι remake όταν έχεις το αυθεντικό».

Δεν επιδιώκει να αντιγράψει την ελληνική κουζίνα, αλλά να την σεβαστεί και να την ενσωματώσει δημιουργικά, συνδυάζοντάς τη με στοιχεία από άλλες κουζίνες -μικρά πιάτα για μοίρασμα (σαν μεζέδες), δημιουργικές πίτσες και γεύσεις που παντρεύουν διαφορετικές παραδόσεις.

Ο Τζέιμι Όλιβερ υποδέχτηκε τον Άκη Πετρετζίκη σε μια συζήτηση γύρω από τις διαφορετικές γαστρονομικές επιρροές, τη σημασία των ποιοτικών υλικών και τις εντυπώσεις του από την ελληνική γαστρονομία.

Ο Άγγλος σεφ επισκέφθηκε τη Βαρβάκειο Αγορά μαζί με τον σεφ, Γιώργο Παπακώστα, γνωρίζοντας από κοντά την αυθεντικότητα της αθηναϊκής αγοράς και τη σημασία της καλής πρώτης ύλης,

«Μυστικό συστατικό»

Παίρνει στοιχεία από διαφορετικούς κόσμους, λίγη Ιταλία, λίγη Ανατολή, λίγη street food διάθεση, και τα παντρεύει με ελληνικά υλικά. Το αποτέλεσμα ευφραίνει καρδίαν –ειδικά εάν συνοδεύεται με ένα ποτήρι οίνου. «Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου» σύμφωνα με τον 103ο ψαλμό του Δαυίδ.

Όμως το πραγματικό «μυστικό συστατικό» δεν βρίσκεται στην κουζίνα, αλλά στους ανθρώπους. Ο Τζέιμι Όλιβερ μιλά με ενθουσιασμό για τις ομάδες του, ειδικά για τους νέους εργαζόμενους, που τους βλέπει σαν μια μπάντα σε συνεχή πρόβα: γεμάτη ενέργεια, λάθη, βελτίωση και τελικά αρμονία.

Για εκείνον, το φαγητό είναι εμπειρία, κάτι ανάμεσα σε δείπνο και live performance.

Η αμεσότητα των Ελλήνων

Ο Τζέιμι Όλιβερ επισκέφθηκε, επίσης, τη Βαρβάκειο Αγορά μαζί με τον σεφ, Γιώργο Παπακώστα, γνωρίζοντας από κοντά την αυθεντικότητα της αθηναϊκής αγοράς και τη σημασία της καλής πρώτης ύλης, στοιχείο που αποτελεί σταθερό πυρήνα της μαγειρικής του προσέγγισης. Και όταν η κουβέντα φτάνει ξανά στους Έλληνες, αλλάζει τόνο. Σαν ταξιδιώτης που μόλις ανακάλυψε το πιο αυθεντικό «hidden gem», περιγράφει τη ζεστασιά και τη φιλοξενία που συνάντησε.

Μέσα σε λίγες ώρες, όπως λέει, ένιωσε οικειότητα, σχεδόν σαν να βρίσκεται ανάμεσα σε παλιούς φίλους. Οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως ηλικίας, τον υποδέχτηκαν με μια αμεσότητα που κανείς δε μπορεί να προσποιηθεί -υπάρχει ή δεν υπάρχει.

«Και στην Ελλάδα, υπάρχει» τονίζει ο Τζέιμι Όλιβερ. Αυτή η στάση τον έκανε να νιώσει τυχερός και επηρέασε θετικά τη διάθεσή του και τη δουλειά του στην Ελλάδα.

Αξέχαστο

Στο τέλος, ο Άγγλος σεφ δίνει και τη δική του «συνταγή ζωής» για νέους μάγειρες: να είναι ανοιχτοί, να ταξιδεύουν, να εξελίσσονται. Οι αξίες δεν είναι κάτι στατικό, αλλάζουν, όπως αλλάζουν και τα γούστα, οι επιρροές, οι εποχές.

Η μαγειρική, λέει, είναι ένα από τα λίγα επαγγέλματα που μπορούν να σε ταξιδέψουν παντού, να σε κρατήσουν δημιουργικό και να σου εξασφαλίσουν μια ζωή γεμάτη εμπειρίες.

Με λίγα λόγια, το φαγητό του Τζέιμι Όλιβερ είναι νόστιμο, ανθρώπινο, αληθινό και σίγουρα αξέχαστο.

*Jamie Oliver Kitchen | Golden Hall, Λεωφόρος Κηφισίας 37A, Μαρούσι 151 23

Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
Οι «παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι γίνονται σειρά
2016 23.04.26

Οι «παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι γίνονται σειρά

Τη ληστεία πραγματοποίησαν πέντε άνδρες, οι οποίοι εισήλθαν στο διαμέρισμα της Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι, την έδεσαν, της έκλεισαν το στόμα με κολλητική ταινία και την κλείδωσαν στο μπάνιο.

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Womanizer ολκής 22.04.26

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά

Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Αν Χάθαγουεϊ: Αλλάχ, εκπροσώπηση, αντιδράσεις – «Όχι όπως η Σαμπρίνα – Είναι μουσουλμάνα; – Insallah»
«Θεού θέλοντος» 22.04.26

Αν Χάθαγουεϊ: Αλλάχ, εκπροσώπηση, αντιδράσεις – «Όχι όπως η Σαμπρίνα – Είναι μουσουλμάνα; – Insallah»

Με μια μόλις έκφραση η Αν Χάθαγουεϊ προκάλεσε φρενίτιδα στο διαδίκτυο και άνοιξε συζητήσεις για την εκπροσώπηση και την ορατότητα σε μισαλλόδοξους καιρούς

Μια νέα βιογραφική ταινία για τον εμβληματικό Γάλλο σεφ Μπερνάρ Λουαζό
Επιτυχίες, πόνος 23.04.26

Ο εμβληματικός Γάλλος σεφ Μπερνάρ Λουαζό που ενέπνευσε τον «Ratatouille» αποκτά τη δική του βιογραφία

Ο Μπερνάρ Λουάζο ήταν ένας από τους πιο διάσημους σεφ της Γαλλίας κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Τον Φεβρουάριο του 2003, έβαλε τέλος στη ζωή του.

ΗΠΑ: Συναγερμός στη Λουιζιάνα – Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο
Ένοπλη σύγκρουση 23.04.26

ΗΠΑ: Συναγερμός στη Λουιζιάνα – Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο

Οι πυροβολισμοί φαίνεται ότι ανταλλάχθηκαν ανάμεσα σε δύο ομάδες ατόμων, που διαπληκτίστηκαν. Τουλάχιστον 10 τραυματίες, εκ των οποίων περαστικοί, άσχετοι με το περιστατικό. Δύο σοβαρά.

Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για τη δολοφονία του 27χρονου – Πώς συνέβη το άγριο έγκλημα για τα μάτια μιας κοπέλας
Ελλάδα 23.04.26

Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για τη δολοφονία του 27χρονου – Πώς συνέβη το άγριο έγκλημα για τα μάτια μιας κοπέλας

Εκτός από τον 20χρονο η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 18χρονου και δύο γυναικών που ήταν μαζί με τον φερόμενο δράστη μετά τη δολοφονία

Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»
«Άνθρωποι πεθαίνουν!» 23.04.26

Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»

Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, που του επιτίθεται γιατί έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν, έδωσε ο Πάπας Λέων. Τόνισε ότι ασφαλώς καταδικάζει τις δολοφονίες. Ωστόσο, «ως ιερέας δεν αποδέχομαι τον πόλεμο».

Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»
On Field 23.04.26

Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»

Ο Αντρέα Αμπόντι απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι το Ιράν πρέπει ν’ αποκλειστεί από το Μουντιάλ και την θέση του να πάρει η Σκουάντρα Ατζούρα

Αμετανόητος Λαζαρίδης ξαναχτυπά: Η σκευωρία των πολιτικών μου αντιπάλων εντός και εκτός Καβάλας θα πέσει στο κενό
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Αμετανόητος Λαζαρίδης ξαναχτυπά: Η σκευωρία των πολιτικών μου αντιπάλων εντός και εκτός Καβάλας θα πέσει στο κενό

Στον απόηχο της παραίτησής του από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον σάλο που ξέσπασε με το πτυχίο και τους διορισμούς του στο Δημόσιο, ο Μακάριος Λαζαρίδης θυματοποιείται και μιλά για «σκευωρία» εις βάρος του.

Συναγερμός στον Νέο Κόσμο – 55χρονος έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα αφού χτύπησε τη μητέρα του – Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ
Ελλάδα 23.04.26

Συναγερμός στον Νέο Κόσμο – 55χρονος έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα αφού χτύπησε τη μητέρα του – Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Ο 55χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και είναι χρήστης ουσιών ενώ σύμφωνα με την μητέρα του υπάρχει όπλο μέσα στο διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

Αρκτική: Η κινητικότητα που προμηνύει σύγκρουση – Τι τη φέρνει στο επίκεντρο των ανταγωνισμών
Γεωπολιτικό πόκερ 23.04.26

Αρκτική: Η κινητικότητα που προμηνύει σύγκρουση – Τι τη φέρνει στο επίκεντρο των ανταγωνισμών

Καθώς οι πάγοι λιώνουν, η άλλοτε ειρηνική Αρκτική μετατρέπεται σε επικίνδυνο γεωπολιτικό πεδίο, φέρνοντας Ρωσία και Δύση ένα βήμα πριν την ανοιχτή σύγκρουση.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Εξάρχου (AKTOR): O Κάθετος Διάδρομος λύση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
Οικονομικές Ειδήσεις 23.04.26

Εξάρχου (AKTOR): O Κάθετος Διάδρομος λύση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Ο CEO του ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI επισημαίνει τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου και την ανάγκη για μακροχρόνιες συμφωνίες LNG

Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγ. Βαρβάρα
InShorts 23.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγ. Βαρβάρα

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε τις δύο 19χρονες αρχικά στο γενικό κρατικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Θριάσιο, όπου οι γιατροί τους έκαναν δεκάδες ράμματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Βερολίνο: Έλουσαν με ντοματοχυμό τον Ρεζά Παχλαβί – Αφιλόξενο το Βερολίνο για τον γιο του σάχη του Ιράν
Κόσμος 23.04.26

Έλουσαν με ντοματοχυμό τον Ρεζά Παχλαβί - Αφιλόξενο το Βερολίνο για τον γιο του σάχη του Ιράν

Ο Ρεζά Παχλαβί επικρίνει τη γερμανική κυβέρνηση επειδή αρνήθηκε να τον συναντήσει. Ο εξόριστος Ιρανός, γιος του ανατραπέντος σάχη του Ιράν, δέχτηκε επίθεση με χυμό ντομάτας.

Δεν είμαι υποχρεωμένος να σε βρω: Το τέλος της διαρκούς διαθεσιμότητας που μας έχει εξαντλήσει
Νοσταλγοί του σταθερού 23.04.26

Δεν είμαι υποχρεωμένος να σε βρω: Το τέλος της διαρκούς διαθεσιμότητας που μας έχει εξαντλήσει

Ζούμε στη δικτατορία της άμεσης απάντησης. Πώς η διαρκής ψηφιακή διαθεσιμότητα εξάντλησε την ψυχολογία μας και εξαφάνισε την πολύτιμη ηρεμία μας.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει
The New York Times 23.04.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει

Ο πρόεδρος του Ιράν συμμετέχει στην επίλεκτη ιατρική ομάδα που φροντίζει τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τους New York Times, έχει σοβαρά εγκαύματα, ενώ αναμένει προσθετικό μέλος.

Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του ’80
Για να δούμε 23.04.26

Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του '80 - Οι «σκληροί» Μπάτλερ και Τζόρνταν

Το «Miami Vice ’85» θα τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του '80, σε αντίθεση με την ταινία «Miami Vice» (2006) του Μάικλ Μαν, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τζέιμι Φοξ και Κόλιν Φάρελ.

Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς

Με κυβερνητικό πρόγραμμα «ευθύνης» εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών για «να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα». Νέα οικονομική στρατηγική, λιγότεροι και δίκαιοι φόροι, μισθοί για αξιοπρεπή ζωή. «Δεν με αφορά η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής, ένα σχέδιο για να σωθεί η χώρα».

Εμανουέλ Μακρόν: «Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική» μετά το τέλος της θητείας μου – Οι τελευταίοι στόχοι του
Γαλλία 23.04.26

Εμανουέλ Μακρόν: «Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική» μετά το τέλος της θητείας μου – Οι τελευταίοι στόχοι του

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποστηρίζει ότι η δεύτερη θητεία του ήταν πολύ δύσκολη. Τον ενδιαφέρει πλέον να διασώσει την κληρονομιά του, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο.

«Θα γίνετε στόχοι»: Η Ρωσία προειδοποιεί τους Ευρωπαίους να μην φιλοξενήσουν γαλλικά πυρηνικά βομβαρδιστικά
Κόσμος 23.04.26

«Θα γίνετε στόχοι»: Η Ρωσία προειδοποιεί τους Ευρωπαίους να μην φιλοξενήσουν γαλλικά πυρηνικά βομβαρδιστικά

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σε συνέντευξη ότι πρόκειται για μέρος μιας «ανεξέλεγκτης ανάπτυξης» του πυρηνικού δυναμικού του ΝΑΤΟ, η οποία συνιστά στρατηγική απειλή για την Ρωσία

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο – Ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και τράπηκε σε φυγή
Ελλάδα 23.04.26

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο – Ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και τράπηκε σε φυγή

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύποπτο όχημα προκάλεσε ζημίες σε δύο σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα κατά την καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο ενώ μέχρι στιγμής διαφεύγει. 

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

