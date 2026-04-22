Είναι τελικά οι Κένταλ Τζένερ και Τζέικομπ Ελόρντι ζευγάρι;

Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι φαίρονται να περνούν χρόνο μαζί, αλλά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενόσω οι φήμες για σχέση φουντώνουν.

«Βγαίνουν και προσπαθούν να γνωρίσουν καλύτερα ο ένας τον άλλον τους τελευταίους δύο μήνες», αποκάλυψε μια ανώνυμη πηγή στο περιοδικό People.

Οι εικασίες έφτασαν στο ζενίθ τους μετά το πρώτο Σαββατοκύριακο του Coachella, με τους θαυμαστές να παρακολουθούν στενά τις κινήσεις τους, παρόλι που ούτε η Τζένερ ούτε ο Ελόρντι έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως τις φήμες που τους θέλουν μαζί.

«Ιερά»

Οι δυό τους γνωρίζονται από παλιά: ο Τζέικομπ Ελόρντι είχε παρευρεθεί στο πάρτι γενεθλίων της Κένταλ Τζένερ το 2022, ενώ νωρίτερα φέτος, το ζευγάρι εθεάθη να συζητάει στο πάρτι του Vanity Fair για τα Όσκαρ.

Η Τζένερ είχε σχέση με τον Bad Bunny, με το ζευγάρι να χωρίζει τον Δεκέμβριο του 2023 μετά από λίγους μήνες. Προηγουμένως είχε μια διετή σχέση με τον Ντέβιν Μπούκερ (2020–2022) και έχει επίσης συνδεθεί με τους Μπεν Σίμονς, Μπλέικ Γκρίφιν και Χάρι Στάιλς.

Παρόλο που οι θαυμαστές φαίνεται να θέλουν να «τρυπώσουν» στην προσωπική ζωή του μοντέλου, η Κένταλ Τζένερ συνηθίζει να κρατάει την ερωτική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Για μένα, κάποια πράγματα είναι πολύ ξεχωριστά και πολύ ιερά, όπως οι φίλοι μου και οι σχέσεις μου», είπε στη Vogue Australia το 2019. «Προσωπικά πιστεύω ότι το να βγάζεις τα πράγματα στη φόρα, μπερδεύει τα πάντα».

Ωστόσο, η Κένταλ Τζένερ έχει μιλήσει δημοσίως για το πώς αντιλαμβάνεται τον έρωτα. Σε μια παλαιότερη συνέντευξη που έδωσε στην αδερφή της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, το μοντέλο δήλωσε ότι πιστεύει στον έρωτα με την πρώτη ματιά.

«Είμαι σίγουρα ο τύπος του ανθρώπου που ερωτεύεται με την πρώτη ματιά», είπε. «Ξέρω ότι θα σε ερωτευτώ τη στιγμή που θα σε γνωρίσω».

Πρόσθεσε ότι αυτό το συναίσθημα είναι σπάνιο, αλλά συμβαίνει.

«Αυτό δεν μου συμβαίνει συχνά, και, ξέρεις, δεν είμαι ο τύπος του ανθρώπου που μπορεί να ερωτευτεί κάποιον σταδιακά», εξήγησε. «Δεν ξέρω πώς υποτίθεται ότι γίνεται αυτό, δεν το καταλαβαίνω».

Σε συνέντευξή της στη Vogue το 2024, η Τζένερ μίλησε επίσης για το μέλλον της, συμπεριλαμβανομένης της επιθυμίας της να αποκτήσει παιδιά κάποια μέρα.

«Όταν ήμουν μικρή, συνήθιζα να λέω ότι μέχρι τα 27 μου θα ήθελα πολύ να έχω παιδιά. Τώρα έχω περάσει αυτή την ηλικία και νιώθω ότι είμαι ακόμα πολύ νέα. Απολαμβάνω την ελευθερία μου χωρίς παιδιά», είπε.

*Με πληροφορίες από: People