Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα εξαρτηθούν από την χρονική έκταση και την ένταση της κρίσης, τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας στον δημοσιογράφο του ΟΤ, Γιάννη Αγουρίδη, στο πλαίσιο του ΟΤ Delphi Economic Forum XI.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, καμιά οικονομία δεν είναι απομονωμένη από τις διεθνείς εξελίξεις και ότι υπάρχει αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό από την κρίση. Ωστόσο, είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εκτιμώντας ότι αυτή την κρίση θα την αντιμετωπίσει καλύτερα η ελληνική οικονομία επειδή πατά σε καλύτερη βάση.

Αναφερόμενος στα μέτρα ανακούφισης των πολιτών στη χώρα μας, μίλησε για δύο δέσμες μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και συνδέονται με την οικονομική κρίση ενώ τόνισε πως οι παρεμβάσεις αυτές ήταν εφικτές επειδή «κρατήσαμε καλό νοικοκυριό» και ότι «βοήθησαν τα πλεονάσματα». Ωστόσο είπε ότι «κρατάμε λεφτά στην άκρη» για το επόμενο διάστημα και θα παρέμβουμε ανάλογα με το πώς θα κινηθούν οι εξελίξεις. Πρόσθεσε ότι μπορούσαμε να δώσουμε 1 δισ. ευρώ, ήδη έχουμε δώσει 800 εκατ. και τώρα έχουμε άλλα 200 εκατ… θα δούμε και με την ΕΕ τι βαθμό ευελιξίας θα έχουμε διότι, όπως επανέλαβε, κρίσιμο παράγοντας είναι η ένταση και η έκταση της κρίσης.

Σε ερώτηση σχετικά με τις εξαγγελίες της επερχόμενης ΔΕΘ, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος αλλά όλα είναι συνάρτηση της γενικότερης κατάστασης και ότι πρόθεσή μας από Σεπτέμβριο είναι νέες πρωτοβουλίες που θα εστιάσουν στις φοροαπαλλαγές και τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι κοντά στον μέσο όρο της ευρωζώνης και ότι προχωράμε μπροστά χωρίς να υποσχόμαστε θαύματα. Προτεραιότητά μας, είπε, είναι η λειτουργία της αγοράς και πέρα από ποινές και παρεμβάσεις έχουμε και τη νέα αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Όμως προανήγγειλε και νέες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση το επόμενο διάστημα, χωρίς ωστόσο να ανοίξει τα χαρτιά της κυβέρνησης, ενώ υπενθύμισε ότι ήδη έχει τεθεί σε ισχύ πλαφόν στα καύσιμα και σε βασικά προϊόντα σούπερ μάρκετ.

Τέλος όσον αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, επισήμανε ότι τελειώσαμε επιτυχώς με την έβδομη δόση και ότι συνεχίζουμε με σπριντ για τέλος Ιουλίου αρχές Αυγούστου για την όγδοη δόση. Έχουμε πολλούς λόγους να αισιοδοξούμε, πρόσθεσε και κατέληξε λέγοντας ότι «καλύτερη πρόβλεψη είναι η προσπάθεια».

Πηγή: ΟΤ