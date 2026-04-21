«Σε προφορική συμφωνία Μπαρτσελόνα και Ίντερ για τον Μπαστόνι»

Η Μπαρτελόνα, ούσα μία ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και εκτός Champions League, έχει ξεκινήσει ήδη να κινείται για να σχεδιάσει το ρόστερ της νέας σεζόν.

Οι Καταλανοί είναι ήδη έτοιμοι να καταθέσουν πρόταση στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ώστε να αποκτήσουν τον Χουλιάν Άλβαρες, ως πιθανό αντικαταστάτη του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αλλά κινούνται και για την ενίσχυση της άμυνάς τους.

Σύμφωνα με τη Sport, οι «μπλαουγκράνα» έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με την Ίντερ για τον Αλεσάντρο Μπαστόνι, με το «deal» να αναμένεται να κλείσει, μετά την ολοκλήρωση της σεζόν και πριν την έναρξη του Μουντιάλ.

Όπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, ο Μπαστόνι είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του και η προοπτική των Καταλανών τον ενθουσιάζει.

Η Μπαρτσελόνα βλέπει στο πρόσωπο του μια αξιόπιστη λύση για το κέντρο της άμυνας και έναν ποδοσφαιριστή σε καλή ηλικία, αλλά και με εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο.