Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο στο Καματερό, με 34-23 εκτός του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας στο Καματερό και έκλεισε θέση για τα τελικά της Handball Premier.

Οι ερυθρόλευκοι ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι και αποτελεσματικοί στο κλειστό του Καματερού, και επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους, απέναντι στον αντίπαλό τους.

Παρά την προσπάθεια του Ιωνικού να αντιδράσει και να φέρει τη σειρά στα ίσια, ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις στα κρίσιμα σημεία, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, διατηρώντας τον έλεγχο του αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Πειραιώτες εξασφάλισαν την παρουσία τους στους τελικούς του πρωταθλήματος για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν, όπου θα περιμένουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ να έχει το προβάδισμα με 1-0 στις νίκες.

Στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ (2-0), αλλά ανέβασε «στροφές» και ξέφυγε με +5 (4-9), με σκόρερ τον Σάββα (13:32).

Με τρία διαδοχικά γκολ του Σλίσκοβιτς (19:00, 19:36, 20:10), οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 14-8, ενώ «έκλεισαν» το ημίχρονο με 18-14, με τον Βίντα στην κόντρα (29:20). Στο δεύτερο μέρος, οι Πειραιώτες πάτησαν «γκάζι» και έφτασαν στο +10 (19-29), με γκολ του Κιουν (48:19), με τον Εσκαλόνα να διαμορφώνει το τελικό 34-23, στο 59:49.

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 4-6, 5-9, 8-13, 11-15, 14-18 (ημχ.), 16-19, 17-22, 19-26, 20-29, 22-31, 23-34

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης, Σ. Αϊβαλιώτης 5, Ραράκος 1, Κουτουλογένης 1, Κανέλλος 1, Κοτζιάς- Στάμου, Συγγάρης, Ηλιόπουλος 5, Αγ. Βασιλείου, Ρούσος 5, Αραπακόπουλος, Λιόλιος 5, Μπιλέρης, Κολλύρης, Π. Αϊβαλιώτης

Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 2, Κιουν 2, Βίντα 4, Τζίμπουλας 4, Παπάζογλου 3, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 4, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 5, Τσαναξίδης 1, Ιβιτς 3, Μορένο 1, Σούργκιελ 2, Μιχαηλίδης, Σάββας 3

«Πάντα δίνουμε το μέγιστο»

Ρικάρντο Τριλίνι: «Η νοοτροπία μας είναι, πάντα, να δίνουμε το μέγιστο. Και το κάναμε και σήμερα! Να δώσω συγχαρητήρια στον Ιωνικό, γιατί μας δυσκόλεψε πολύ, ιδιαίτερα στο πρώτο ματς, αλλά και σήμερα, ήταν πολύ ανταγωνιστικός στο παιχνίδι».

Το πρόγραμμα των ημιτελικών της Handball Premier:

1η αγωνιστική

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή – Ιωνικός 30-23

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 37-31

2η αγωνιστική

Ιωνικός – Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 23-34

23/4, 17:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ