Νιου Γιορκ Νικς – Ατλάντα Χοκς 106-107: Στο 1-1 η σειρά μετά από… θρίλερ (vids)
Οι Χοκς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Νικς (107-106) σε ένα ματς- «θρίλερ» και έκαναν το 1-1 στη σειρά των playoffs της Ανατολής – Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA.
- Τουλάχιστον έξι τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία - Οι Αρχές προειδοποιούν για νέο μεγα-σεισμό
- «Τερματίστε τον πόλεμο στο Ιράν» - Αντιπολεμική διαδήλωση βετεράνων στο Κάπιτολ Χολ - Πάνω από 60 συλλήψεις
- Νέο κεφάλαιο για την Apple με την αποχώρηση του Τιμ Κουκ – Ποιος είναι ο αντικαταστάτης του
- ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας
Ένα σπουδαίο «διπλό» πανηγύρισαν οι Χοκς στην έδρα των Νικς (107-106) και έκαναν το 1-1 στη σειρά των playoffs της Ανατολής.
Οι Χοκς αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ, ακόμη και με 14 πόντους διαφορά, κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των γηπεδούχων με μία φοβερή ανατροπή στην τελευταία περίοδο.
Καταιγιστικός ήταν ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, που ολοκλήρωσε το ματς με 32 πόντους, ενώ μάζεψε τρία ριμπάουντ και μοίρασε έξι ασίστ.
Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Κουμίνγκα που πρόσθεσε 19 πόντους και πήρε τέσσερα ριμπάουντ.
Για τους Νιού Γιόρκ Νικς, ο Μπράνσον είχε 29 πόντους και επτά ασίστ, ο Τάουνς είχε 18, ο Χαρτ 15 πόντους και 13 ριμπάουντ.
Στα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς, οι Καβαλίερς έκαναν το 2-0 απέναντι στους Ράπτορς (115-105), σε ένα ματς που πρωταγωνίστησε ο Μίτσελ πετυχαίνοντας 30 πόντους.
Οι Τίμπεργουλβς άλωσαν το Ντένβερ (119-114) και έφεραν τη σειρά με τους Νάγκετς στα ίσα, κάνοντας το 1-1.
Τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ:
Κλίβελαντ Καβαλίερς – Τορόντο Ράπτορς 115-105
Νιού Γιόρκ Νικς – Ατλάντα Χοκς 106-107
Ντένβερ Νάγκετς – Μινεσότα Τόμπεργουλβς 114-119
- Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας και στο… βάθος οι «αιώνιοι» (vids)
- Νιου Γιορκ Νικς – Ατλάντα Χοκς 106-107: Στο 1-1 η σειρά μετά από… θρίλερ (vids)
- Ποδοσφαιριστής επιζών της τραγωδίας του Κραν Μοντανά υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο (pics)
- Ο Μαυροπάνος στο στόχαστρο της Νιούκαστλ και της Ντόρτμουντ – Τα δεδομένα για τον αμυντικό της Γουέστ Χαμ
- Φοβερός και τρομερός ο Γουεμπανιάμα: Ο νεότερος παίκτης που παίρνει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού (pic)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/4): Δράση με Παναθηναϊκό στη Euroleague και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
- Κέντρικ Ναν για Βεζένκοφ: «Παίρνει βοήθεια απ’ τους πορτοκαλί…» (pic)
- Αντετοκούνμπο: «Φέτος ήταν από τις πιο δύσκολες της καριέρας μου, θα αναγεννηθώ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις