Νιου Γιορκ Νικς – Ατλάντα Χοκς 106-107: Στο 1-1 η σειρά μετά από… θρίλερ (vids)

Ένα σπουδαίο «διπλό» πανηγύρισαν οι Χοκς στην έδρα των Νικς (107-106) και έκαναν το 1-1 στη σειρά των playoffs της Ανατολής.

Οι Χοκς αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ, ακόμη και με 14 πόντους διαφορά, κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των γηπεδούχων με μία φοβερή ανατροπή στην τελευταία περίοδο.

Καταιγιστικός ήταν ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, που ολοκλήρωσε το ματς με 32 πόντους, ενώ μάζεψε τρία ριμπάουντ και μοίρασε έξι ασίστ.

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Κουμίνγκα που πρόσθεσε 19 πόντους και πήρε τέσσερα ριμπάουντ.

Για τους Νιού Γιόρκ Νικς, ο Μπράνσον είχε 29 πόντους και επτά ασίστ, ο Τάουνς είχε 18, ο Χαρτ 15 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς, οι Καβαλίερς έκαναν το 2-0 απέναντι στους Ράπτορς (115-105), σε ένα ματς που πρωταγωνίστησε ο Μίτσελ πετυχαίνοντας 30 πόντους.

Οι Τίμπεργουλβς άλωσαν το Ντένβερ (119-114) και έφεραν τη σειρά με τους Νάγκετς στα ίσα, κάνοντας το 1-1.



Τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ:

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Τορόντο Ράπτορς 115-105

Νιού Γιόρκ Νικς – Ατλάντα Χοκς 106-107

Ντένβερ Νάγκετς – Μινεσότα Τόμπεργουλβς 114-119