Φασούλα: «Πολύ μεγάλη η ευκαιρία που μου έδωσαν οι Βάλκιρις στο WNBA» (vid)

Το όνειρο για μία θέση στο WNBA άρχισε χθες (19/4) για την Μαριέλλα Φασούλα, η οποία θα συμμετάσχει στο καμπ προετοιμασίας των Golden State Valkyries που ξεκίνησε στο Sephora Performance Center στο Όκλαντ, με στόχο να κερδίσει τις εντυπώσεις.

Κυρίως όμως να κερδίσει μία θέση στο ρόστερ της ομάδας που θα την βάλει στη λίστα με τις Ελληνίδες παίκτριες που έχουν περάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μετά της Αναστασία Κωστάκη, Ζωή Δημητράκου, Εβίνα Μάλτση και Τζάκι Γέμελος.

Η Ελληνίδα σέντερ, κόρη του Παναγιώτη Φασούλα μάλιστα, την πρώτη μέρα των προπονήσεων μίλησε στη media day των Valkyries για την παρουσία της στην ομάδα, τις εντυπώσεις της αλλά και τι μπορεί να προσφέρει.

Αναλυτικά είπε:

Για την παρουσία της στο καμπ προετοιμασίας:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που βρίσκομαι εδώ. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μένα. Όλοι είναι τόσο καλοί και εξυπηρετικοί και σε διευκολύνουν να ανταπεξέλθεις. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες που λαμβάνω αλλά όλες μας είμαστε φτιαγμένες γι’ αυτό. Το γεγονός ότι με καλοδέχθηκαν κάνει πιο εύκολη την προσαρμογή μου στην κουλτούρα της ομάδας. Είναι μια πολύ καλή πρώτη μέρα».

Για τις πρώτες εντυπώσεις της:

«Η κουλτούρα της ομάδας είναι σα να βρίσκεσαι σε οικογένεια. Είναι μια κουλτούρα που πιστεύω ότι βασίζεται στην επικοινωνία και στο να είμαστε η μία εκεί για την άλλη. Αυτό τουλάχιστον έχω καταλάβει στις λίγες ημέρες που βρίσκομαι εδώ. Μπορείς να το αντιληφθείς από το πώς είναι τα κορίτσια στα αποδυτήρια, πώς είναι στο γήπεδο, πώς σου μιλάνε, πώς προπονούνται».

Για το αν βλέπει τον εαυτό της να ταιριάζει σε αυτή την ομάδα:

«Βλέπω τον εαυτό μου να κάνει αυτό που επιθυμεί η ομάδα να κάνω. Στο καλύτερο δυνατό. Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ σε οτιδήποτε μου ζητηθεί από την ομάδα. Είναι ένα σύστημα που μου αρέσει. Παίζουν μαζί, δυνατά, αμείλικτα και νομίζω πως οτιδήποτε χρειαστεί η ομάδα είμαι εδώ για να το προσφέρω».

Για τον τρόπο παιχνιδιού της και πώς μπορεί να βοηθήσει:

«Παίζω πολύ στο post. Είμαι σέντερ αλλά νομίζω ότι έχω πολύπλευρο τρόπο παιχνιδιού. Έχω τη δυνατότητα να το κάνω αυτό στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι η ομάδα επίσης παίζει έναν μεικτό τρόπο στην επίθεση, δηλαδή κάθε παίκτρια μπορεί να κάνει τα πάντα. Νομίζω λοιπόν ότι μπορώ να προσφέρω πιο ισχυρή παρουσία στο post αλλά παράλληλα έχω τη δυνατότητα να προσαρμοστώ εξίσου στην επίθεση της ομάδας και φυσικά να δώσω ενέργεια. Όλα είναι άλλωστε μπάσκετ και είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Έχω θετική ενέργεια».

Για την προπονήτρια της ομάδας, Νάταλι Νακάσε:

«Είναι πολύ χαλαρή και πολύ καλή. Δείχνει ευχάριστη και νοιάζεται για τις παίκτριες. Έχω ακούσει πάρα πολλά για την πίστη που έχει στις παίκτριές της. Το αντιλαμβάνεσαι από τον τρόπο που μας μιλάει. Είναι πολύ παθιασμένη κάτι το οποίο μου αρέσει. Δεν φοβάσαι να κάνεις λάθος, αρκεί να παλεύεις και να δίνεις το 100%. Αν κάνεις λάθη, okay. Eίναι πραγματικά ωραίο να μπορείς να νιώθεις αυτή την εμπιστοσύνη από τον προπονητή».