Ο Μαυροπάνος στο στόχαστρο της Νιούκαστλ και της Ντόρτμουντ – Τα δεδομένα για τον αμυντικό της Γουέστ Χαμ

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, ενόψει του καλοκαιριού και τα σενάρια για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν στο Νησί τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εξωτερικό, η Νιούκαστλ ενδιαφέρεται για τον πρώην ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ και όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα είναι σχεδόν… υποχρεωμένη να κάνει κίνηση για να τον αποκτήσει.

Ο Έλληνας διεθνής στόπερ της Γουέστ Χαμ βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς το τελευταίο διάστημα πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις, συνδυάζοντας σταθερότητα στην άμυνα με καθοριστικά γκολ σε κρίσιμα παιχνίδια.

🚨⚒️ EXCL | Konstantinos Mavropanos is set to leave West Ham this summer as he is seeking a new challenge. #WHUFC 28 y/o has delivered top performances consistently over the past few months, attracting interest from both the Bundesliga and the Premier League. Borussia Dortmund… pic.twitter.com/LAm6i00olo — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 17, 2026

Ο Μαυροπάνος, η Γουέστ Χαμ και το σενάριο υποβιβασμού

Οπως είναι λογικό τα δημοσιεύματα στο Νησί κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στο μέλλον του Μαυροπάνου, τονίζοντας πως εκτός από τους Βεστφαλούς ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχει δείξει και η Νιουκάστλ. Καθώς το ενδεχόμενο υποβιβασμού της ομάδας του παραμένει ανοικτό, δεν αποκλείεται να ανοίξει «παράθυρο» για μεταγραφή με χαμηλότερο κόστος, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από την περίπτωσή του.

Η Γουέστ Χαμ πάντως εμφανίζεται καθησυχαστική σχετικά με το μέλλον του Μαυροπάνου, παρά τις φήμες που τον θέλουν να απασχολεί μεταγραφικά. Όπως αναφέρεται στην Αγγλία, στο κλαμπ δεν θεωρούν ότι ο 28χρονος στόπερ έχει πρόθεση να αποχωρήσει, εκτιμώντας πως ο ατζέντης του χρησιμοποιεί τα σενάρια αυτά για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση. Παράλληλα, αν ο παίκτης επιθυμεί να παραμείνει στο Λονδίνο, δεν αποκλείεται οι οικονομικές του απαιτήσεις να έχουν αναπροσαρμοστεί μετά την πρόσφατη αγωνιστική του εικόνα.