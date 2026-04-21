Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ 0-0: Πολύτιμος βαθμός για την ομάδα του Μαυροπάνου
Ποδόσφαιρο 21 Απριλίου 2026

Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ 0-0: Πολύτιμος βαθμός για την ομάδα του Μαυροπάνου

Στο «λευκό» 0-0 έμειναν η Κρίσταλ Πάλας και η Γουέστ Χαμ στο «Selhurst Park» στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 33ης αγωνιστικής της Premier League,

Ένα από τα παιχνίδια που θα ξεχαστούν γρήγορα ήταν αυτό στο Σέλχαρστ Παρκ μεταξύ της Κρίσταλ Πάλας και της Γουέστ Χαμ, καθώς έληξε ισόπαλο χωρίς σκορ (0-0) για την 33η αγωνιστική της Premier League.  Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η ομάδα του Ντίνου Μαυροπάνος που έπαιξε σε όλο το ματς δεν πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στην προσπάθεια που κάνει να εξασφαλίσει την παραμονή της.

Μάλιστα ο διεθνής Έλληνας στόπερ είχε μία εξαιρετική ευκαιρία στο 45′ όμως ο Χέντερσον απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του. Οι γηπεδούχοι είχαν δύο καλές στιγμές επίσης στο πρώτο μέρος με τους γηπεδούχους να απειλούν σε δύο περιπτώσεις με τον Μπρέναν Τζόνσον.

Κρίσταλ Πάλας.: Χέντερσον, Μουνιόθ, Ρίτσαρντς, Λακρουά, Κανβό, Μίτσελ, Χιουζ (59’Σαρ), Λέρμα, Τζόνσον (78’Ντιβίνι), Πίνο (59’Ματεντά), Στραντ Λάρσεν (59’Καμάντα).

Γουέστ Χαμ: Χέρμανσεν, Γουόκερ-Πίτερς, Μαυροπάνος, Ντισασί, Ντιούφ, Σόουτσεκ, Φερνάντες, Μπόουεν, Πάμπλο Φελίπε (75’Γουίλσον), Σάμερβιλ, Καστεγιάνος (84’Καντέ).

Τα αποτελέσματα της 33ης στην Premier League, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Μπρέντφορντ-Φούλαμ          0-0
Λιντς-Γουλβς                3-0
(18' Τζάστιν, 20' Οκαφόρ, 90'+ Κάλβερτ/Λιούιν)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ         1-2
(68' Οσούλα-32' Ταβερνίερ, 85' Τρουφέ)

Τότεναμ-Μπράιτον            2-2
(39' Πόρο, 77' Σίμονς - 45'+3 Μιτόμα, 90'+5 Ρούτερ)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ.        0-1
(43' Κούνια)

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ       4-3
(2', 36' Γουότκινς, 46' Ρότζερς, 90'+ Εϊμπραχαμ-9' Ριγκ, 86' Χιούμ, 87' Ισιντορ))

Έβερτον-Λίβερπουλ           1-2
(54' Μπέτο-29' Σαλάχ, 90'+ Φαν Ντάικ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι     4-1
(62', 69', 77' Γκιμπς/Γουάιτ, 90'+ Ζεσούς-45+ Φλέμινγκ)

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ     2-1
(16' Σερκί, 65' Χάαλαντ-18' Χάβερτζ)

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ    0-0

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)
Άρσεναλ           70
Μάντσεστερ Σίτι   67 -32αγ.
Μάντσεστερ Γ.     58
Άστον Βίλα        58
Λίβερπουλ         55
Τσέλσι            48
Μπρέντφορντ       48
Μπόρνμουθ         48
Έβερτον           47
Μπράιτον          47
Σάντερλαντ        46
Φούλαμ            45
Κρίσταλ Πάλας     43 -32αγ.
Νιούκαστλ         42
Λιντς             39
Νότιγχαμ Φόρεστ   36
Γουέστ Χαμ        33
Τότεναμ           31
Μπέρνλι           20
Γουλβς            17 --Υποβιβάστηκε--

Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

Κόσμος
Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μπάσκετ 20.04.26

Φασούλα: «Πολύ μεγάλη η ευκαιρία που μου έδωσαν οι Βάλκιρις στο WNBA» (vid)

Η Μαριέλλα Φασούλα ζει το όνειρο κάθε καλαθοσφαιρίστριας, να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το οποίο στην περίπτωσή της είναι στο WNBA. Ενθουσιασμένη στην media day τηςσ ομάδας.

Μπάσκετ 20.04.26

Φασούλα: «Πολύ μεγάλη η ευκαιρία που μου έδωσαν οι Βάλκιρις στο WNBA» (vid)

Η Μαριέλλα Φασούλα ζει το όνειρο κάθε καλαθοσφαιρίστριας, να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το οποίο στην περίπτωσή της είναι στο WNBA. Ενθουσιασμένη στην media day τηςσ ομάδας.

Ποδόσφαιρο 20.04.26

Έκλεισε τα 54 ο Ριβάλντο: «Ευχαριστώ τον Θεό για όλες τις ευλογίες που έχει προσφέρει στη ζωή μου»

Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Ριβάλντο που πέρασε κι από τη χώρα μας. έκλεισε 54 χρόνια ζωής και μοιράστηκε φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων του με τους δικούς του ανθρώπους.

Ποδόσφαιρο 20.04.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ποδόσφαιρο 20.04.26

Ο Μεντιλίμπαρ, όπως τον βλέπουν οι δικοί του άνθρωποι…

Ο Χουάν Ντίαθ, προπονητής και πρώην βοηθός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανέλυσε τον προπονητή του Ολυμπιακού και ουσιαστικά εξήγησε πολλά από όσα έχουμε δει και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε, από τον προπονητή και τον άνθρωπο Μέντι.

Στη στατιστική 20.04.26

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια

Οι παίκτες που φιγουράρουν στην κορυφαία 10άδα κάθε στατιστικής κατηγορίας μετά το πέρας της κανονικής περιόδου. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Μπάσκετ 20.04.26

Σορτς ενόψει Μονακό: «Nα παλέψουμε για 40 λεπτά για να εξασφαλίσουμε τη θέση μας στα πλέι οφ»

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Μονακό για τα play-in αναφέροντας πως δεν έχουν σημασία όσα έγιναν στο παρελθόν, αλλά μόνο το μέλλον.

Ποδόσφαιρο 20.04.26

Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)

Δέκα μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ίντερ, ο Κριστιάν Κίβου είναι έτοιμος να καταρρίψει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Αρμάντο Καστελάτσι – Η ατάκα α λα Μουρίνιο που τον έκανε… Special Κίβου.

Ποδόσφαιρο 20.04.26

Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)

Ο Στίβεν Τζέραρντ παρακολούθησε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με φίλους σε μαγαζί με μπιλιάρδα. Η αντίδραση του θρύλου της Λίβερπουλ στο νικητήριο γκολ του Φαν Ντάικ στο 100ο λεπτό είναι χαρακτηριστική.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Το Ισραήλ θα έπρεπε να αποκλειστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης
Κόσμος 21.04.26

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Το Ισραήλ θα έπρεπε να αποκλειστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης

«Είναι υποχρέωση που απορρέει από το διεθνές δίκαιο τα (άλλα) κράτη να μη βοηθούν ένα κράτος το οποίο διαπράττει παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», υπενθύμισε η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο στο Καπιτώλιο
Πολιτική 21.04.26

Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο στο Καπιτώλιο

Φέτος η επέτειος των 205 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 συμπίπτει με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, γεγονός που επισημάνθηκε στα πολιτικά μηνύματα των περισσότερων νομοθετών

Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Ελλάδα 21.04.26

Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Τρίτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός ανά περιοχή

Μέση Ανατολή 21.04.26

Αβεβαιότητα περιβάλλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν – Τα μηνύματα Τραμπ και δηλώσεις της Τεχεράνης

Το Πακιστάν προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη διεξαγωγή του β' γύρου διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι τελικά θα πραγματοποιηθούν, με το Ιράν να καταγγέλλει αμερικανικές απειλές.

Γήρανση 21.04.26

Ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 12% έως το 2100 - Ποιες χώρες θα πληγούν πλησούν περισσότερο;

Οι προβλεπόμενες δημογραφικές μεταβολές στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, με τον πληθυσμό της ΕΕ να αναμένεται να μειωθεί κατά 53 εκατομμύρια έως το 2100

Το «θαύμα» στις αντλίες 21.04.26

H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή - Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»

Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Relationsex 21.04.26

Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;

Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών γνωριμιών στον κόσμο έχει θέσει στον εαυτό του έναν σύνθετο στόχο: να κάνει το Tinder λιγότερο «κλαμπ ανδρών»

Οικονομία 21.04.26

Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα

Με έξτρα φόρο ένας στους τέσσερις που έχει καταθέσει δήλωση - Με επιστροφή φόρου σχεδόν τέσσερις στους δέκα - Ενας στους τρεις υπέβαλε τη δήλωσή του

Διπλωματία 21.04.26

Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση

Η επίσκεψη Μακρόν θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, με την κυβέρνηση να θέλει να προβάλει την ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής κλίματος.

Ελλάδα 21.04.26

Αφθώδης πυρετός: Προειδοποιήσεις για συμμόρφωση, νέες αποζημιώσεις και ασάφεια για τα τυριά και τον εμβολιασμό

Ο αφθώδης πυρετός φέρνει επιπρόσθετες αποζημιώσεις στη Λέσβο - Στο σκοτάδι τα δεδομένα γύρω από τον ιό - «Δεν έχει νόημα μια κουβέντα για τον εμβολιασμό τώρα» λέει το ΥπΑΑΤ - Συνεχίζουν το μπλόκο στους κτηνιατρικούς ελέγχους και τον αποκλεισμό του λιμανιού οι Λέσβιοι

Και υποχρεωτικές επισκευές 21.04.26

Η Ευρώπη αλλάζει τα κινητά

Τι θα αγοράζουμε από το 2027 - Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνουν μπαταρίες που αλλάζουν εύκολα, υποχρεωτικές επισκευές και τέλος στα κινητά «μίας χρήσης»

Κόσμος 21.04.26

Βρετανικά πανεπιστήμια πλήρωσαν εταιρεία ασφαλείας για να «κατασκοπεύει» φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές

Μια εταιρεία υπό τη διεύθυνση πρώην αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών προσλήφθηκε από μεγάλα βρετανικά πανεπιστήμια για να ερευνήσεις φοιτητές και ακαδημαικούς με φιλοπαλαιστινιακή δράση

Ραγδαίοι μετασχηματισμοί 21.04.26

Μια νέα συμμαχία-φωτιά διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή

Στη δυνατότητα σχηματισμού μιας βασικής συμμαχίας στη Μέση Ανατολή, με τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, την Τουρκία και την Αίγυπτο, αναφέρεται ο πακιστανός πρώην υπουργός Πληροφοριών.

Βομβαρδισμός 21.04.26

Νέο θανατηφόρο ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό τα μεσάνυχτα», βορειοδυτικά της Χαν Γιούνις, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ρίο ντε Τζανέιρο 21.04.26

Πήγαν για το ηλιοβασίλεμα και έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών

Πήγαν εκδρομή στην κορυφή μιας φαβέλας του Ρίο ντε Τζανέιρο για να απολαύσουν και το ηλιοβασίλεμα, αλλά για κακή τους τύχη έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε κακοποιούς και αστυνομικούς.

Τουρκία 21.04.26

Ποζάρει με τη σημαία του ψευδοκράτους η Ρόζμαρι Ντι Κάρλο του ΟΗΕ

«Δυσφορία» προκαλεί η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, ποζάροντας με τη σημαία του ψευδοκράτους, κατά τη συνάντησή της με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην Τουρκία.

Αϊτή 21.04.26

Καταγγέλλουν πολυεθνική δύναμη για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών

Εσωτερικό έγγραφο του ΟΗΕ αναφέρεται στην έρευνα για τον βιασμό 12χρονης και δυο ακόμη 16χρονων κοριτσιών, καθώς και στη σεξουαλική βία σε βάρος 18χρονης, από πολυεθνική δύναμη στην Αϊτή.

Συμβούλιο Ασφαλείας 21.04.26

Για κλιμάκωση των επιθέσεων στην Ουκρανία, προειδοποιεί ο ΟΗΕ

«Ανησυχητική κλιμάκωση των εχθροπραξιών» στην Ουκρανία, διαπιστώνει ο ΟΗΕ καθώς «οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζουν να εντείνονται, με αυξανόμενα θύματα μεταξύ αμάχων και εκτεταμένες καταστροφές».

Αλλαγή πορείας 21.04.26

Ουγγαρία: Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ υπονοεί ότι ο Νετανιάχου θα συλληφθεί εάν πάει στη χώρα

Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε επίσης ότι έχει ενημερώσει τον Νετανιάχου για την επιθυμία του να επανεντάξει την Ουγγαρία στο σύστημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

