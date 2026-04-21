21.04.2026 | 09:24
Μετρό: Οι 5 σταθμοί που θα κλείνουν από σήμερα νωρίτερα λόγω έργων – Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες
Η ασπρόμαυρη φωνή του 1927 αντηχεί στο Μέλλον, εκεί που ο ΠΑΟΚ και η Superbet «ορκίζονται» στο νέο αιώνα
Τα Νέα της Αγοράς 21 Απριλίου 2026, 11:45

Η ασπρόμαυρη φωνή του 1927 αντηχεί στο Μέλλον, εκεί που ο ΠΑΟΚ και η Superbet «ορκίζονται» στο νέο αιώνα

Από την προσφυγιά της Πόλης στα «χρυσά» παιδιά της Τούμπας.

Ο  μεγάλος Ρώσος συνθέτης Ντμίτρι Σοστακόβιτς κάποτε είχε πει ότι «το ποδόσφαιρο είναι το μπαλέτο των μαζών». Ο έτερος σημαντικός Γάλλος νομπελίστας φιλόσοφος Αλμπέρ Καμί είχε δηλώσει «όλα όσα ξέρω με σιγουριά περί ηθικής και υποχρεώσεων, τα οφείλω στο ποδόσφαιρο». Όπως και να το δεις, είναι το άθλημα που έχουν λατρέψει οι άνθρωποι όλων των ηλικιών απ’ άκρη σε άκρη του πλανήτη, με τη θεά της μπάλας να κάνει όλους να παραληρούν.

Υπάρχουν και αυτές οι στιγμές στο ποδόσφαιρο που η μπάλα σταματά να κυλά στο χορτάρι και η ιστορία αρχίζει να ψιθυρίζει στις κερκίδες. Στην Τούμπα, αυτός ο ψίθυρος είναι φέτος πιο δυνατός από ποτέ, στο κλείσιμο του πρώτου αιώνα ιστορίας του συλλόγου. Είναι αυτή η ανάσα που έρχεται από μακριά, από το 1926, κουβαλώντας μαζί της τον αέρα του Βοσπόρου και το πείσμα μιας ολόκληρης γενιάς που έμαθε να επιβιώνει και να μεγαλουργεί. Σήμερα, αυτή η ανάσα γίνεται κραυγή νίκης μέσα από μια νέα, κινηματογραφική καμπάνια που δεν θυμίζει σε τίποτα ένα απλό διαφημιστικό σποτ.

Η Superbet, ως ο νέος μεγάλος χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, επέλεξε να μην συστηθεί στο κοινό μόνο με νούμερα, αλλά με συναίσθημα. Με την καμπάνια «Μαζί στον νέο αιώνα του ΠΑΟΚ», η εταιρεία, που από το 2008 πρωτοπορεί διεθνώς στον τομέα της τεχνολογίας και της ψυχαγωγίας, «βουτά» στις ρίζες του συλλόγου, ανασύροντας στην επιφάνεια έναν θησαυρό: τον πρώτο, ιστορικό ύμνο της ομάδας.

Ο όρκος στα αποδυτήρια

Η ταινία ξεκινά από τα ηλεκτρισμένα αποδυτήρια της Τούμπας, εκεί που χτυπά η καρδιά της ομάδας, λίγο πριν την έξοδο στον αγωνιστικό χώρο. Τέσσερα παιδιά που μεγάλωσαν στις περίφημες Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, παίρνουν τον λόγο. Ο Δημήτρης Πέλκας, ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο Ανέστης Μύθου και ο Δημήτρης Χατσίδης, πέρα από ποδοσφαιριστές είναι οι συνεχιστές μιας παράδοσης που κρατά έναν αιώνα.

«Είμαστε εμείς της Πόλης τα παιδιά τα παινεμένα,

που παίζουμε τη μπάλα ξακουσμένα

Έχουμε περίσσια χάρη

που δεν την έχει ομάς καμία άλλη…»

Οι στίχοι του 1927, γραμμένοι σε μια εποχή που ο ΠΑΟΚ ήταν ακόμα μια υπόσχεση ελπίδας για τους πρόσφυγες της Θεσσαλονίκης, ακούγονται ξανά από τα χείλη της νέας γενιάς ως έναν όρκο νίκης. Μέσα σε τέσσερις στίχους, οι παίκτες συμπυκνώνουν όλη την ταυτότητα του συλλόγου: την περηφάνια, την καταγωγή και την αδιαπραγμάτευτη πίστη στην ομάδα.

Το βίντεο εξελίσσεται σε ένα συγκλονιστικό μοντάζ όπου το ασπρόμαυρο παρελθόν συναντά το έγχρωμο παρόν. Η κάμερα περιπλανιέται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, από τον Λευκό Πύργο μέχρι τις γειτονιές που «ζουν και αναπνέουν» για τον Δικέφαλο του Βορρά. Βλέπουμε πρόσωπα φιλάθλων, ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην εξέδρα, αλλά και ζωντανούς θρύλους που τίμησαν τη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος.

Είναι στιγμές που, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «δεν τις βλέπεις αλλά τις αισθάνεσαι». Η Superbet καταφέρνει να γίνει μέρος αυτής της αλυσίδας ως ένας συμπαραστάτης που αντιλαμβάνεται το βάρος της κληρονομιάς του ΠΑΟΚ.

Η δημιουργική υπογραφή της Ogilvy και η άρτια εκτέλεση της BOO Productions δημιούργησαν ένα αποτέλεσμα που ξεφεύγει από τα όρια του αθλητικού μάρκετινγκ και γίνεται μια κινηματογραφική εμπειρία.

Η τεχνολογική ισχύς πίσω από το συναίσθημα

Πίσω από αυτή τη συγκινητική καμπάνια βρίσκεται η Super, ένας παγκόσμιος τεχνολογικός οργανισμός που διαμορφώνει το μέλλον του παιχνιδιού σε παγκόσμια κλίμακα. Η επιτυχία της δεν είναι τυχαία, καθώς βασίζεται στην ιδιόκτητη τεχνολογική πλατφόρμα της, την playstack, που επιτρέπει τη δημιουργία εξατομικευμένων και ασφαλών εμπειριών για εκατομμύρια φιλάθλους.

Η δύναμη της Superbet υπογραμμίζεται από την εμπιστοσύνη κορυφαίων διεθνών επενδυτών. Ήδη από το 2019, η Blackstone, ο μεγαλύτερος διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων παγκοσμίως, προχώρησε σε στρατηγική επένδυση 175 εκατομμυρίων ευρώ. Η πορεία αυτή ενισχύθηκε θεαματικά το 2025, με μια συμφωνία αναχρηματοδότησης ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία επιταχύνει την παγκόσμια επέκταση της εταιρείας από τη Βραζιλία και το Βέλγιο μέχρι τη Σερβία και φυσικά τη χώρα μας.

Δέσμευση στην ασφάλεια και την παράδοση

Παράλληλα με τη ραγδαία ανάπτυξη και τα τεχνολογικά κέντρα σε Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κροατία και Ρουμανία, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στις αξίες της υπευθυνότητας. Ως ενεργό μέλος της International Betting Integrity Association (IBIA) και της European Gaming & Betting Association (EGBA), η Superbet εγγυάται τα υψηλότερα πρότυπα συμμόρφωσης και ασφάλειας.

Αυτή η προσήλωση στην ακεραιότητα ταυτίζεται με την καθαρότητα των παιδιών των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, που πριν από κάθε αγώνα τραγουδούν τον ύμνο του 1927, συντηρώντας τη «φλόγα» που περνά από γενιά σε γενιά και αποτελεί την πυξίδα για τον νέο ασπρόμαυρο αιώνα.

Η καμπάνια, που ήδη ξεδιπλώνεται σε όλη τη Θεσσαλονίκη και στο διαδίκτυο, σηματοδοτεί μια κοινή πορεία γεμάτη φιλοδοξία. Ο ΠΑΟΚ και η Superbet δεν μοιράζονται μόνο ένα εμπορικό σήμα στη φανέλα, αλλά ένα κοινό όραμα για επιτυχίες που θα μείνουν στην ιστορία, όπως έμειναν και οι στίχοι εκείνου του πρώτου ύμνου.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

